報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

2022年，美國政府對聯邦稅法做了一些修改，影響到申報聯邦稅，因此納稅人在報稅 前應該了解。例如，今年報稅增加了更嚴格的申報虛擬貨幣的內容，對學生貸款的豁免也有新的政策，同時嚴查偷稅漏稅的行為。因此，納稅人要了解這些變化，做到按時、正確報稅。

標準抵稅額度提高

紐約中美會計師協會會長樂艷林會計師指出，總的來說，標準抵稅額比去年有所提高，夫妻聯合報稅的標準抵稅額是2萬5900元；一家之主的抵稅額是1萬9400元；而單身的抵稅額和夫妻分別報稅的抵稅額相同，都是1萬2950元。 2022年，個人的替代最低稅(AMT) 免稅額為 7萬5900元，已婚夫婦共同申報的免稅額為11萬8100元。

申報虛擬貨幣更嚴

樂艷林說，今年報稅也包括更嚴格的申報虛擬貨幣的內容，如虛擬貨幣買賣、獎勵方式收到虛擬貨幣、虛擬貨幣交換等，只要有虛擬貨幣相關活動就要報稅。 「稅表上要問納稅人一些關於虛擬貨幣的問題，納稅人也要回答。」

申報聯邦稅還有一個報稅狀態名稱的改變，由原來的符合條件的鰥夫或寡婦（Qualifying Widow(er)） 改為符合條件的未亡配偶（Qualifying Surviving Spouse） 。如果配偶在2021年去世，去世那一年是夫妻聯合報稅，而在世的一方要撫養未成年子女，那麼其2022以及2023年可以採用未亡配偶。未亡配偶報稅，其稅率與以前夫妻合報稅的稅率一樣。

免除學貸不算收入

有的納稅人尚有學生貸款，若是被免除部分貸款，不算收入。例如，如果該名學生過去有10萬元貸款，被政府免去1萬或者2萬元。 「在過去，免除學生貸款算作收入，但是填寫2022年退稅 表時不算。」

她說，「兒童抵稅補助」(Child Tax Credit)也有變化。 2021年時，每個孩子退稅3000元，但是2022年減少為2000元。其中，1400元是即使沒有繳稅義務的家庭也可以退稅。例如，如果一個家庭有兩個孩童，一個孩子退稅2000元，兩個孩子是4000元，如果這個家庭稅表上沒有繳稅義務，那麼這個家庭也可以得到2800元的退稅。

全職工作的夫妻，孩子上課後班或夏令營的抵稅額度有變。（本報檔案照）

照顧孩童退稅有變

「照顧孩童退稅」（dependent care credit）也有變化。例如，工作的家庭要送一個13歲孩子以下孩子去夏令營，退稅額是3000元乘以一個比率 （該比率從20%至35%不等，取決於家庭收入多少）。 「一個家庭如果有兩個或者兩個以上的孩子送去夏令營或者課後照顧機構，最多可使用的費用是6000元，能得到的退稅就是6000元乘以這個百分比。」

如果納稅人是K-12年級的老師，有300元的抵稅額度；不要忘記抵稅。

許多人關心醫療費用的抵稅。樂艷林說，只有醫療花費超過家庭調整後總收入（AGI）的7.5%，多餘的部分才能抵稅。在公司層面，如果是為公司工作而購買的餐飲費，2022年度可以百分百的抵稅。

依國稅局新規，2022年的稅務優惠比2021年減少了，新措施也將堵住偷稅漏洞。（Getty Images）

節能產品可享優惠

去年，拜登政府制定了「降通膨法」（Inflation Reduction Act），用於控制美國的通貨膨脹。同時，該法案將節省能源的條款再次延長了10年。如果納稅人購買了電動車、節能的門窗、鍋爐和太陽能屋頂等，都可以享受稅收優惠。

樂艷林舉例說，有人購買了電動車，最多可以享受7500元的退稅優惠，但是該車的價格不能超過5.5萬元；如果購買SUV電動車，車價不能超過8萬元。不過，這個優惠有收入的條件，如夫妻聯合報稅的調整後總收入(MAGI) 不能超過30萬元，而單身MAGI不能超過15萬元。

同時，這項優惠對汽車也有要求，即該車一定在美國組裝，而且只能在2023年收到和使用才行。例如，一名納稅人2022年7月1日付款購買一部特斯拉，2023年1月1日提車，就能享受這個優惠。購買了電動車的充電器，符合條件的納稅人也可以享受30%的稅務優惠。

投資股市，可賣掉虧損的股票少交稅款。(路透)

長期投資 享稅率優惠

樂艷林說，長期投資資本利得和短期投資資本利得的所得稅稅率也不一樣，對於一個證券市場投資人來說，如果是短期投資者，其投資收入會按照個人整體收入的水平確定按照遞進制稅率進行收稅。如果他的稅率是25%，那麼他的投資收入稅率也是25%。

但是，如果他的投資超過一年，屬於長期投資，那麼他的長期投資收入的稅率是會享有優惠稅率。例如，如果此人的年收入（包括投資收入在內）低於8.3萬元，那麼他的長期投資所得的稅率是0。如果收入在8.3萬元至51.5萬元之間，其長期投資投資收入所得稅率是15%。如果年收入超過51.5萬元，其稅率就達到20%。

紐約會計師沈澤憲說，在2022年期間，國稅局（IRS）制定的新的規定可以分為兩個方面：一、2022年的稅務優惠比2021年減少了；二、國稅局推出一些措施，設法堵住偷稅的漏洞。

根據《降通膨法》，安裝太陽能屋頂可以獲得稅務優惠。(美聯社)

部分項目優惠減少

他說，稅務優惠的減少有以下幾個方面。

1、報稅的項目增加了。過去幾年，如果客戶用信用卡支付，只有交易次數達到200件、數額2萬元以上才給1099K表要求報稅；如果低於這兩個數字，不要報稅。但是，2022年的報稅要求是，不管交易多少次，只要金額達到600元，就要提供1099R，要求報稅。

2、抵稅信用(credit) 逐漸減少了。 2021年，國稅局對納稅人多有照顧。例如，若是夫妻雙方都是全職工作，將孩子送托，如上課後班或者上培訓班，可以抵稅8000元，而2022年最多只能抵2100元。在2021年，小孩的退稅額每人是3600元，而2022年的退稅額只有2000元。在2021年，沒有小孩的低收入退稅(EITC) 是1500元，而2022年只有500元。

他說，申請低收入退稅的華人較多，為了拿到最高退稅，他們都自報能夠拿到最高退稅的收入額，而2022年則不同；若是申報收入，要拿出收入的證據，如銀行兌現的支票。 「因為低收入退稅已經濫用，國稅局查得很嚴。」同時，會計師也要看到證據後才能填寫申報， 「如果作假，國稅局查到後，對會計師罰款500元。」

3、慈善捐款超額抵稅沒有了。在疫情期間，納稅人可以在其稅表中扣除最高600元的慈善捐贈，因為標準抵扣數額較大，七、八成的人都是選擇標準扣抵。但是，2022年，慈善捐款若是標準扣除，不得超額扣除。 「估計，今年慈善捐款的會減少。」

4、歐記健保（Obamacare）有了改變。他說，華人使用歐記健保的比較多。保費稅收抵免(PTC)是一種可退還的抵稅額，能幫助符合條件的人支付通過健保市場購買的健康保險的保費。要獲得此抵免，必須滿足特定要求並使用 8962 表保費稅收抵免提交納稅申報表。

在2022年期間，國稅局制定的新的規定中，稅務優惠比2021年減少了。（Getty Images）

保費稅收抵免資格擴大

2021年，「2021年美國救援計畫法案」(ARPA)取消家庭收入超過聯邦貧困線400%的納稅人無資格獲得保費稅收抵免的規定，擴大了保費稅收抵免的資格。

2021年，如果你或配偶（如果提交聯合申報表）從2021年開始的任何一周內收到失業補償金，則你的家庭收入金額被視為不超過聯邦貧困線的133%家庭人數的線，並且被認為已滿足保費稅收抵免資格的家庭收入要求，但2022年這個法律不再適用，「這個變化影響到很多人。」

海外入款一定要報

華人還有一個問題就是接受海外親戚匯款沒有報稅；若是匯款金額超過10萬元，納稅人一定要申報。他說，他有客戶因未申報，被罰款25%，而且沒有免罰條款。 「匯款10萬元罰款2.5萬元，損失不小。」

沈澤憲說，2020年3月至2020年的第三季度，政府推出就業保障計畫(ERC)，現在可以申請退稅，許多人不知道，沒有提出申請。 「如果你有這種情況，可以要求會計師提出申請，要回退稅。」

紐約會計師楊心傳說，新冠疫情自2020年初爆發以來，至今已有三年時間。雖然疫情沒有完全消失，但已經被有效控制。現在，聯邦政府要對2020和2021年新冠救濟補償進行結算，人們需要注意。

具體內容如PPP貸款、國稅局審查、州和地方疫情基金、個人優惠收緊、公司收緊優惠、給予罰款豁免、仍繼續的優惠等，詳情請見P17。

公司的401(k)退休帳戶應盡量存到上限，可減少報稅的收入。（本報檔案照）

節稅安排把握時間

樂艷林說，每個人的收入不一樣，因此安排財務的方式也不一樣。例如，有人收入高，如果不做任何安排，就要多報稅。因此，這些人應該為自己將來的退休和子女教育早做節稅安排。

她指出，如果公司設有退休帳戶401(k)，納稅人應該錢存到帳戶的上限。例如，若是年過50歲，可以往這個帳戶存入2.7萬元退休金，存入時不要納稅，等到將來退休取錢時再繳稅。有人收入高，估計子女將來無法享受政府補助的學費，可以提前為子女存入529帳戶。 「只要帳戶裡的錢給子女繳納大學學費，帳戶裡面增值的錢不要繳稅。」

有人在疫情中投資股票市場，賺了不少錢。因此，他們應該賣出那些虧損的股票，以減少股市盈利，少繳稅款。對那些短期投資者來說，2022年從股市上賺的錢，今年就要按照收入稅繳納。

境外資產也別漏報

她說，部分美國華人還有境外資產報稅的問題。有人認為，中國不會把自己的財產資訊交給美方，但是還是有人的資產資訊暴露，最後遭到美國國稅局的罰款。美國國稅局也是通過各種手段，獲得美國綠卡和公民的海外資產的資訊。「如果不如實申報海外金融資產和報稅，一旦被發現，罰款很重。」

自從疫情以來，國稅局人手短缺，尚未處理完部分2020年和2021年的稅表，因此出現一些延誤，也是正常的。納稅人還是按照國稅局的報稅截止日期提前報稅或者申報延期。她說，如果是個人申報聯邦稅，截止日期是4月18日，比慣例4月15日要晚三天。對公司來說，有限責任公司（C Corp.）的截止日期和個人報稅的截止日期一樣，而小型公司（S）和合夥公司（P）則是3月15日。有的個人或公司來不及報稅，可以申請延期，就是延遲半年後再報稅。