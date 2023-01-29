報稅季／看懂篇／新冠救濟 看拿走多少優惠

注意了！兒童和家屬護理抵稅的費用從2021年的8000美元恢復到2022年最高的3000美元。（美聯社）

根據薪資保護計畫貸款（PPP貸款）的條款，如果貸款接受者滿足三個條件，貸方可以免除全部貸款：

(1)是小型企業、獨立承包商、符合條件的個體經營者、獨資經營者、企業或某種類型的免稅實體；

(2)在2020年2月15日或之前營業；和有為其服務付費的雇員或獨立承包商，或者是個體經營者、獨資經營者或獨立承包商；

(3)貸款收益必須用於支付符合條件的費用，例如工資成本、租金、企業抵押貸款利息和水電費。貸款人必須申請貸款減免。

貸款減免申請要求貸款接受者證明其資格、驗證某些財務信息並滿足其他法律資格。

如果滿足上述三個條件，則在 PPP貸款計畫下，免除部分不計入收入。

如果不符合條件，則免除但不符合條件的貸款收益金額必須計入收入內，並必須繳納任何額外的所得稅。

貸款免還金額的計算方法是：

免還金額=薪資成本（貸款總額的至少60%）+非薪資成本（貸款總額的最多40%）-EIDL提前貸款（Economic Injury Disaster Loan，經濟損害災難貸款）

貸款的至少60%必須用於美國境內的員工薪資，最多40%是用於非薪資成本。薪資成本包括工資、佣金、帶薪假、病假、工資稅、州稅、地方稅、團體醫保、退休金等。每個員工的上限不能超過每年10萬美金。

非薪資成本包括商業抵押債務的利息支付（本金不能算）、租金或租賃付款、水電煤氣、交通費、電話、網費，這些都是指2020年2月15日前就存在的合同在覆蓋期需支付的費用。

若想豁免全部貸款，雇主支付的薪資費用占比需不得低於60%，其他符合要求並在2020年2月15日之前生效或開始的經營費用（如店舖租金、水電燃氣等）占比為40%。

如將貸款用於非薪資支出，則必須使用「豁免覆蓋期」來計算貸款豁免額。若薪資支出的占比低於60%，借款人則只能豁免部分貸款。

國稅局准許大眾對欺詐申請「員工保留稅收抵免」（Employee Retention Credit，簡稱ERC）的舉報，因為所謂的「ERC加工廠」繼續鼓勵可能不符合資格的企業申請稅收優惠。不正確地申報ERC可能會導致納稅人被要求償還抵免額，並且還會被追加罰款和利息。

國稅局還發布了針對的PPP貸款不當豁免的指南。當納稅人的貸款因虛假陳述或遺漏而被免除時，納稅人沒有資格從收入中排除免除，並且必須將因虛假陳述或遺漏而免除的貸款收益部分包含在收入中。不當獲得PPP貸款豁免的納稅人應採取措施遵守規定，例如提交修訂後的申報表，在收入中加回豁免的貸款收益金額。

如果有與ERC、PPP貸款有關的欺詐活動，國稅局要求舉報人匿名提交3949-A表格，還可以致電800-366-4484向財政部稅務監察長報告欺詐。

3.州和地方疫情基金：

州或地方政府向個人／公司付款，如果是以改善新冠疫情的救災款，可以不包括在總收入中（non-taxable）。但是，如果款項通過保險或其他方式得到補償，則不被視為合格的救災付款，需要計入收入。

4.個人收緊優惠：

2022稅年沒有新的紓困金 ，因此納稅人不應期望在2023年的退稅中獲得額外的紓困金付款。對於失業金也不再提供豁免額。2022稅年也沒有提前支付的兒童稅補助，部分稅收抵免恢復到2019年的水平，這意味著受影響的納稅人可能會收到比上一稅年少得多的退稅。

例如那些在2021年獲得3600美元兒童退稅優惠的家庭，2022稅年將只獲得2000美元。兒童和家屬護理抵稅的費用從2021年的8000美元恢復到2022年最高的3000美元。恢復退休帳戶的RMD提取，不再允許10萬美元疫情相關取款免罰。

5.公司收緊優惠：

對於雇主，2022稅年不再給予員工保留稅收抵免（ERC），該優惠僅適用於2020年和2021年，並不包括2022年。也不再有病假和家事假抵免和帶薪休假抵免。

6.給予罰款豁免：

國稅局發布了第2022-36號通知，為逾期申報特定2019或2020年稅表的大多數個人和企業提供了罰款寬減。國稅局還採取了額外的措施來幫助那些已經支付了罰款的民眾。近160萬名納稅人將自動獲得超過12億美元的退款或抵免額，無需打電話另外申請。如果已經評估，罰款將被寬減；如果已經支付，納稅人將獲得抵免或退款。要獲得這項寬減，符合條件的所得稅申報表必須在2022年9月30日或之前提交。

符合條件的2019年稅表必須在2020年8月1日之前提交，符合條件的2020年稅表必須在2021年8月1日之前提交。寬減僅適用於未申報而導致的罰款（failure to file penalty）。該罰款在聯邦所得稅申報表遲交的情況下進行評定，通常為每月5%的比率，最高可達未繳稅款的25%。

7.仍繼續的優惠：

「綜合撥款法案」將工作機會稅收抵免（Work Opportunity Tax Credit，簡稱WOTC）延續至2025年。目標群體包括： 合格的IV-A貧困家庭臨時援助（TANF）接受者、合格退伍軍人（包括殘疾退伍軍人）、前重罪犯、指定社區居民（DCR）、職業康復轉介、充營養援助計畫（SNAP，俗稱糧食券） 接受者、社安生活補助收入（SSI）接受者、長期家庭援助接受者、合格的長期失業金領取者等。

一般來說，如果目標員工在一年中工作至少120小時，則抵免額等於員工第一年工資的25%，最高可達6000美元，每名工人最高抵免額為1500美元。

但是，如果員工在一年中工作至少400小時，則WOTC將提高到第一年工資的40%，最高可達6000美元，每名工人的最高抵免額為2400美元，在某些情況下甚至可能更高。