料理功夫／炸出美味 鹽酥料理2款

鹽酥炸物

鹽酥(鹹酥)料理是台灣的經典美味小吃，大街小巷都可見到它們的蹤影，可見受歡迎程度之高。在僑居地雖可買到，但只有鹽酥雞可選擇，且不見得對味，想要解饞，唯有自製一途了！在此分享兩款家常版作法的鹽酥美食 ，亦即在家就地取材，有啥用啥，即便摻入一點異國風，但相信只要仍舊保有傳統的味型，那麼應該也無不可。

鹽酥炸物

材料：

皮蛋2顆、地瓜粉少許、豬血糕1包、花枝丸1包、法蘭克福小香腸1包、小型甜不辣10片、蒜6瓣、小辣椒2條、黑胡椒鹽適量、洋蔥粉適量、羅勒葉或九層塔葉適量。

作法：

1.甜不辣對半切；蒜切末；小辣椒切末。

2.起油鍋，將皮蛋入鍋，以中火油炸，見外層的地瓜粉微黃即撈出，盛入適當的容器內。

3.分批將豬血糕、花枝丸、小香腸和甜不辣以中火炸熟，撈出盛入容器內。

4.鍋中餘油倒出，再以廚用紙巾擦拭掉鍋面的油漬，接著倒入所有炸物、蒜末和辣椒末，續以中火翻拌，一會兒香辣味釋出即熄火。

5.鏟出鍋內的所有材料，放在吸油紙上吸走多餘油脂，此步驟可再重複一次，然後將所有材料倒回容器內。

6.撒入黑胡椒鹽、洋蔥粉和羅勒葉，雙手握住容器向上拋摔材料以使均勻串味，或戴上手套拌勻，好看又夠味的鹽酥炸物即完成。

小叮嚀：

1.切開的皮蛋沾裹上地瓜粉再油炸，蛋心就不易脫落。

2.作法4不再使用油，一來避免成品過於油膩，二來利用炸物先前吸入的油脂即有良好的導熱功效，且能完美地滋潤辛香料並串味。

3.蒜味的濃烈度與辣椒的辣度請依自己的接受度彈性調整。

4.炸物趁熱又不燙嘴時食用為佳。

蒜香鹽酥雞

蒜香鹽酥雞

材料：

去皮去骨之雞大腿肉3又1/2支、蔥1根、薑3片、韓國辣椒醬2大匙、生抽2大匙、米酒2大匙、鹽少許、雞蛋 1顆、地瓜粉2/3杯、蒜香黑胡椒鹽適量。

作法：

1.將雞大腿肉切成適口大小之塊狀，放入調理盆內；蔥切成小段；薑片切絲；雞蛋打散。

2.其次將蔥段、薑絲、韓國辣椒醬、生抽、米酒和鹽加入調理盆，戴上手套同雞肉塊抓揉一番。

3.將蛋液淋入再抓揉一番，雞肉塊均勻裹上蛋液，覆蓋並靜置於冰箱1小時。

4.1小時後，把雞肉塊均勻沾裹上地瓜粉，靜置一旁直到返潮(地瓜粉呈現濕狀)。趁此時間將調理盆洗淨擦乾。

5.熱油鍋，以中火油炸雞肉塊至呈金黃色，撈出瀝油，接著快速放在吸油紙上吸除多餘油脂，此步驟可再重複一次。

6. 將雞肉塊倒回調理盆，撒入蒜香黑胡椒鹽，拌勻即成，趁溫熱時享用。

小叮嚀：

1.醃雞肉時抓揉一番可使雞肉更易入味，口感也軟嫩而不柴；另軟嫩的肉雞為最佳選擇。

2.韓國辣椒醬可免去不用，若使用，因其成份中有添加糖，辣中具明顯的甜味，故不需再加糖。

3.地瓜粉回潮後再入鍋油炸，地瓜粉就不易脫落；沾裹太白粉亦可，惟成品外層顆粒較細緻，沾裹地瓜粉的成品外層顆粒則較大，口感也更酥脆。

4.雞肉塊入鍋油炸時，須待定型後才可撥動。

5.可依自己喜好的風味另外加撒辣椒粉、海苔粉、芥末粉等等加味粉，也可如傳統作法拌入稍微炸過的九層塔。

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