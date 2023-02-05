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醫藥／滑鼠不離手 爸爸也會得媽媽手

健康醫療網
上班族長期用滑鼠鍵盤也易罹患「媽媽手」。（本報資料照片）
上班族長期用滑鼠鍵盤也易罹患「媽媽手」。（本報資料照片）

「媽媽手」不是媽媽專屬，只要是常使用手腕或大拇指，即使爸爸也會有「媽媽手」，其他像上班族長期用滑鼠鍵盤，以及裝修工人等，也都易罹患「媽媽手」。

32歲吳小姐因要照顧新生兒，需時常擰毛巾或是抱小孩，一陣子後感覺大拇指近手腕處出現持續疼痛及腫脹，嚴重時會極度痠痛導致無法使力，但又無法放下手邊的照顧工作，就診中醫尋求協助；經就醫診斷是俗稱「媽媽手」的症狀，施以針灸治療兩周並建議使用護腕，痠痛大幅緩解。

台灣台南市立醫院中醫部醫師陳奕任表示，「媽媽手」常見於30~50歲女性，其中一部分女性在產後四至六周會受到這個病症困擾，大多與日常生活中不正確用力，或反覆用力過度有關。「媽媽手」是指第一背側間隔狹窄性肌腱滑膜炎，因手腕或拇指重複性活動，導致大拇指肌腱和滑膜發炎腫脹疼痛使活動受限，當用患側握住物體時會出現疼痛，大部分可以透過休息恢復。

西醫的治療有夾板固定限制活動、抗發炎藥和類固醇注射，嚴重者也可能需開刀治療。陳奕任醫師指出，依中醫觀點，「媽媽手」為筋傷勞損，特點是手腕活動過多，久則傷筋耗血，筋腱氣血循環較差，修復能力跟不上勞損速度，造成局部代謝不良，時間一久會促使肌腱粗糙纖維化，導致症狀加重。治療方式最基本為多休息，與透過針灸手三里、陽溪、合谷等穴位幫助修復以及艾灸、熱敷的輔助治療方式。

只要是常使用手腕或大拇指，即使爸爸也會有「媽媽手」，其他像上班族長期用滑鼠鍵盤，以及裝修工人等，也都易罹患「媽媽手」。陳奕任醫師提醒，必須避免拇指長時間、經常重複的動作；而新手爸媽照顧小孩時，抱嬰兒時，盡量讓五指拼攏，手掌、手腕成水平狀，平均分攤嬰兒的重量，避免重量只由虎口及大拇指承受，並配合正確的伸展運動和肌力訓練，可以預防「媽媽手」的產生。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

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