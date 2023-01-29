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醫師的話／常時間搭機 不動易血栓

顔世蓮
男性成人靜脈血栓機率大於女性。圖為示意圖。（Getty Images)
男性成人靜脈血栓機率大於女性。圖為示意圖。（Getty Images)

成人的靜脈血栓，每年的發生率大約為千分之一，通常男性發病率略高於女性。而且並非所有出現血栓症的人都會有症狀。若是血栓形成在靜脈深處或者是肺動脈，不但沒有特別的症狀，常常未能及時發現救治，而導致生命危機。

在任何時候，任何人都可能產生血栓，特別是外傷後長期臥床的人，和長時間不運動的人。其他高危人口如孕產婦、60歲以上、心律不齊、肥胖、服用避孕藥或者是更年期激素補充藥的人。

另外抽菸、患有癌症、心力衰竭還有慢性腸炎潰瘍等都會增加發生血栓的機率。

血栓就是血凝塊，可以在靜脈和動脈中凝結成半固體狀態。這種血塊可以固定某處阻塞血管或者是隨著血液流動到其他身體的器官中，例如肺部，心臟或者是腦部，引起心臟病以及中風等等。

在旅行中長時間坐著不動，腿部深處的靜脈容易形成血塊而引起深層靜脈血栓症。

這種靜脈血栓會在病人突然站立或者走路的時候，順著血流跑到肺部，堵住肺的血管引起肺栓塞，非常危險。

預防血栓的形成很重要，可以預先與醫師商量，需要的時候可以服用稀釋血液的藥物，或者是穿著有壓縮性的鬆緊褲襪，每隔幾小時就需要站立走動和伸展四肢。

另外長期旅行的時候，在飛機上坐著不動也有形成血栓的可能。最好是在坐著的時候，也注意要移動小腿促進血液循環才好。(作者為大華府執業醫師)

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