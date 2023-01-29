旅遊／訪卡爾夫 找尋赫曼赫塞蹤跡

卡爾夫的河畔風景。（圖片皆由作者提供）

「在不來梅與那不勒斯之間，在維也納與新加坡之間，我見過好些美麗的城市，有的坐落在海濱，有的坐落在高山上。而在我所有熟悉的城市當中，卡爾夫是最美麗的，它是位於納戈爾德河旁的一個很小、很古老的施瓦本黑森林城市……。」──赫曼赫塞

卡爾夫(Calw)位於德國 黑森林之北，風景幽美，市內富有中世紀建築風格，被納入著名木桁架屋之路的城鎮之一，德國大文豪暨1946年的諾貝爾文學獎得主赫曼赫塞，對於卡爾夫(Calw)小城有說不盡的愛，畢竟那裡是他的出生地和故鄉，對此，我很早也聽聞過，只是感到遺憾一直沒機會叩訪過。

在疫情期間，我本來就沒有太多遠行的遐想，平日活動的範圍，僅限於在社區裡散散步或到野外踏踏青，儘管來去在相同的地方，每每面對飛紅滴翠的四季花卉和鬆軟的草坪，皆禁不住內心的悸動，雀躍不已。

2022年，夏天來得特別遲，已經到了7月中旬了，還停留在5月春暖花開的季節，出遊的欲望莫名地蠢蠢欲動起來，好幾個夜裡，山明水秀的卡爾夫悄悄入夢，我夢見走在蜿蜒的小路上，陽光灑落的路旁，盡是古色古香的桁架屋，那般色彩繽紛 、那般賞心悅目，是我從沒見過的。

說走就走 自駕 2.5小時

清晨醒來，想起夢中情景，出遊的興致更是如滔滔白浪在心中翻騰著。我的另一半見狀，便對我說：「到卡爾夫只不過200多公里，讓我們駕車出遊吧，兩個半鐘頭便可到達。」

我聽了喜出望外，連連點頭表示贊成。自駕出遊是我們最愛，況且在瘟疫還没完全消滅時，自駕方式就比坐火車來得安全，只見他在紙上迅速地把路線圖展示給我看：威茨拉(Wetzlar)→法蘭克福(Frankfurt)→卡爾蘇爾(Karlsure) →普福爾茨海姆(Pforzheim) →卡爾夫。

於是我們迅速梳洗，然後輕裝出門。車子在高速公路行駛了兩個小時，我們到了福爾茨海姆城市，再轉向463號公路駛去。窗外的風景越加清晰和真實，只見一片廣闊的針葉樹林，宛如一條綠色的腰帶環繞著遠處的小城鎮，散發出濃濃的水墨畫風味來，引起我的眼神溢滿期待。

車子再走十分鐘，路旁多出了一條名叫納戈爾德 (Nagold) 的小河，粼粼的水光，像一束絲絨般閃爍，只見小橋的影子、樹的影子、藍天白雲倒映在清澈的河水裡，傍水而建的小屋，平添幾分靈氣，看著看著，車子已到了市中心。

聖彼得保羅教堂。（圖片皆由作者提供）

從那條幽幽的小巷走出來，向前方一看，市集廣場就在百步之內。映入眼簾是兩排帶著濃厚中世紀氣息的桁架屋，在明媚的陽光照耀下，白牆上的黑色、棕紅和灰色的幾何格子，交織成一幅幅靈活的彩繪，讓整個市集廣場顯得那麼朝氣蓬勃。離我不遠之處，聚集了三五成群的遊客，目光正對著集市廣場上的聖彼得保羅教堂，那頭傳來悠揚嘹亮的鐘聲，相信它也曾經陪伴過赫曼赫塞的童年時代。

每扇門後 都有自已故事

對於桁架屋，我總是懷著特別的情感，宛如置身於童話世界中，總是百看不厭，我如此深信每一扇門後都有它自已的故事。這次慕名而至，不就是為了找尋一位曠世奇才赫塞的出生之屋嗎？而「市集廣場六號」的屋子，好像是旅途中安排好的風景，因為，它就在我右邊那排桁架屋中，第二棟房子的二樓。

今年是赫曼赫塞的145年誕辰，在美麗的小城中溜達溜達，也是我們懷念赫塞的時刻。

童年是每個人最留戀的時光，赫塞的童年宛如一卷畫，就在這裡徐徐展開。

父親是基督教新教牧師，外祖父也是傳教士，曾經到印度傳教，精通多種語言，母親則是詩人，是虔誠的基督教徒，赫塞自幼在濃重的宗教氣氛中長大。

四歲那年，他隨父母遷居到瑞士巴塞爾，離開故里後，本來富有想像力的他顯得更有表現力，他的才華和詩意，在繪畫和讀詩歌時就顯露出來了。五年後，由於父親的調職，他又隨雙親搬回到故里居住，並在卡爾夫拉丁學校上學。

在文學花園中讀赫曼赫塞的詩。（圖片皆由作者提供）

童年往事 在小說 中浮現

我彷彿看到了那張等著長大的笑臉。記得他説過：「你小時候在哪裡，哪裡就是你的家鄕。」是的，卡爾夫小城是他一生的牽掛， 1900年他寫過這樣的一首詩：

「重回童年故居」

灑在草坪和小路上，耀眼的金光，它從藍天鑽出，無所不在；在山谷深處，緊依在斜坡上，

最後一縷陽光，

灑落花園。

曾經在那兒做過夢，

就在老地方，

被森林包圍，

我的童年消失了，

我能叫醒它並向它下跪嗎？

這恐怕會嚇到它，

我變得多麼的陌生。

另一些童年往事也在赫塞的小說中浮現出來，例如在「車輪下」中敘述故事主人翁漢斯，為了通過符騰堡州舉辦的考試，經常到「城市牧師之家」補習功課，仁慈的牧師還向他們敘述學員們如何莫爾布隆修道院Kloster Maulbronn進修神學。

查閱赫塞的真實經歷，他果真於1890年轉到82公里外的格平根 (Göppingen)拉丁語學校就讀，準備應考符騰堡州試 (Württemberg)。説是為考試做準備，更多是為了未來前途鋪路，因為當時凡是通過考試的學生，可以免費培訓成為州公務員或牧師。

赫塞在他14歲那年，通過了符騰堡州試，在父親之安排下，被送到44公里之外的莫爾布隆修道院進修神學。可是這個安排違背了少年赫塞的心願，一年後稚嫩青澀的他，因為受不了神學院的嚴格規則而逃離了學院，並且揚言要擺脫桎梏，立志要當一位詩人，他説：「要麼成為一名詩人，要麼什麼都不是。」

成長受創 不曾放棄自已

赫塞沒想到往後的日子竟是一條坎坷的道路，他真正嘗到在成長中的創痛。他曾經一度因精神異狀被送入精神療養院治療，之後一連串的不如意事，他上過一年文科中學，然後在第一個書局當學徒，但是只做了三天便輟學，當過14個月的機械廠學徒也沒有結業，最後終於在圖賓根在完成了三年的書商學徒生涯。

幸好在當學徒期間，天賦異稟的他並沒有放棄自已，而是正好相反，不斷閱讀增強知識，不斷追求心靈的完善，事實證明，赫塞在22歲那年從苦澀的傷痕日子走出來了，他的第一部詩集「浪漫之歌」出版了，次年又出版了散文集「午夜後的一小時」，還有在1904年出版第一部長篇小說「彼得·卡門青」，促使27歲的赫塞一舉成名。

値得關注的更有1906年發表的長篇小說「在輪下」，這是一部濃厚自傳色彩的小説，也是赫塞直接對德國舊教育制度批判的一部小説。書中洋溢著對鄉土的思念之情、大自然和人類的愛，同時也道出青年人的苦悶與追求。

他的成功絕對不是偶然的，他一生勤於文耕，佳作連連，而且曾獲多種文學榮譽，其中最高榮譽是1946年獲諾貝爾文學獎，得到廣大的肯定。難怪有人問，如果沒有赫曼赫塞，德語課本將會是什麼樣子？

赫爾赫塞出生屋的詩。（圖片皆由作者提供）

離城市花園不遠有一個戶外文學花園，走道上有置放了很多小看板，每個小看板貼著赫塞的詩，我們邊走邊讀，其中最難忘的一首詩是「七月的孩子」 ：

我們，七月出生的一群孩子

喜歡白茉莉花的清馨，

沿著繁花似錦的園林漫遊

悄然迷失在沉甸甸的夢。

紅罌粟是咱家兄弟，

在金黃的麥田裡、熾熱的牆上，

像陣雨般的閃爍著紅光

然後他的葉子被風颳走了。

我們的生活，要像七月夜晚那般

舞出它夢幻的圓舞曲，

歡騰的豐收節和夢想已經實現了，

冠上麥穗環和手持著紅罌粟花。

沒錯，赫塞是七月出生的，他的内心世界裡是多麼器宇不凡啊！

聖尼古拉斯大橋被認為是卡爾夫的地標，從文學走廊走到大橋，步行只需要五、六分鐘。大橋欄杆上鮮花盛開，風景怡人。人們喜歡來這裡漫步或到河邊釣魚，也是赫塞當年時流連忘返的地方。

和赫曼赫塞合照。（圖片皆由作者提供）

1932那年，適逢赫塞從瑞士回鄉訪舊，卡爾夫市民在大橋上為他塑造一個銅像，每天都有興高采烈的遊客和他的銅像合照，其實到此一遊，不僅是想拍個照留個念而已，還可以感受到，赫塞多麼愛他的故鄉，和卡爾夫居民多麼多麼愛他啊！

小叮嚀

●前往卡爾夫(Calw) 有兩種方式：自駕出遊(車程約兩小時)，或搭乘火車方式(車程約兩個半小時)。

●搭乘火車從法蘭克福出發搭，中途分別在卡爾蘇爾和普福爾茨海姆總火車站轉兩次車。

●到達小城後，在旅遊服務中心索取城市觀光資訊和導覽。

●城中的赫曼赫塞博物館將於2023年春天重新開放。

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