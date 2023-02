娛樂／閃電俠迎結局 電視、電影輪番上陣

葛蘭高斯汀飾演的閃電俠(左)與史蒂芬艾梅爾演繹的綠箭俠(右)將於「閃電俠」最終季再聚首。(取材自IMDb)

DC超級英雄「閃電俠」(The Flash)第9季將於2月8日在美首播,「閃電俠」貝瑞艾倫(Barry Allen)當初由「綠箭俠」(The Green Arrow)師父奧利弗奎恩(Oliver Queen)帶進門;師父在最終季當然要再次現身,見證徒兒的修練成果,為本劇畫下圓滿結局。

改編自DC漫畫、於CW電視網播出的閃電俠影集自2014年開播以來已近10年,主角貝瑞艾倫在一次粒子加速器爆炸大事故中獲得了極速移動的超能力,便化身超級英雄為中城(Central City)打擊犯罪。該劇作為「綠箭俠」的衍生系列,故事發生於同一個虛構世界「綠箭宇宙」(The Arrowverse)之中。

加拿大男星史蒂芬艾梅爾(Stephen Amell)帥氣演繹「綠箭俠」一角而聲名大噪,儘管他主演的同名美劇「綠箭俠」(Arrow)早在2020年畫下句點,但他今年重披戰袍上陣,在「閃電俠」第9季第9集中客串登場。

艾梅爾在「閃電俠」客串並非孤身回歸,而是有眾星相伴,呼應超級英雄在2019年「無限地球危機」(Crisis on Infinite Earths)中與綠箭宇宙的交集。劇組早前曾宣布,綠箭俠的保鑣「約翰狄格爾」(John Diggle),DC宇宙中的「閃電小子」華利威斯特(Kid Flash/Wally West),以及「血魔」拉姆齊羅素博士(Bloodwork/Dr. Ramsey Rosso)會共同現身。綠箭俠保鑣由大衛拉姆西(David Ramsey)飾演,「閃電小子」則由凱南羅斯戴爾(Keiynan Lonsdale)擔綱演繹,而血魔則由山德希爾拉曼穆西(Sendhil Ramamurthy)詮釋。

「閃電俠」節目統籌艾瑞克華勒斯(Eric Wallace)表示,「在我們宣布最終季的時候,我們就知道,我們想要史蒂芬艾梅爾回歸,再度飾演他經典的角色奧利弗。畢竟,最初就是奧利弗引領貝瑞艾倫走上屬於他的英雄之途。這也是為什麼閃電俠團隊覺得,讓奧利弗回歸閃電俠最終季,為這部影集打造一個圓滿的時刻如此重要。」

閃電俠利​用超越光速的「神速​力」移動,穿越時空救母。(Getty Images)

華勒斯說:「這樣的結果將是經典且情緒豐沛的一集,我們希望閃電俠的粉絲都能感同身受。這是我們劇組和演員的所有人,要向過去9年來收看且支持這部影集的每一位觀眾,誠懇道出的感謝。」

華勒斯表示,「我們絕對已經迫不及待,想看到飾演閃電俠男主角貝瑞艾倫的葛蘭高斯汀(Grant Gustin)和飾演綠箭俠的史蒂芬艾梅爾再次攜手拯救世界。這一集將會充滿驚險與刺激情節,且少不了淚水交織。」

閃電俠第九季會有不少綠箭宇宙的角色回歸,但本季最大反派角色非賈維希雅萊絲莉(Javicia Leslie)飾演的「蝙蝠女」(Batwoman)莫屬,她將與「紅死神」(Red Death)較量一番。

電影 同天播出 無縫接軌

「閃電俠」第9季會在CW電視台播出13集,預定6月16日播畢;如果還看不過癮,「閃電俠」電影版本緊接著6月16日在美國影院首映,比之前宣布的6月23日提早一周上院線。

消息人士指出,「閃電俠」電影版提早上映,不僅是為了讓影集影迷可以無縫接軌電影版,還能避免與預定6月30日上映、由詹姆士曼格(James Mangold)執導的動作冒險電影「印第安納瓊斯之命運鐘盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)強碰,稀釋票房。

電影版「閃電俠」海報。(取材自IMDb)

「閃電俠」電影版將開展一個全新的DC宇宙,這個宇宙裡的人物包括米高基頓(Michael Keaton)飾演的「蝙蝠俠」(Batman)、薩莎卡勒 (Sasha Calle)扮演的「女超人」(Supergirl),以及閃電俠的分身。其中薩莎卡勒飾演的女超人是DC宇宙中第一位拉丁裔女超人,她來自氪星(Krypton),擁有類似超人的能力,謠傳她是超人(Superman)的表妹。

另在閃電俠電影版的戰鬥對象方面,就目前影迷所知,米勒不會對抗如「荒原狼」(Steppenwolf)這樣的殘暴反派,這對電影敘事而言會更流暢。至於眾所矚目的閃電俠新裝扮,則從周邊商品中窺見端倪,閃電俠主題的藍芽耳機已可在連鎖超市沃爾瑪(Walmart)購得,這組商品印有伊薩米勒(Ezra Miller)飾演的貝瑞艾倫經典盔甲戰服、標誌性的閃電與頭盔,還有遍佈全身的發光能量脈絡。

米勒的新造型不如前幾款陽剛,乍看之下宛如漫畫「新52閃電俠」(New 52)與「閃電俠 不義聯盟2」(Injustice 2 Flash)兩個版本造型的綜合體,但能量脈衝光線的顏色略有不同。而就服飾材質而言,米勒的新服裝更貼近氯丁二烯橡膠(Chloroprene rubber)材質的潛水服,具高度延展度,靈活性更佳,就像是柴克萊威(Zachary Levi)在「沙贊!眾神之怒」(Shazam)穿著的戲服。

電影版閃電俠由伊薩米勒飾演。(取材自推特)

超級英雄電影、電動與漫畫消息網站「The Direct」分析,「閃電俠」這套新服裝看起來不像是為打鬥設計,反而更像是為了穿越多元宇宙 而預做準備,而多元宇宙正是第9季「閃電俠」的關鍵。

貝瑞艾倫利用超越光速的「神速力」穿越時空,意圖回到他的幼年時期,阻止殺害母親諾拉艾倫(Nora Allen)的兇手,諾拉艾倫由西班牙女星瑪莉貝爾維杜(Maribel Verdú)飾演。這名辣手摧花的兇手疑似為貝瑞艾倫的父親亨利艾倫(Henry Allen),亨利艾倫此次換角,由耶魯大學 畢業的榮利文史東(Ron Livingston)擔綱演出。

孰料,貝瑞艾倫這一趟救母行動讓他陷入更黑暗的宇宙,亞馬遜族(Amazons)及亞特蘭提斯族(Atlantis)捲入戰爭,且讓地球陷入毀滅的風險之中。更糟糕的是,這趟時空旅行造成一髮牽動全身的「蝴蝶效應」,改寫了漫畫正史宇宙的時間軸,造成眾人預料之外的嚴重後果。這個後果便是原著漫畫「閃點悖論」(The Flashpoint Paradox)中攸關DC宇宙「閃點」(Flashpoint)事件的故事,而閃電俠會透過閃點事件帶出豪華卡司,揭開DC多元宇宙的序幕。

屆時不僅會有兩個版本的閃電俠,還會有兩個版本的蝙蝠俠參戰,閃電俠由米勒一人分飾兩角,透過髮型、服裝造型與顏色來區分彼此。在蝙蝠俠方面,則有麥可基頓(Michael Keaton)與班艾佛利克(Ben Affleck)飾演的兩位高譚市英雄飆戲,展現穿戴不同風格戰衣、腰帶配色的蝙蝠俠,兩人騎乘的帥氣蝙蝠摩托車(batcycle)也會一併改裝亮相。