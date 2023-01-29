娛樂／修復經典港片 AI立大功

韓劇「請回答1988」以主角們一起看港片「英雄本色2」開場。（取材自豆瓣電影）

在南韓經典劇「請回答1988」的第一幕裡，孩子們聚在房間看周潤發 和張國榮主演的「英雄本色2」，當時的港片在南韓都能風靡至此，在華語圈的影響力可見一斑。

1980年代起，隨著香港電影 業步入發展的黃金十年，香港電影公司近乎不知疲倦地生產著數量驚人、花樣迭出的視覺大餐，經歷過那一時代的70、80、乃至90後，幾乎每個人童年和青春裡都有幾部今天提起依舊印象分明的港片。

為港片癡迷的無數觀眾中，有人沉浸於港式武俠功夫片和黑幫動作片的驚險刺激中；有人沉醉於周潤發、張國榮、王祖賢、梁朝偉、張曼玉等港星的風采英姿中；有人熱烈地討論吳宇森、徐克、洪金寶等人的大師秘籍，模仿李連杰、成龍的無影腳和醉拳，也有人在周星馳和王晶的無厘頭喜劇中嬉笑怒罵，陶然忘憂。

更有甚者，豆瓣一個名為「假裝活在1980-2000年」則直接在懷舊的迷夢中不願醒來，小組中的成員在認真模擬著20餘年前的生活。而跟進舊片修復風潮，中國多個影視串流平台都不約而同的修復眾多早年電影，愛奇藝借助ZoomAI 視頻增強技術對1993年香港動作片「方世玉」智能修復；騰訊視頻則修復了100部港片，推出「港片季」，涵蓋武俠、黑幫、警匪等動作片；王晶周潤發「賭神」系列、九叔「殭屍」系列、「陰陽路」恐怖片系列等。

對於「電影修復」這個概念，更多的討論集中於對於膠片電影的修復——早期的修復技術為2K修復，主要是清除畫面雜質、盡可能找回電影最初的樣子。而目前的4K修復技術則包括膠片清潔、數位掃描、顏色校正、聲畫合成等，走完整套繁瑣的流程需要花費很多時間，一部時長2小時的電影，一秒拍攝24幀，通過4K修復技術來還原，相當於要精修約17萬張圖。

「龍鳳鬥」原始畫面較模糊。（取材自澎湃新聞） 「龍鳳鬥」經修復後提升人物和畫質細節，同時保留原有的色調。（取材自澎湃新聞）

騰訊視頻音視頻技術專家表示，舊片修復有以下的幾個步驟，首先須分析整體電影的影像、噪聲問題、運動以及畫面複雜度等情況。其次，要進行畫質修復，結合智能分析信息，利用人工智能修復算法把噪聲等破壞畫質的因素去除；再結合智能分析模塊信息，選擇最佳增強算法，對畫面進行多維度畫質提升。

「港片季」電影的上映時間從1980年代一直到2016年，不同時代的電影雖有各自不同的問題，但是也有一些「通病」，因而可以用AI技術一併處理。且視頻平台的線上展映時間緊，要修復的影片多，技術修復團隊常常一天要修復1、2部，這就對AI技術本身的「能力」提出要求。

AI是怎樣學習的？具體來說，由於港片有著非常強烈的風格與特點，技術團隊首先需要在資源庫中找到幾部分辨率、色彩、質感等各方面都非常優秀的、整體風格非常趨近於1980、90年代港片風格的影片進行數據分析，並建立一個分析模型。在這個大模型的基礎上，針對不同的影片，再進行個別數據的調整，「比如武打的動作特別多、特別風格化的，可能就需要對一些數據進行重新製作」，在整個模型確立以後，它就會自動運行起來，將影片一幀、一幀地進行翻新，「每一張圖片都會被翻新成一張高清修復圖片」

（取材自澎湃新聞）