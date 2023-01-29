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中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

移民專頁／臨時綠卡快過期 移民局不會加快處理

李亞倫律師主答

讀者問：

我的臨時綠卡轉正的申請已於2021年1月6日提交，而我的臨時綠卡已於2021年1月20日過期。我的案件提交後，我收到了綠卡可延期24個月的通知，但該通知將於2023年1月到期。我的案件已轉到Potomac服務中心。我需要提出申請加快處理我的未決案件嗎？

答：

如果I-751收據上的居民身分標記即將到期，建議與美國移民局的聯絡中心聯繫，並與當地移民局辦事處透過Infopass上網安排見移民官員，以便在你的護照上蓋上I-551 ADIT的印章，讓你在你的I-751審理期間繼續保持你的永久居民身分。美國移民局通常不會以當事人的臨時綠卡已過期，而加快其申請，尤其是在有其他途徑的情況下（即在護照上蓋章）。

編按：

I-751：如果外國人是因婚姻獲得綠卡身分時，婚姻不滿兩年，獲得的是兩年有條件綠卡，俗稱臨時綠卡。如何將此臨時綠卡轉換為「無條件」的正式綠卡？就要提交I-751表格。

InfoPass：InfoPass是一項免費的在線服務，可預約與美國公民和移民服務署(USCIS)移民官員的面談，可隨時上網預約。

I-551：護照上用的印章，用於證明某人在等待新綠卡期間擁有永久居民身分。

綠卡 移民局 美國公民

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