理財百科／6工作 適合退休族

代客遛狗是收入最高的副業，而且與犬相伴有益健康。（Getty Images）

根據華府智庫員工福利研究所(employee benefit research institute)2022年10月的調查，超過四分之一退休 人士生活超支，尤其通貨膨脹率居高不下，實在很難存錢；不過天無絕人之路，有些工作很適合退休人士，可補貼生活費。

美聯社報導，專家列出以下六種工作適合退休人士增加收入。

1、照顧寵物及遛狗

據線上學習平台Preply ，以平均時薪看，遛狗是收入最高的副業，而且消費金融專家沃羅奇(Andrea Woroch)說，犬類相伴有益健康。

2、教學

新冠疫情讓線上教學蓬勃發展，到Preply或Wyzant等線上輔導網站，或Udemy線上教學網站開課是不錯的主意，如果有本事，甚至可開設大學程度的課程。諮詢顧問公司Dillon Consulting Services負責人狄龍(Paul Dillon)在杜克大學(Duke University)公共政策學院Sanford School of Public Policy開課教授與退伍軍人有關的議題，每周大約花五到十小時備課。

3、顧問及自由業

商業融資業者AdvancePoint Capital執行合夥人兼行銷長雅克法米(Jacques Famy Jr.)說，從事諮詢顧問可透過某家公司、也可自己開業獨立運作。

4、為社區服務

例如在學校裡偶爾擔任代課老師，流感季機會特別多。密西根大學英語協會(Michigan College English Association)主席海勒(Janet Heller)說，許多中小學(K-12)學校可藉重退休人員的才能，諸如警衛(crossing guard)、體育助理教練、課間監督員等，可主動聯繫當地學區，看看有哪些兼職名額。

5、提供住房

如果有額外房間或者住在吸引遊客的地區，可靠著提供住房獲取收入；如果要長期外出，不妨考慮請物業經理代管租金 。

對於有稅務經驗的人來說，報稅是很好的工作機會，也可參加稅務準備課程，取得進入大稅務公司的機會；如有財會背景，可擔任簿記工作，需要金融知識的工作要有相關經驗。