封面故事／藥草篇／藥草食療 腸胃不鬧脾氣

甘草茶也有助於舒緩腸胃。（作者提供）

農曆春節前後，有些人可能忙著家裡大掃除，也有些人忙碌採買年貨，有些人突然家裡人口變多，這些都會造成壓力上升；而且免不了會有親友團聚或商業應酬，這些都易加重腸胃負擔，可能導致消化性潰瘍及胃炎病情，突發不適狀況，讓愉快氣氛變了調。

胃炎是指胃黏膜發炎或糜爛出血；分為急性胃炎和慢性胃炎兩種。不同之處如下：

1. 急性胃炎：胃黏膜發炎，且有充血、浮腫和滲出物產生；嚴重時會有局部糜爛出血現象。

2. 慢性胃炎：胃黏膜對酸的抵抗力改變而造成組織的受損。

消化性潰瘍是指胃、十二指腸受到胃酸的腐蝕造成黏膜受損，使黏膜層產生糜爛的現象；常見的消化性潰瘍以十二指腸潰瘍居多，其次是胃潰瘍。

「腸」保健康 有天然好方法

傳統藥品主要是減少胃酸對腸胃黏膜的侵蝕，並使用制酸劑，但是過去幾年均曾發生國際知名藥廠葛蘭素史克生產的胃藥「善胃得」（Zantac），其主成分「雷尼替定」（ranitidine）被美國驗出含有2A級致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA），然而藥草及食療可以提供很多天然安全的固胃的方法，讓身體「腸」保健康。

藥草學理論中主要是以潤滑類、制酸類及創傷類等藥草最有助益，這類的藥草屬性可以快速作用修復黏膜及癒合潰瘍的部位，減輕疼痛及不舒服，例如藥蜀葵、北美榆木、金盞花、洋甘菊、北美黃蓮、繡線菊、甘草。

我日前與友人到墨西哥 旅遊時，團體中有朋友因有幽門螺旋桿菌，但未規律服藥，結果胃炎發作，下腹痙攣疼痛兩天無法進食，體力下降，還有微燒，甚至無法外出開車；臉色蒼白到令我們一度想是否要送急診。所幸我隨身帶著一些藥草茶及精油派上用場，飲用兩天後，症狀緩和，可以繼續行程。

黏膜受傷或潰瘍，不妨喝點洋甘菊茶。（作者提供）

「寶貝茶」消脹解痛緩和

我準備的「寶貝茶」含有藥蜀葵、香蜂草及薄荷，可以消脹解痛，同時可以緩和胃，在我書中「香藥草的自癒」及「香藥草的實證寶典」也曾介紹過，該茶飲原本是調製做為容易呼吸道過敏及皮膚發癢的孩子飲用，但藥草的運行是綜貫全身，黏膜不僅在上呼吸道，胃腸及私密處也有黏膜，所以也能用於消化性潰瘍、胃炎，甚至口腔癌、鼻咽癌等癌症 治療後，黏膜受傷導致食不下嚥。

舉一反三，如果因為放射治療後造成私密處的潰瘍，也是可以使用這些藥草煮成藥草浴來坐浴及飲用。

止痛藥 別拿來當胃藥

同時在胃腸疼痛時，很多人第一時間就是想到止痛藥，此舉千萬不可，止痛藥並非胃藥，對腸胃沒有保護作用。如果服用阿斯匹靈，因為它會傷胃，有人想用止痛退燒的NSAID，美國各大賣場都有販售，每顆比糖果還便宜，也是很多人來美遊玩常帶回去的成藥，傳統的NSAID 如Ibuprofen會抑制COX-1及COX-2，降低保護胃黏膜的前列腺素分泌，讓胃酸破壞胃部黏膜，造成胃潰瘍。

建議日常以多選擇促進胃腸黏新生的食材如山藥、納豆、秋葵、蓮藕，少菸酒及刺激辛辣醃製的食物。

註：所有內容為藥草教育 ，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢

（作者為美國認證臨床藥草師及英國與美國臨床芳療師）