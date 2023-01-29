報稅季／看懂篇／聯邦稅表 看申報攻略大全

報稅季節到了，個人超過4萬1755元（夫妻合報超過8萬3550元）的稅率為22%。(Getty Images)

這篇探討如何申報2022年聯邦稅表。

財政部於2022年12月16日發布了國稅局 2022財年（2021年10月1日至2022年9月30日）的審計財務報告。國稅局全年收入4.9兆，支出6420億（其中各種抵、退稅 達3382億），截止2022年9月30日，國稅局尚未處理的「紙質稅表」（Paper Returns）達1240萬份（2021年12月31日為1050萬份），看來國會的「十年註資」（80億元）不大可能在短時間內讓國稅局的嚴重滯後面貌改觀。

但稅還要照樣報（開國元勳傑佛遜所言「世上唯有兩件事不曾改變，死與賦稅」），所幸今年的疫情威脅已大為減輕，國會也無力再行紓困，因此報稅 軟件公司不會有太多的新表修訂，可按國稅局的既定時間，於2023年1月23日啟動2022年聯邦稅表（1040）的電子申報程序。

由於通膨加低失業率，民眾2022年的「帳面收入」（W2, 1099等）會有所增加，因此更應該精打細算，不至於大幅增稅（或減少抵退稅），於通膨盤剝之下，再失「一層皮」。

國稅局列舉為什麼2022退稅會減少的原因如下：

1.國稅局2022年沒有像2020及2021年向民眾發放紓困金。

2.國稅局2022年對於失業金不再提供豁免額。

3.國稅局2022年不再提前支付兒童稅補助（Advance Child Tax Credit），2021年獲得3600元兒童退稅（Child Tax Credit）優惠的家庭，2022年只能獲得2000元，恢復到2021年的水平。

4.兒童和家庭護理抵稅（Child and Dependent Care Tax Credit）的費用從2021年的8000元恢復到2022年的3000元遞減。

5.採用標準扣除（而非逐項扣除）的納稅人將無法在1040表第12行扣除慈善捐款。從2020年至2021年，國稅局允許個人在扣除額中減去300元，每個家庭600元的慈善捐款。據國稅局估計，約90%的納稅人使用標準扣除，2022年將不再允許。

6.2021年國稅局允許因為疫情從退休帳戶提前提取（59.5歲）至10萬元免罰（50%），但2022年收回，恢復提前提取的罰款。

7.國稅局在申報2021低收入抵退稅補助（Earned Income Tax Credit）時，允許報稅人用2019（或2020）的勞動收入代替2021的所得收入，如果2021沒有或收入過低，但這項重要優惠2022年不會再繼續。

按時報稅是公民的一項義務；不報稅或者晚報稅容易引來國稅局調查。(Getty Images)

國稅局為2022年新開闢的優惠包括：

1.為逾期申報2019或2020年稅表的個人或企業提供罰款豁免。根據國稅局發布的2022-36號通知，近160萬名納稅人將自動獲得超過12萬美元的退款或抵免額，無需打電話另外申請。如果已經被評估（收到罰款通知），罰款將被寬減。如果已經支付，納稅人將獲得抵免或退款。寬減僅適用於未申報而導致的罰款（Failure to file penalty）。該罰款在聯邦所得稅申報表遲交的情況下評定，通常為每月5%的比率，最高可達未繳稅款的25%。

2.「綜合撥款法案」（Consolidated Appropriation Act, 2022）將工作機會稅收抵免（Work Opportunity Tax Credit）延續至2025年。目標群體包括：合格的IV-A貧困家庭臨時援助（TANF）接收者、合格退伍軍人（包括殘疾退伍軍人）、前重罪犯、指定社區居民（DCR）、職業康復轉介、補充營養援助計畫（SNAP，俗稱糧食券）接受者、社安生活補助收入（SSI）接受者、長期家庭援助接受者、合格的長期失業金領取者等。

一般來說，如果目標員工在一年中工作至少120個小時，則免稅額等於員工第一年工資的25%，最高可達6000元，每名工人最高抵稅額為1500元。但是如果員工在一年中至少工作400小時，則WOTC將提高到第一年工資的40%，最高可達6000元，每名工人最高抵稅額為2400元，在某些情況下可能更高。

國稅局2022稅年的新規則包括：

1. 任何銷售毛收入超過600元且交易次數不限的商品（即使是單筆交易），交易人都將收到新修訂的1099-K表格。600元是基於未調整銷售總額計算的，沒有計入各種費用或退款，是買家支付的訂單金額，即使後來退款也不受影響。如果2022年收到超過600元的第三方結算組織付款（如Zelle，Paypal），也會收到1099-K。這意味著國稅局從2022年起將掌握電商平台所有600元以上的轉帳紀錄，包括Venmo、Paypal、Cash等手機支付交易金額，以及付款、房租轉帳紀錄都將被國稅局「歸檔」。

附註：國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，600元1099-K新規將延期（Postpone）執行，因此2022年的1099-K仍繼續之前的全年200筆交易或交易額達到2萬元的標準。

2.2022年是最後一年可利用100%獎勵折舊（Bonus Depreciation）。2023年開始獎勵折舊將開始逐步減少，每年下降20%，直至2027年「殆盡」。符合獎勵折舊的資產包括回收期（Recovery Period）在20年或以下的可折舊資產，例如車輛、家具、製造設備和重型機械，還包括計算機軟件、水務設施財產及合格的電影、電視或戲劇作品。合格的改良資產（Qualified Improvement Property）亦可用於獎勵折舊。

花店、理髮店等等自雇業者多是現金收入，容易被查稅。(本報檔案照)

與獎勵折舊並行同時使用的，還有國稅局的179扣減條例（Section 179 Deduction）。2022年購買設備或添置資產「上限」為270萬，扣減額「上限」為108萬（超過270萬資產設備扣減額就會逐漸減少）。現舉一例為2022年ABC公司綜合運用獎勵折舊加179扣減，以最大限度地實施省稅策略。

根據國稅局的稅法規定，179扣減與獎勵折舊並用時，首先運用179扣減。2022年底ABC公司購入並投入使用設備成本300萬元，179扣減78萬元（300萬超過179上限30萬元，故179扣減上限108萬-30萬=78萬）。獎勵折舊抵扣222萬元，省稅63萬元（假定ABC為C公司，稅率21%），降低實際設備成本至237萬元。

備受爭議的國稅局亟待更新的減稅項目：

1.恢復SALT扣減。

川普於2018年12月推出的TCJA稅改法案中，實行SALT（State & Local Tax Deduction）限制條款（包括州、市的W-2所得扣稅、地稅、銷售稅的扣減最高額限制在1萬元），將「藍州」的中產階級排除於逐項扣減資格之外，民主黨提出廢除SALT並將其列入1.9億紓困法案，但最後關頭被「自由派」 （參議員曼欽與希尼瑪）擋下。

2022年4月18日，最高法院拒絕審查由紐約牽頭的廢除SALT的憲法挑戰，繼續維持SALT扣減上限，不過有20個州制定了變通辦法，設立了州慈善基金擴大捐贈扣除額等（類似於家庭基金會，可將30%AGI用於逐項扣減）。因此作為紐約、新澤西、麻州、康州、伊利諾州等，不但地稅在州逐項扣減中可全額扣減，還允許「變相捐贈」以擴大逐項扣減以減低報稅人的稅賦。

2.居家辦公費用扣減。

另一個原來深受中產階級倚重的減稅項目「家庭辦公室」由於SALT新規被排除在逐項扣減（1040A表）之外，但為數眾多的「自由職業者」（C表拿1099者）則不會受到影響。由於疫情的原因，「家庭辦公室」更加普遍，國稅局有必要更新其587條款（Publication 587，Business use of Home），允許「自由職業者」（包括W-2員工、教師、政府工作人員等仍可在州表逐項扣減）。「遠程居家辦公」時間可高達100%（之前一般為25%-50%），而居家辦公面積也可能突破50%的限制，再加上疫情期內採購、運輸食物等費用（按面積百分比提取），「家庭辦公室」扣減將成為中產收入家庭減稅項目的聚焦點。

納稅人若還有學生貸款，須注意豁免政策的變化。(本報檔案照)

最後我們匯總一下2022報稅須知：

1.申報時間：

2022稅年個人申報從2023年1月23日開始，4月18日截止（旅居海外為6月15日）。可申請延期至10月15日。

公司（1120，1120-S，1065）2022年稅務申報從2023年1月27日開始，小公司（S）與合夥人（P）的報稅截止日為3月15日，一般公司（C）的報稅截止日為4月15日，延期六個月的截止日分別為9月15日與10月15日。

非營利公司（990表）2022年稅務申報從2023年2月17日開始（fiscal year除外），報稅截止日5月15日，延期後申報截止日為11月15日。

信託公司（1041表）2022年稅務申報起始日同為2月17日，但截止日為4月15日及10月15日（延期）。

非居民（1040NR）2022年稅務申報從2023年2月9日開始，截止日同為4月15日及10月15日（延期）。

許多華人都有房子出租，包括保險、維修等相關開銷通常可以抵稅。(本報檔案照)

2.個人及公司稅率

個人稅率為7階，10%-12%-22%24%-32%-35%-37%。個人（Single）應稅收入（Taxable Income）超過53萬9900元（夫妻合報超過64萬7850元），納稅人的最高稅率為37%。其他應稅收入相對應的門檻分別為：

個人超過21萬5950元（夫妻合報超過43萬1900元）的稅率為35%；

個人超過17萬0050元（夫妻合報超過34萬0100元）的稅率為32%；

個人超過8萬9075元（夫妻合報超過17萬8150元）的稅率為24%；

個人超過4萬1755元（夫妻合報超過8萬3550元）的稅率為22%；

個人超過1萬0275元（夫妻合報超過2萬0550元）的稅率為12%；

個人收入為1萬0275元或以下（夫妻合報為2萬0550元）的最低稅率為10%。

個人資本利得（Capital Gain）及合格分紅（Qualified Dividend）的稅率分三檔：

個人4萬1675元（夫妻8萬3350元）以下為0；

個人4萬1676元至25萬8600元（夫妻8萬3351元至51萬7200元）為15%；

個人25萬8601元（夫妻51萬7201元）以上稅率為20%。

公司方面，C公司（1120）的統一稅率仍為21%，S（1120S）和P（1065）「過渡實體」（Pass Through Entities）由K-1轉接到個人，可享受20%QBI（Qualified Business Income）Deduction，但對於醫生、律師、會計師、諮詢業者、貸款專員、建築師、精算師、財務規畫師等執照經紀人，QBI Deduction（1040第13行）在個人收入達到17萬0050（夫妻合報34萬0100）後開始逐步遞減（Phase out），直至22萬0050（個人）或44萬0100（夫妻）「殆盡」。

3.標準及逐項扣減

2022年單身標準扣除（Standard Deduction）1萬2950元，戶主為1萬9900元，夫妻或合格寡婦、鰥夫為2萬5900元。

又到了報稅季節，每年此時都需要清楚了解稅法的變更，以準確申報。（本報檔案照）

2022年逐項扣減主要集中在：

‧醫療和牙科費用超過調整後收入（AGI）7.5%的部分，可扣減的醫療費用包括但不僅限於納稅人為自己、配偶和被撫養人支付的醫療保險、就診費、住院費、藥費、器材費等。看病的住宿費用和交通（上半年為每哩0.18元，下半年為0.22元）亦可計入。

‧SALT地方及地稅扣減，仍限於1萬美元，但藍州將多於1萬的部分以投資捐贈基金的形式注入以達到扣減。

‧房貸利息。除自住房貸款利息可列入逐項扣減之外，投資第二套房的房貸利息仍可扣除，但用於扣減利息開支的房貸總額不得超過75萬元，房屋淨值貸款總額不超過10萬元（只可用於買房或房屋修繕）。

‧慈善捐贈扣減。一般捐贈（現金）扣減上限是調整後收入（AGI）60%，非現金如衣物、家具、車輛、電腦、玩具等捐贈扣減上限是調整後收入50%。家庭基金會或增值股票等捐贈扣減上限是調整後收入的30%。在當年因扣減上限未用完的餘額可結轉到下一年使用（五年為限）。

‧自然災害損失扣減。凡聯邦政府宣布的自然災害（如龍捲風、水災、暴風雪等）所造成的物業財產損失（或保險公司未以全額補償的差額）均可列入逐項扣減。

‧僅限於州稅申報的逐項扣減（State Only）。即SALT實施之後，報稅軟件公司在聯邦逐項扣減（A表）最後會加列只適用於州的逐項扣減，如全額地稅扣減、家庭辦公室及「與工作相關的員工費用扣減」（Unreimbursed Employee Expense）等。

領固定薪水者省稅辦法較少，大多採用標準扣稅。(Getty Images)

4.防止資訊外洩被盜

自2020年春夏季疫情爆發以來，納稅人與報稅公司、包括政府（國稅局亦不例外）、學校、幼兒園乃至夏令營，只要掌握社安號（臨時報稅號），特別是兒童社安號的機構，紛紛淪為「重災區」，盜賊（團夥）無孔不入，使國稅局處理被盜社安號稅表，要求國稅局審查核實14039表（Identity Theft Affidavit）後頒發「身分保護驗證碼」（Identity Protection PIN，簡稱IP PIN）的機構應接不暇，處理速度達數月甚至一年以上。

國稅局增加人手，將加大追稅力度。(取自IRS網站)

專業報稅機構因集中掌握報稅人的資訊，自然成為盜賊眼中的「肥肉」，他（她）們會冒充自己是新客戶，在尋求報稅服務的電子郵件中設置「木馬」病毒，侵入報稅軟件以「截取」眾多報稅人的退稅。國稅局已三令五申，要求報稅軟體公司及報稅機構層層加密，嚴加防範，但「道高一尺魔高一丈」，納稅人及專業報稅公司不能寄希望於「警察」，還要自己洞悉這些「高科技」盜賊的伎倆，不給他（她）們以可乘之機。

5.未來兩年的稅務展望

兩黨均以微弱席數分別主導參眾兩院，拜登已成跛腳總統。民主黨未盡的加稅法案及共和黨主張的減稅法案均不大可能在參眾兩院一致通過。中小企業及個人應未雨綢繆，提前規畫2025年後川普稅法過期後不再延長的省稅策略。