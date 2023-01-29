報稅季／看懂篇／4個層面 看稅改與誰有關

最高法院保留了州和地方稅（SALT）的上限，最多扣除1萬元，不過高稅州制定了變通辦法。（Getty Images）

2022年，世界經歷了已歷時兩年的疫情考驗，俄國入侵烏克蘭引起的全球供應鏈脫鉤導致能源材料、日用品價格急劇上漲。美國政府為應對疫情而緊急紓困，聯準會為維持股市「榮景」而遲未升息，致使引發了半個世紀以來前所未有的通貨膨脹如脫韁野馬不可駕馭，民眾苦不堪言。

國稅局 則經歷了積重難返、電話「熱線」停擺，員工因疫情而繼續在家上班以致效率低下。

專業報稅機構則經歷了「離職大潮」（Great Resignation）的衝擊，專業熟手紛紛跳槽，青黃不接卻成本飆升。

與此同時，稅務詐騙橫行，政府的鬆懈管制催生了「薪資貸款免還」 (Paycheck Protection Program簡稱PPP)和「員工保留稅收抵免」（Employee Retention Credit，簡稱ERC）的不實申請欺詐，迫使國稅局和州政府對嫌疑人或團夥實施「秋後算帳」。

在此困境下，2022年8月，總統拜登正式簽署「降通膨法」（The Inflation Reduction Act）。法案將對大型企業徵收新稅以減少聯邦財政赤字、賦予國稅局更多執法「資本」，並結合能源抵退稅 優惠，鼓勵家庭購買可再生能源設備和家電，並鼓勵對美國產新能源車的消費。

醫療健康方面，法案旨在降低處方藥價格，並為聯邦醫療保險（俗稱紅藍卡）參保人每年自付藥物支出設定2000美元的上限，同時延長1300萬美國人的歐記健保至2025年。正式法案取消了原先提案中對「附帶權益」（Carried Interest）的限制。

另外，國稅局也在其官網更新了若干稅務新規則、意見指導和2022年應注意的稅務變化，還應呼聲開發了新的便民功能。最高法院對飽受爭議的SALT扣減上訴有了最新的裁決。隨著通貨膨脹，政府機構做出了相應調整。

一、公司層面：

1. 根據「降通膨法」，從2023年開始，對連續三年收入超過10億的公司徵收15%的替代最低稅 （AMT），以確保最富有的美國人和企業無法避免繳納其公平份額的稅款，防止稅基侵蝕和利潤轉移。公司有資格針對AMT申請淨經營虧損和稅收抵免，並且有資格針對以前年度支付的AMT ，抵免超過公司調整後財務報表收入的15%的部分。

2. 法案建議公司最低稅以「經調整財務報表所得」（Net Income After Adjustment）為徵稅基礎，這意味著依據會計準則計算的會計利潤將成為繳納公司最低稅的稅基，而不再依賴於一直沿用的、以稅法規則計算的應納稅所得額 (Taxable Income) 作為繳稅基礎。

3. 法案要求對公司股票回購實施1%的消費稅（excise tax），對某些外國支持的公司將適用1億美元的門檻。

4. 國稅局發布公告，允許大眾對欺詐申請ERC的舉報，不正確地申報ERC可能會導致納稅人被要求償還抵免額，並且還會被追加罰款和利息。國稅局還發布了針對PPP貸款不當豁免的指南。

當納稅人的貸款因虛假陳述或遺漏而被免除時，納稅人沒有資格從收入中排除免除，並且必須將因虛假陳述或遺漏而免除的貸款收益部分包含在收入中。如果有與 ERC、PPP貸款有關的欺詐活動，國稅局要求舉報人匿名提交3949-A表格，還可以致電800-366-4484向財政部稅務監察長報告欺詐。

二、個人層面：

1. 國稅局宣布2022年起，可以通過電子方式修改更多表格，包括非居民的1040-NR表。

1040-NR的電子申報目前僅限2019、2020和2021年，再往前的年份必須以紙質方式提交。如果原始稅表是以紙質提交的，那麼修改表也必須以紙質提交。電子提交的 1040-X系列表仍不接受直接存款，退稅還是支票發放。

2. 2022年4月18日，最高法院拒絕審查由紐約牽頭的對國會在2017年稅法中規定的州和地方稅收減免上限 1萬美元（SALT扣除）的憲法挑戰。最高法院的指令保留了SALT上限，不過有超過20個州制定了變通辦法，如PTE稅（直通實體稅）、設立了州慈善基金擴大捐贈扣除額等。（SALT意指州及地方稅，包括所得稅、房產稅、銷售稅等）

3. 拜登政府提出為年收入在12萬5000美元或以下的家庭豁免1萬美元的學生貸款債務，為佩爾助學金（Pell Grant）獲得者取消高達2萬美元的債務。債務清償通常被視為應稅收入但「美國救助計畫法」規定，2021年至2025年期間免除學生貸款債務不計入聯邦應稅收入。但部分州不允許豁免，因此可能在州層面還需要計入收入上稅。 報稅工作相當繁瑣，平常蒐集資料、做好紀錄，比較不容易遺漏。(取自IRS網站)

4. 國稅局新規規定，從2022年起任何銷售毛收入超過600美元且交易次數不限（即使是單筆交易）的商品交易人都將收到新修訂的1099-K表格。600美元是基於未調整銷售總額計算的，未調整銷售總額是指總銷售額，沒有計入各種費用或退款，是買家支付的訂單金額，即使後來退款也不受影響。

如果2022年收到超過600美元的第三方結算組織付款（如Zelle、Paypal），也會收到1099-K。自今年1月起，Venmo、Paypal、Cash等手機支付平台必須向國稅局上報一年中金額超過600美元的商品交易，國稅局因此掌握了更多商業用途的網上轉帳紀錄。這意味著一些電商付款紀錄、房租轉帳紀錄都將納入國稅局的資料庫。

5.「基礎設施投資和就業法」規定從2023年開始，數字資產的接收者必須向國稅局報告發件人的身分 ，否則將面臨處罰或刑事指控。 2024年開始，要求某些每年收到超過1萬美元數字資產的納稅人向國稅局披露發件人的身分。

三、消費者層面：

1. 「降通膨法」給予節能抵退稅，擴大商用的廣泛能源抵退稅。鼓勵消費者通過投資可再生能源，對於2033年之前投入使用的電動汽車，新電動汽車 (EV) 的購買者將有資格獲得7500美元的抵免額，而 2022年之後銷售電動汽車的製造商限制將被取消。此外，購買二手電動車可獲得高達4000美元的抵免額。但國稅局於12月中旬頒布的備忘錄中提醒電動車的買家，合格製造商必須將買家的個人信息呈報國稅局，否則將無法獲得電動車抵免退稅。

2. 住宅能源財產抵稅將逐步減少直至 2033 年殆盡。

四、國稅局層面：

1. 通過在未來十年內投資800億美元用於國稅局的執法，國會預算辦公室估計可為國庫追回2030億美元稅收。國稅局承諾將專注於加強對高財富納稅人和大公司的執法活動，而非針對年收入低於40萬美元的家庭。為了加強對超級富豪和大型公司繳納公平稅率的審查力度，撥款中的450億美元用於加強執法活動及雇傭大量新員工，預計可以使該機構在十年內僱用近8萬7000名全職員工。

數據顯示，高收入群體（家庭年收入高於50萬甚至100萬元）的查稅機率明顯升高，但低收入 群體（家庭收入低於2萬5000元）同樣是審查重點（國稅局從不標榜），雖然遭稽查率略低於50萬至100萬的家庭，但因其基數龐大（約為50萬至100萬家庭的60-70倍），所以實際被查的低收入家庭遠高於50萬至100萬收入的家庭。

換句話說，每當一戶富豪被查的同時，有60至70戶低收入（包括1040 C表報自雇收入者）的家庭遭到稽查。國稅局這樣做自然有它的道理，如果稽查富豪是「開源」，那麼稽查低收入家庭便是「節流」，畢竟年收入2萬5000元（上至5-6萬元）的家庭，可享受低收入補助（Earned Income Tax Credit）、兒童稅津貼（Child Tax Credit）、健保費退稅 (Premium Tax Credit)、 高等教育學費補貼（American Opportunity Credit）及托兒補助（Child Care Expense Credit）等每年花費巨資達上千億美元（約占個人稅總收入的10%）。

所以財政部長葉倫（Janet Yellen）承諾國稅局的追加預算不會用於針對年收入低於40萬元的家庭，僅僅是不增加而已。全美每年50至100萬年收入家庭被稽查戶約1萬個，但年收入低於2萬5000元的家庭被稽查者約30萬之多。

2. 國稅局因長期存在的「案件積壓」問題飽受質疑，而新冠疫情的爆發則令該機構的業務處理能力再受重創，甚至銷毀了約3000萬份紙質信息申報表以應對其積壓問題。還有納稅人反饋，他們遞交了改稅要求退稅，但國稅局未計入其預付稅款，並發出了欠稅帳單。

另外，現今大部分與國稅局的交流還需通過電話完成（尤其當數位不支持、信件又太慢時），但國稅局熱線難以接通。不僅是納稅人，連稅務專業人士都很難找到國稅局專員，會計師撥打專業人士熱線，也得在各部門幾經周轉，多數情況下被「卡殼」。

財政部監督署（Treasury Inspector General For Tax Administration）的統計數字披露，國稅局求助電話的接通率2021年為1500萬4000通，僅占16.4%。2022年進一步下降為700萬7800通，低至14.1%（打七次電話能通一次）。全美稅務師協會(American Enroll Agents Association) 於12月初向國稅局長發出「照會」，要求國稅局限期改進專業人士「熱線」名存實亡的不正常狀態，盡快恢復「熱線」正常運作。

3. 國稅局發布了第2022-36號通知，為逾期申報特定2019或2020年稅表的大多數個人和企業提供了罰款寬減。國稅局還採取了額外的措施來幫助那些已經支付了罰款的民眾。近160萬名納稅人將自動獲得超過12億美元的退款或抵免額，無需打電話另外申請。如果已經評估，罰款將被寬減；如果已經支付，納稅人將獲得抵免或退款。

要獲得這項寬減，符合條件的所得稅申報表必須在2022年9月30日或之前提交。符合條件的2019年稅表必須在2020年8月1日之前提交，符合條件的2020年稅表必須在2021年8月1日之前提交。寬減僅適用於未申報而導致的罰款（failure to file penalty）。該罰款在聯邦所得稅申報表遲交的情況下進行評定，通常為每月5%的比率，最高可達未繳稅款的25%。