醫師的話／重新定義死亡 器官移殖者的福音

塞斯坦最近發布一種新方法organEx ，將一種特殊設計的液體放入已死的小豬的體內，豬隻死後可恢復器官功能。（Getty Images）

在美國，超過10萬5000人在等待新的器官。根據聯邦器官捐贈統計數據，由於沒有足夠的活器官供應，每天有17人左右在等待過程中死亡。主要的原因是，在身體死亡幾分鐘內，細胞和器官因為缺氧開始分解壞死。因此在做移植手術 的時候，醫生必須在血液循環停止後盡快取出可用器官。

2019年，內納德·塞斯坦 (Nenad Sestan) 和耶魯大學 的一個研究小組宣布了看似不可能，器官起死回生的事情。

他們利用灌注系統BrainEx，輸送一種可以促進缺氧恢復、減少損傷、防止水腫並在代謝上支持大腦能量需求的液體。結果竟然存活了一頭死豬的大腦，恢復了根據自然規律本應完全死亡的細胞功能。

最近在自然雜誌Nature trusted source上，塞斯坦 (Sestan) 和他的團隊又揭示了一種新方法organEx ，將一種特殊設計的液體。其中包含動物的血液、抗凝劑和其他抑制癌症 以及促進細胞健康的化合物，放入類似心肺機或心肺轉流機的灌注裝置，進入已死的小豬的身體循環中，可以在豬死後，恢復豬體內的所有器官功能；且與標準的體外膜氧合系統ECMO相比，證明術後的器官功能更好。