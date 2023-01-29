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醫師的話／重新定義死亡 器官移殖者的福音

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塞斯坦最近發布一種新方法organEx ，將一種特殊設計的液體放入已死的小豬的體內，豬隻死後可恢復器官功能。（Getty Images）
塞斯坦最近發布一種新方法organEx ，將一種特殊設計的液體放入已死的小豬的體內，豬隻死後可恢復器官功能。（Getty Images）

在美國，超過10萬5000人在等待新的器官。根據聯邦器官捐贈統計數據，由於沒有足夠的活器官供應，每天有17人左右在等待過程中死亡。主要的原因是，在身體死亡幾分鐘內，細胞和器官因為缺氧開始分解壞死。因此在做移植手術的時候，醫生必須在血液循環停止後盡快取出可用器官。

2019年，內納德·塞斯坦 (Nenad Sestan) 和耶魯大學的一個研究小組宣布了看似不可能，器官起死回生的事情。

他們利用灌注系統BrainEx，輸送一種可以促進缺氧恢復、減少損傷、防止水腫並在代謝上支持大腦能量需求的液體。結果竟然存活了一頭死豬的大腦，恢復了根據自然規律本應完全死亡的細胞功能。

最近在自然雜誌Nature trusted  source上，塞斯坦 (Sestan) 和他的團隊又揭示了一種新方法organEx ，將一種特殊設計的液體。其中包含動物的血液、抗凝劑和其他抑制癌症以及促進細胞健康的化合物，放入類似心肺機或心肺轉流機的灌注裝置，進入已死的小豬的身體循環中，可以在豬死後，恢復豬體內的所有器官功能；且與標準的體外膜氧合系統ECMO相比，證明術後的器官功能更好。

目前由於移植器官供應不足，已經嘗試開始利用動物器官。但是必須進行基因改造來解決一些潛在的問題。如何保存這些組織以供死後使用，是一個高度相當困難的挑戰。塞斯坦和其團隊的新技術可能會對許多的器官和細胞有起死回生的作用。換句話說就是重新定義了死亡，將是需要器官移殖者的天降福音。(作者為大華府執業醫師)

耶魯大學的神經科學教授內納德·塞斯坦2019年即宣布了「器官」可以「起死回生」。...
耶魯大學的神經科學教授內納德·塞斯坦2019年即宣布了「器官」可以「起死回生」。（取自耶魯大學）

耶魯大學 手術 癌症

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