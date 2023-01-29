報稅季／補救篇／報稅常見7錯誤 7招補救

FSA是雇主提供給員工的福利，可以讓醫療及育兒上的花費達到免稅的功能，不需要繳稅。(Getty Images)

報稅 季節來臨，早做準備可以避免犯下一些常見的錯誤、甚至讓財務陷入困境。以下是財務專家列出一般民眾在報稅時常犯的疏失以及補救之道。

1.忘記查看薪資預扣稅額

獲得退稅固然讓人開心，但如果是受薪階級或領取時薪者，值得花點時間了解為什麼這筆錢會回到手中。

在這一年當中，雇主會從你的每份薪水裡扣除要繳的稅款，並將這筆錢匯給國稅局。如果報稅後獲得退款，便意味著每個月多扣了錢。換句話說，你對薪資稅的估計太高了。

雇主是根據每個人在填寫W-4表格時所提供的訊息來預扣薪資稅，該表格列出家屬和其他稅務相關資料。

康乃狄克州的會技師馬賽利 (Trish Maselli) 表示，未正確填寫W-4表格的勞工，每年可能會多繳聯邦稅和州稅。

馬賽利說，高估薪資預扣稅額，固然可獲得退款，但也意味著在過去12個月把國稅局當作零利率的儲蓄帳戶。馬賽利說，他的經驗是至少以收入的10%作為預扣稅額。

另一方面，如果沒有足夠的預扣稅額，必須在年度納稅時拿錢來彌補短缺金額，在某些情況下，甚至可能被罰款。預扣稅額應該足以支付年度的稅款。

補救方法

定期檢查W-4表格，若生活在一年之中發生任何變化，可以隨時調整W-4的資訊。

馬賽利說，多數人沒有每年檢查W-4表格，但至少該在一年中檢視一次，以調整預扣額，也可以調整須繳的聯邦和州稅。

2.犯任何人都可能犯的錯

有些報稅的錯誤會讓納稅人損失金錢，但有的錯誤則是耗費時間並造成不必要的壓力和煩惱。

鹽湖城的註冊會計師亞當斯（John Adams）舉出可能導致國稅局對你的報稅表格進行加倍審查的三項常見錯誤：社安號碼數字填寫錯誤、結婚或離婚後未向社安局更改姓名、家屬資料有誤。

報稅表格數字不正確，是另一個大問題。如果發現錯誤，可以提交修改後的申報表格，但頗為麻煩。

補救方法

在提交國稅局前仔細查看申報表格，以防止這類錯誤。線上支付公司Due創辦人雷普頓 (John Rampton) 說，令人驚訝的是，數字有錯是最常見的錯誤之一。如果沒有被國稅局發現，要麼損失退稅款，要麼欠的稅比想像中要多，有可能會花費數千元。

雇主提供的員工福利包括健康保險、退休計畫和停車卡等，儘管大多數員工福利是免稅的，無需包含在應稅收入中，但是某些員工福利必須包括在應納稅收入中，並在W-2表格中揭露。

紐約稅務會計師邁可．艾克斯坦 (Michael Eckstein) 說，如果有幸在一家提供許多員工福利的公司工作，這是支付某些費用的好方法，並可保持較低的應稅收入。 報稅季節來臨，早做準備可以避免犯下一些常見的錯誤、甚至讓財務陷入困境。(Getty Images)

補救方法

研究公司所提供的員工福利，可減輕所得稅負擔的包括交通卡、自行車報銷和團體保險。許多雇主提供團體健康、人壽和長期失能險的組合，要注意的是，這些福利可能需要繳稅。

另一個有價值的福利是「靈活開支帳戶」(flexible spending account, FSA)，可用於日托、健康服務以及醫療保險未涵蓋的藥物和處方藥。2022年，FSA的金額上限為2850元。

FSA帳戶餘額不能延遲使用，如果沒有將其用在合格項目的費用上，將會損失它。因此，須正確估計當年的財務需求，以避免「貢獻」過多。

4.跳過退休帳戶存款

向雇主贊助的退休帳戶存錢是每個勞工不費吹灰之力的減稅方法之一。

華盛頓特區稅務律師班傑明．格洛茲 (Benjamin Grosz) 說，普通勞工犯的最大稅務錯誤之一是，未能充分利用許多有價值的退休稅收激勵措施，或者更糟糕的是，根本沒有參與該計畫。

補救方法

如果雇主提供401(k) 和 403(b) 退休計畫，若你參與的是最高金額，將可獲得最大的稅收減免。

2022納稅年度每名勞工的存款上限為2萬0500美元。如果年滿50歲，可以獲得額外6500美元的追加存款上限。

如果雇主未提供退休存款方案，可考慮自行向傳統或羅斯IRA存款。即使你的公司有提供退休金 計畫，你也可以向羅斯IRA或傳統IRA 存款，但有一定的限制。

薪水不高的勞工，可充分利用退休儲蓄者抵免，國稅局稱之為「儲蓄抵免」。如果符合條件，可允許為IRA或雇主贊助的退休計畫供款而獲得稅收抵免。國稅局在網站上有公布收入的限額。

5.忽視自雇的稅務考量

許多自雇人士不必處理雇主福利和W-4預扣稅。不過，他們仍然需要考慮許多其他稅務問題，應該學習如何作為自雇納稅人報稅。

喬治亞州會計師Scott Goble說，自雇人士和獨立承包人最常犯的錯誤是不將他們的收入視為收入。自雇人士實際上等於在經營一家小企業，作為小企業主，自雇人士可以扣除許多費用，而這些費用不一定適用於受雇個人。

可扣除的業務相關費用包括：家庭辦公用品、商務旅行車輛使用、個人電腦和軟體、餐飲和娛樂、會計和法律費用、郵資和教育訓練以及專業協會入會費。

當你經營一家小型企業時，你不會在稅表1040上申報全部業務收入，但你可在附表C中輸入，這允許你從該總額中扣除業務費用。但為換取這項津貼，必須繳納自雇稅。

Goble說，自雇人士需繳納相當於其企業淨收入15.3%的稅款。他們須支付所有社會福利和醫療保險稅 (社會福利為12.4%、醫療保險為2.9%)，雇主則是為雇員支付一半的金額。

補救方法

幸運的是，自雇者在提交納稅申報表時可取回一些錢。

Don’t Mess with Tax網站作者貝爾 (Kay Bell) 說，你可以在1040表格上扣除一半的金額作為收入調節，也稱為above the line稅收減免。

貝爾表示，你必須估計需繳的稅額，並按季度支付，如果計算錯誤或無法在一個季度內支付預估的稅額，當申報納稅時，會發現除了應付稅款外，還需繳納所欠金額的利息及罰款。

但是，不要讓稅收決定你的財務支出；金融專家巴赫說，例如為了降低繳稅金額而輕率地花錢。

巴赫說，他看到很多企業家非常努力地工作、賺了很多錢，但他們花的每一分錢都是努力在年底不繳稅；結果，他們並沒有建立任何財務安全計畫，「這是一個很大的錯誤」。

6.誤解業務扣抵

許多在家工作的獨立承包人要求將與家庭辦公室相關的費用作為附表C的扣除額，這沒有問題，但規則很嚴格。

新澤西州註冊會計師羅森(Gail Rosen)說，扣抵的商業空間必須嚴格用於業務用途。這規則意味著不能扣除兼作客房的第二間臥室。

為自由工作者提供會計服務的尼薩爾（Eric J. Nisall）說，家庭辦公室必須是主要的營業場所。因此，任何將大部分時間花在外部辦公室工作的人都無法利用業務扣抵 (Business Deductions)。

補救方法

但是，如果你符合要求，便可扣除一部分家用開支，例如可扣除一定比例的水電費、租金、抵押貸款和保險費，但金額須符合用於商業目的的房屋面積百分比。

例如，如果家庭辦公室占整體生活空間的15%，則可以在附表C中扣除這些費用的15%。

尼薩爾說，但如果想將所有家庭開支都放進去的人，就絕對打錯算盤了。 定期檢查W-4表格，若生活在一年之中發生任何變化，可以隨時調整W-4的資訊。(Getty Images)

7.未諮詢稅務專業人員

無論您是受薪勞工還是獨立承包人，在納稅時尋求諮詢並不可恥。國稅局對某些申報的錯誤處罰很嚴格，最終還是要支付未合法申報的稅款。

理財暢銷書作家克魯茲（Rachel Cruze）說，稅法一直在改變，所以與稅務專業人士聯繫以確保已經申報了所有的內容是很重要的，付給專業人士的費用，遠少於萬一犯下錯誤所須繳納的罰款。

補救方法

克魯茲建議與報稅專業人員討論個人生活變化，例如結婚或購買房屋，以便他們了解你是否有資格獲得稅收減免。

女性理財網站創辦人格羅特曼（Lauren Greutman）同意這個觀點。她表示，人們經常高估抵免額，因為「他們忘記自己在做什麼」。

如果因為沒有尋求專業報稅人員協助，而在報稅時犯了錯誤，也不用驚慌，可以在申報後找報稅人員協助，提交修改後的稅表。