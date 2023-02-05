醫藥／腦中風來得又快又急 救治把握黃金3小時

腦中風是急性症狀，病人會 瞬間喪失自主能力。(Getty Images)

腦中風 是一種急性症狀，會瞬間奪走病友的自主能力，令家屬猝不及防。台灣馬偕紀念醫院神經內科主任林雅如觀察，隨著人體老化血管會逐漸硬化，成為腦中風的高危險族群，若腦中風發生時無法及時發現，一旦住郊區路程偏遠，病人送達醫院通常需要更久的時間。

曾有一名七旬老翁，某日在家突然左半側肢體無法使力、臉部歪斜、無法說話，家人驚覺有異立刻撥急救電話送至急診，診斷為缺血性腦中風，因老翁兩年前曾因心房顫動引發腦中風，當時雖順利康復，僅留下輕微失語症狀，但後續自覺復元狀況良好，便開始偷懶，甚至沒有規律服用醫師開立預防心房顫動病人再度中風的抗凝血藥物，不幸再次發生中風。經緊急給予靜脈血栓溶解劑治療後，順利讓老翁脫險，挽回說話與雙腳行走功能，成功保命。

猝不及防 家人警覺要高

林雅如說明該名老翁順利救治的原因，主要是家人夠警覺，且立刻打急救電話送醫，才有機會搶在時效內救治。除此之外，她特別提醒曾中風過的人，有二至三成會在五年內再次中風 ，應更為謹慎；如果是本身有心房顫動的人，每20位就有一位會在一年內發生中風（約是正常人的5倍），尤其是曾經中風的心房顫動病人，一年內再次中風的風險更高，因此平日固定服用的藥物，千萬不能貿然自行減藥或停藥，應固定回診追蹤，將中風機會降至最低。

腦中風來得又快又急，病人常常前一秒談笑風生、下一秒就像斷電一樣，出現半側肢體偏癱，或是意識混亂、口齒不清、視力不明等症狀。

林雅如曾遇過一位阿嬤，在外運動時突然倒地不起，等到老伴發現時不知道如何處理，聯繫家人後自行前往診所，經判斷是腦中風後才緊急送醫，到院時已經超過黃金三小時治療時間，雖挽回性命，但復元程度有限，日常行動受到影響，主要是腦細胞一旦損傷便無法逆轉。

加強防護 遠離閃電殺手

林雅如解釋，急性腦中風大致可分成缺血性和出血性兩大類。缺血性中風目前最有效的治療方式為及時施打靜脈血栓溶解劑，但須在發病4.5小時內使用，可提升病人的神經功能恢復機會；若超過4.5小時，是大血管阻塞，可考慮在發病8小時內接受動脈血栓移除術，協助打通阻塞血管。在黃金時間內接受靜脈血栓溶解劑或動脈血栓移除術治療，有機會減少中風失能程度。