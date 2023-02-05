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醫藥／長者吞嚥困難 暗藏致命危機

周真伊
隨著年齡增長，吞嚥能力會慢慢退化。（圖：嘉義基督教醫院提供）
隨著年齡增長，吞嚥能力會慢慢退化。（圖：嘉義基督教醫院提供）

如果吃東西時覺得食物卡在喉嚨，或是吞的時候很費力，就可能出現「吞嚥困難」了。特別是容易流口水、吃東西常嗆到、餐後口內有食物殘留等困擾的人，小心容易發生吞嚥困難問題，更不可輕忽「嗆到」可能帶來致命的危機。

進食坐姿 保持90度

一項台灣的統計，約12.8%的65歲以上長者出現吞嚥困難，並且隨著人口高齡化的到來，比率也將逐漸提升。當察覺自己或家人出現吞嚥困難時，應該盡快到耳鼻喉科或復健科進行評估，並安排後續的語言治療訓練。在平時進食也要注意吞嚥安全，多做一些相關運動，以維持吞嚥功能。

我們吃東西時，會先從辨識食物是否可以進食開始，之後會將食物送入口中咀嚼，咀嚼完成後才進行吞嚥，之後會將食物送入食道再進到胃。但只要在其中任何一個過程出現問題，例如流口水、嗆食、餐後口內有食物殘留等過程發生狀況，都稱之為「吞嚥困難」。

如何提升吞嚥功能？建議平日只在精神好時進食，身體要保持90度坐姿，細嚼慢嚥，注意每一口都確實吞下後再吃下一口；每一口吞完後注意自己的聲音是否出現改變，例如聽起來濕濕的，像有痰的聲音；用餐過程中避免講話，並且在進食前後確實做好口腔清潔。

進食嗆到 避免拍背

要特別注意的是，當出現嗆到的狀況時（但仍有呼吸），請避免拍背或是再喝水，只要鼓勵用力咳嗽即可，以免異物掉入呼吸道更深處，導致吸入性肺炎。

如果長輩嗆到之後，出現了無法呼吸以及說話的情形，就必須立即使用「哈姆立克法」將異物排出，也就是站在他的身後，雙手握拳環抱置於肚臍上方，往上往後用力擠壓。

「吞嚥健口操」可以強化吞嚥所需的肌力，建議在每天飯前進行，作為進食前的暖身運動。（台灣南投基督教醫院語言治療師）

１.舌頭上翹+左右移動：舌頭用力伸出，將舌尖往上碰到上嘴唇，停留2秒，之後回到原...
１.舌頭上翹+左右移動：舌頭用力伸出，將舌尖往上碰到上嘴唇，停留2秒，之後回到原位置。舌頭左右移動，舌尖碰到嘴角後回到原位置。（圖：南投基督教醫院提供）
２.鼓頰運動：將臉頰鼓起，鼓得愈大愈好，維持5秒後放鬆。（圖：南投基督教醫院提供...
２.鼓頰運動：將臉頰鼓起，鼓得愈大愈好，維持5秒後放鬆。（圖：南投基督教醫院提供）
3.下巴運動：將嘴巴用力張到最大，停留3秒，再慢慢閉合。之後進行下巴左右側推，先...
3.下巴運動：將嘴巴用力張到最大，停留3秒，再慢慢閉合。之後進行下巴左右側推，先將下巴移動到右側極限位置，停留兩秒之後換邊。 4.咀嚼用力吞：大口嚼東西，咀嚼3次後用力吞口水。 （圖：南投基督教醫院提供）

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