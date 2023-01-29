我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／10種「意外稅」 不利退休品質

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

娛樂／修復經典港片 AI立大功

娛樂新聞組
韓劇「請回答1988」以主角們一起看港片「英雄本色2」開場。（取材自豆瓣電影）
韓劇「請回答1988」以主角們一起看港片「英雄本色2」開場。（取材自豆瓣電影）

在南韓經典劇「請回答1988」的第一幕裡，孩子們聚在房間看周潤發和張國榮主演的「英雄本色2」，當時的港片在南韓都能風靡至此，在華語圈的影響力可見一斑。

1980年代起，隨著香港電影業步入發展的黃金十年，香港電影公司近乎不知疲倦地生產著數量驚人、花樣迭出的視覺大餐，經歷過那一時代的70、80、乃至90後，幾乎每個人童年和青春裡都有幾部今天提起依舊印象分明的港片。

為港片癡迷的無數觀眾中，有人沉浸於港式武俠功夫片和黑幫動作片的驚險刺激中；有人沉醉於周潤發、張國榮、王祖賢、梁朝偉、張曼玉等港星的風采英姿中；有人熱烈地討論吳宇森、徐克、洪金寶等人的大師秘籍，模仿李連杰、成龍的無影腳和醉拳，也有人在周星馳和王晶的無厘頭喜劇中嬉笑怒罵，陶然忘憂。

更有甚者，豆瓣一個名為「假裝活在1980-2000年」則直接在懷舊的迷夢中不願醒來，小組中的成員在認真模擬著20餘年前的生活。而跟進舊片修復風潮，中國多個影視串流平台都不約而同的修復眾多早年電影，愛奇藝借助ZoomAI視頻增強技術對1993年香港動作片「方世玉」智能修復；騰訊視頻則修復了100部港片，推出「港片季」，涵蓋武俠、黑幫、警匪等動作片；王晶周潤發「賭神」系列、九叔「殭屍」系列、「陰陽路」恐怖片系列等。

對於「電影修復」這個概念，更多的討論集中於對於膠片電影的修復——早期的修復技術為2K修復，主要是清除畫面雜質、盡可能找回電影最初的樣子。而目前的4K修復技術則包括膠片清潔、數位掃描、顏色校正、聲畫合成等，走完整套繁瑣的流程需要花費很多時間，一部時長2小時的電影，一秒拍攝24幀，通過4K修復技術來還原，相當於要精修約17萬張圖。

「龍鳳鬥」原始畫面較模糊。（取材自澎湃新聞）
「龍鳳鬥」原始畫面較模糊。（取材自澎湃新聞）
「龍鳳鬥」經修復後提升人物和畫質細節，同時保留原有的色調。（取材自澎湃新聞）
「龍鳳鬥」經修復後提升人物和畫質細節，同時保留原有的色調。（取材自澎湃新聞）

騰訊視頻音視頻技術專家表示，舊片修復有以下的幾個步驟，首先須分析整體電影的影像、噪聲問題、運動以及畫面複雜度等情況。其次，要進行畫質修復，結合智能分析信息，利用人工智能修復算法把噪聲等破壞畫質的因素去除；再結合智能分析模塊信息，選擇最佳增強算法，對畫面進行多維度畫質提升。

「港片季」電影的上映時間從1980年代一直到2016年，不同時代的電影雖有各自不同的問題，但是也有一些「通病」，因而可以用AI技術一併處理。且視頻平台的線上展映時間緊，要修復的影片多，技術修復團隊常常一天要修復1、2部，這就對AI技術本身的「能力」提出要求。

AI是怎樣學習的？具體來說，由於港片有著非常強烈的風格與特點，技術團隊首先需要在資源庫中找到幾部分辨率、色彩、質感等各方面都非常優秀的、整體風格非常趨近於1980、90年代港片風格的影片進行數據分析，並建立一個分析模型。在這個大模型的基礎上，針對不同的影片，再進行個別數據的調整，「比如武打的動作特別多、特別風格化的，可能就需要對一些數據進行重新製作」，在整個模型確立以後，它就會自動運行起來，將影片一幀、一幀地進行翻新，「每一張圖片都會被翻新成一張高清修復圖片」

（取材自澎湃新聞）

電影 AI 周潤發

上一則

星座／1月29日至2月4日 牡羊解決難題 雙魚愛情事業得意

下一則

娛樂／人體恐怖太不安 大衛柯能堡嚇退Netflix

延伸閱讀

「平原上的摩西」入圍柏林影展大獎 創華語劇先例

「平原上的摩西」入圍柏林影展大獎 創華語劇先例
雷傑納隆科學獎2023學者獎／張恩澤研發癌症檢測 獲耶魯提前錄取

雷傑納隆科學獎2023學者獎／張恩澤研發癌症檢測 獲耶魯提前錄取
睽違3年半 漫威重回中國院線 「黑豹2」等片官宣定檔

睽違3年半 漫威重回中國院線 「黑豹2」等片官宣定檔
劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

熱門新聞

偽造支票盜竊普通民眾的銀行帳戶，已成為金融系統的一大漏洞。 (本報檔案照)

封面故事／我寫信給花旗銀行總裁 她重調查後還我被盜款

2023-01-22 15:11
家庭收入若低於1萬8000元，符合資格申報免稅優惠。（Getty Images）

封面故事／欠款終於歸零 我這樣和國稅局打交道

2023-01-22 14:39
現代中老年人亦喜歡通過網路結交朋友，圖為一名退休女士正在使用社交網站。（Getty Images）

封面故事／退休婦識破網路交友騙局 歸納6步驟

2023-01-22 01:26
身分盜竊猖獗，消費者銀行帳戶錢款不翼而飛的事件頻傳。（路透）

封面故事／到小額法庭遞狀 銀行存款失而復得

2023-01-22 21:31
2.第一資本儲蓄獎勵卡 (Capital One SavorOne Rewards)

新年理財／賺多多 10最佳返現信用卡很給「利」

2023-01-22 01:23
多數「不需要的電話」來自詐騙者，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。（取自pexels）

封面故事／睜大眼小心詐…詐騙電話這樣辨別、阻擋

2023-01-22 12:29

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮