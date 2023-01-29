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報稅季／訣竅篇／7訣竅 做點功課搞定稅務

編譯周芳苑
納稅失誤不得，清楚了解美國報稅系統至關重要。取自pexels
納稅失誤不得，清楚了解美國報稅系統至關重要。取自pexels

納稅是把辛苦賺的錢交給政府，沒有人樂意，但國稅局審計查稅又令人恐懼，失誤不得。清楚了解美國報稅系統至關重要，以下七個報稅訣竅不可不知。

1.國稅局「審計」(audit)查稅多半只是信件，不必過度恐懼。一般人害怕的是辦公室或現場審計(office /field audits)，過去十年資料被控出來細審，極罕見，根據稅務公司H&R Block ，77%審計是郵寄審計，國稅局要求提供足以佐證報稅內容的文件。國稅局每年約發送400萬份CP 2000通知(Notice CP-2000)，通常因為申報收入與實際收入不匹配。

2.即使郵件審計也不常見。2021年，1.6億份所得稅申報表中，審計僅占0.04%，65萬9003審計中約55萬9000件是通信審計，僅10萬份是現場審計，僅占0.00625%。

3.務必按時報稅。即使對報稅結果不滿意，還是要申報、繳欠款，如果未在到期日前報稅，將按月課5%罰款、最高25%。

4.須自行了解稅收減免(tax deduction)和抵稅額(tax credit)。假如選用逐項列舉扣除額(itemizing your deductions)，務必自己做功課深入研究哪些項目可列舉。

5.可尋求分期納稅。國稅局通常允許欠稅金額不超過5萬美元的人採行長期分期付款，須付罰款和利息，欠稅和罰款達10萬美元者可採最多180天的短期付款計畫。

6.可與國稅局溝通，針對多年未繳稅款協商分期小額付款；在專家律師等外力緩解及協助下，國稅局可能願意酌量降低欠稅。

7.善用免費報稅。2021年，全美90%採電子報稅，許多納稅人付高價買報稅軟體，事實上，國稅局與報稅公司合作，提供線上「國稅局免費申報」(IRS Free File)系統，允許調整後總收入不超過7萬3000美元的人免費提交聯邦申報表，有些州稅申報也免費。根據國稅局最新報告，2020年全美71%有資格使用免費申請服務，但利用率僅4%。

報稅 國稅局 IRS

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