娛樂／2023電影 你最期待哪一部？

「星際異攻隊3」電影海報。(取材自IMDb)

電影 票務平台Fandango早前發起票選,調查全美觀眾今年最期待上映的電影是什麼,結果漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3,又譯「銀河護衛隊」)拔得頭籌,是參與民調5000多位觀眾最多人期待的好萊塢 大片。

整體而言,擠進前十名的電影幾乎都是成熟大IP,例如「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)、湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「不可能的任務7:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One,又譯「碟中諜」)與基努李維(Keanu Reeves)代表作之一「捍衛任務」(John Wick,又譯「疾速追殺」)等系列作品。

北美影院去年上映約450部電影,今年一定將大幅提升,尤其2023年是迪士尼和華納兄弟成立的百年紀念,兩家好萊塢大廠一定會卯足勁推出多部力作。而據上述民調顯示,超過8成受訪者表示,今年會在影院觀看至少6部電影。以下是觀眾票選超人氣電影的上映資訊:

排名1 星際異攻隊3

上映日期:5月5日

經歷了浩劫的星際異攻隊成員在新的星球展開新的生活,然而,死去的愛人與同伴並未被遺忘,她究竟會以何種形式回歸?這是否又將是成員們最後一次全員集結?目前唯一可以確定的是,好聽的歌曲依舊會輪番上陣。

排名2 蜘蛛人:穿越新宇宙

上映日期:6月2日

2018年動畫電影「蜘蛛人:平行宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)橫空出世,為這個已經被拍爛的超級英雄系列增添新創意,也一舉拿下奧斯卡最佳動畫長片。今年上映的第二部由全新的導演團隊打造,力求復刻上一部的成功。

「蜘蛛人:穿越新宇宙」電影海報。(取材自IMDb)

排名3 蟻人與黃蜂女:量子狂熱

上映日期:2月17日

在前兩部「蟻人」(Ant-Man)以及「復仇者聯盟4」(Avengers: Endgame)中出現可進行時間旅行的神秘量子空間領域,到了這一部裡終於將得到更全面的表現,究竟能否利用它將離開的復仇者帶回?繼薩諾斯(Thanos,又譯滅霸)之後,漫威宇宙最大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)又是何許人也?期待「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」給出答案。

排名4 捍衛任務4

上映日期:3月24日

基努李維飾演的約翰威克又殺回來了!這次他將和功夫巨星甄子丹上演從械鬥到空拳的連場對決。

「捍衛任務4」電影海報。(取材自IMDb)

排名5 印第安納瓊斯之命運鐘盤

上映日期:6月30日

80歲的哈里遜福特(Harrison Ford)透過CG技術在最新「印第安納瓊斯之命運鐘盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)回春,再度出演印第安納瓊斯博士——臉可以改造,但身手還是真的。影片的故事背景設定在1969年,講述博士和納粹餘孽的鬥爭。

排名6 水行俠2

上映日期:12月25日

「水行俠2」(Aquaman and the Lost Kingdom,又譯「海王」)劇組可說是一波三折,最早因疫情 導致拍攝期延長,後來還因種種外部因素導致內容一改再改。先是女主角安柏赫德(Amber Heard)和前夫強尼戴普(Johnny Depp)的官司中敗訴,一度傳出她的戲分被刪光;又在詹姆斯岡恩(James Gunn)入主DC影業後,主要角色的命運迎來遽變,據說班艾佛列克(Ben Affleck)飾演的蝙蝠俠和威廉達佛(Willem Dafoe)飾演的維科的戲分被刪,反倒是安柏赫德被保留下來。但不管如何,它目前仍是DC超級英雄電影中最受期待的一部。

排名7 不可能的任務7:致命清算 第一章

上映日期:7月14日

要說哪部電影的拍攝受疫情的影響最大,恐怕非「不可能的任務7」莫屬。兩年時間裡,歷經7次停拍與4次修改檔期,影史最受歡迎的系列動作電影的最新一部終於要來了。從預告片和釋出花絮來看,阿湯哥這次又沒少玩命,從徒手扒飛機到高空跳傘,再到雪地飛車、火車車頂赤手空拳火拚……不惜以一次次的驚心動魄的演出讓觀眾感覺等待是值得的。

排名9 金牌拳手3

上映日期:3月3日

作為近年最成功的體育題材電影,呈現拳王成長之路的「金牌拳手」(Creed III,又譯「奎迪」)系列培養了一批死忠粉絲,第三部同樣備受期待。

麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)依舊擔任影片主演,同時還挑戰導演的新工作。遺憾的是,席維斯史特龍(Sylvester Stallone)飾演的洛基,不會在最新一集裡出現。

排名10 超級馬力歐兄弟大電影

上映日期:4月7日

全世界最著名的遊戲角色終於要有動畫大電影了!在這部由照明娛樂和任天堂影業聯合打造的影片裡,馬力歐、路易吉、碧姬公主、蘑菇王國等耳熟能詳的遊戲形象將悉數登場,讓大家得以在影院裡好好懷舊一把。

●這些電影 也將上映

今年還有哪些備受期待的好萊塢新片?以下片單不妨作為參考。

綿延22年的「玩命關頭」(Fast & Furious,又譯「速度與激情」)系列將迎來大結局,而名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的傳記片「奧本海默」(Opppenheimer)也將重磅登場,還有「變形金剛7」(Transformers : Rise of the Beasts)、「浴血任務4」(The Expendables 4)等受歡迎的續作將陸續上映。

舞棍俱樂部3

上映日期:2月10日

以查寧塔圖(Channing Tatum)當脫衣舞男的真實經歷改編的「舞棍俱樂部」(Magic Mike,又譯「魔力麥克」)系列,分別於2012年和2015年上映了前兩部。雖然影片評價一般,但火辣的勁歌熱舞很受觀眾,尤其是女性觀眾的歡迎,因此時隔8年還能再來一部。

最新集找來拉丁女神莎瑪海耶克(Salma Hayek)助陣,從釋出的預告片來看,已經42歲的查寧塔圖依舊擁有傲人的身材和卓越的舞姿,相信能讓觀眾大飽眼福。

「舞棍俱樂部3」電影海報。(取材自IMDb)

驚聲尖叫6

上映日期:3月10日

如果說後疫情時代,好萊塢還有什麼屢試不爽的票房利器,那就非恐怖片莫屬。2022年重啟的「驚聲尖叫5」(Scream 5)製作成本僅2400萬美元,但開畫票房就拿下超過3000萬美元。這樣的好成績,沒理由不再接再厲。

沙贊!眾神之怒

上映日期:3月17日

作為2019年上映的「沙贊!」的續作,「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)原本應該是DC超級英雄的大聚會。不過,隨著「沙贊」系列的大反派「黑亞當」(Black Adam)巨石強森與華納方面翻臉、「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)宣布不會回歸,以及詹姆斯岡恩對DC電影宇宙的重新布局,這部新作究竟有何看點,還真不好說。

玩命關頭10

上映日期:5月19日

歷時22年、被觀眾戲稱是「家庭倫理劇」的玩命關頭終於將畫上句點!除了新加盟的「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)外,傑森史塔森(Jason Statham)和蓋兒加朵(Gal Gadot)也宣布回歸,讓我們一起見證唐老大跟他的一群兄弟姐妹從此能幸福地生活在一起。

真人版小美人魚

上映日期:5月26日

該片是1989年同名動畫「小美人魚」(The Little Mermaid)的真人改編版,講述年輕的美人魚為了探索人類世界而與深海女巫達成協議,用她的聲音換取一雙腿。非裔演員荷莉貝利(Halle Bailey)演出主角「艾莉兒」引發爭議,有觀眾稱吐槽看多了,反而被激起興趣。

「小美人魚」電影海報。(取材自IMDb)

變形金剛:超能勇士崛起

上映日期:6月9日

時隔5年,第7部「變形金剛」(Transformers: Rise of the Beasts)電影重磅回歸,雖然前兩部口碑不佳,但看到預告片裡的變形金剛登場,不禁又湧起一睹為快的慾望。

元素方城市

上映日期:6月16日

繼情緒和靈魂後,皮克斯動畫工作室推出的「元素方城市」(Elemental,「瘋狂元素城」)講述風、火、水、土四大元素組成的絢麗都市裡,原本應該不相融的火與水,卻意外相遇相愛了,命中註定無法在一起的兩種元素究竟該如何克服重重障礙呢?

「元素方城市」電影海報。(取材自IMDb)

閃電俠(The Flash)

上映日期:6月16日

「閃電俠」絕對是近年最命運多舛的超級英雄電影。因為疫情的關係,影片的上映檔期一延再延,好不容易完成了,又遇到主演伊薩米勒(Ezra Miller)惹是生非,甚至一度傳出華納方面要雪藏影片的消息,好在隨著米勒的主動認錯,檔期也塵埃落定。該片除了講述閃電俠的覺醒和成長外,看點還有班艾佛列克和米高基頓兩版蝙蝠俠的聚首。

奧本海默(Oppenheimer)

上映日期:7月21日

當今世上,很少有哪位導演像諾蘭這樣,每一部作品的上映,都構成一個事件。這部新作以「原子彈之父」羅伯特奧本海默為主人公,真實還原原子彈爆炸時火光衝天、地動山搖的恐怖場景,也深入探究科學家矛盾糾葛的內心世界。

「奧本海默」電影海報。(取材自IMDb)

真人版芭比(Barbie)

上映日期:7月21日

「芭比」絕對是2023年最獵奇的電影。這部知名玩具芭比娃娃的真人版未映先熱,每次釋出新劇照,必定引發社交媒體上的熱議,連帶飾演芭比男友「肯尼」的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)、參與演出的「尚氣」劉思慕劇照都快被網友們玩壞了。

萊恩葛斯林在「芭比」扮演男主角肯尼。(取材自IMDb)

驚奇隊長2

上映日期:7月28日

「驚奇隊長」(The Marvels)卡蘿丹佛斯這次迎來了兩位幫手——侄女「光譜」莫妮卡蘭博(Monica Rambeau)和「驚奇少女」卡瑪拉克汗(Kamala Khan)。不過這三位年齡、性格、抱負各異的超級英雄,究竟如何才能消除隔閡,集結成一股力量,應該是影片最大的看點。

浴血任務4

上映日期:9月22日

時隔9年,「浴血任務4」(The Expendables 4,又譯「敢死隊」)席維斯史特龍帶著他的一班兄弟又回來了。76歲的史特龍保證,最新的這部將是一部限制級的動作片,絕對不會是什麼合家歡電影。

沙丘2

上映日期:11月3日

第一部「沙丘」(Dune)的故事其實只是開了個頭,真正的展開還要看這第二部。本集故事將對主角保羅亞崔迪的崛起有更多描述。

旺卡

上映日期:12月15日

改編自羅爾德達爾(Roald Dahl)撰寫的經典童話。相比2005年上映的強尼戴普主演的「巧克力夢工廠」(Charlie and the Chocolate Factory),「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的這部聚焦年輕時的威利旺卡和開設工廠之前的經歷。

提摩西夏勒梅在「旺卡」詮釋經典童話。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)