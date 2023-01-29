娛樂／人體恐怖太不安 大衛柯能堡嚇退Netflix

科幻恐怖名導大衛柯能堡的作品充滿大量血腥「人體恐怖」風格。（取材自IMDb）

科幻恐怖名導大衛柯能堡（David Cronenberg）時隔8年推出的電影 「未來犯罪」（Crimes of the Future，又譯「未來罪行」）依舊充滿濃烈的怪異、黑色個人風格。熟悉柯能堡「人體恐怖」電影的觀眾，應該不會對片中出現的各種突兀、不適畫面所產生強烈感官刺激感到陌生，這位79歲加拿大導演 預計今年將開拍新作「The Shrouds」（暫譯：裹屍布），因題材太過另類，把原本有意投資的Netflix嚇跑了。

「裹屍布」時間設定在未來，由於新技術的出現，讓人們可以親眼見證親人死後屍體慢慢腐爛的實時畫面。在具體情節尚不清楚的背景下，光看這樣的簡介，便可想像這部作品仍會繼續保持他毫不妥協的獵奇風格。「他們本來想讓我把這故事拍成連續劇的，看到頭兩集的劇本後，又決定還是退出算了。」柯能堡表示，「我覺得Netflix實在是太保守了，當然，還是要感謝他們，要不是他們一開始那麼熱情，這個劇本我都不會動筆。」

「未來犯罪」海報。（取材自IMDb）

抨擊取消文化和「極權」無異

拍電影素來大膽，平時表達自己的各種見解看法來，柯能堡就更加無所顧忌了。在談到當今世界政局的大趨勢時，他尤其對強行干預藝術的做法最為不滿。「很多藝術家現在都不太敢說話了，就怕哪個社交媒體發言出錯了，然後就被『取消』了。這和過去極權主義國家的做法沒什麼區別，政治方向或許不同，但單看結果的話，其實就是一回事。腦子就一根筋，根本不懂什麼是藝術的本質。」

幾年前，由好萊塢 燒起的女性權益運動迅速波及全球各地，也贏得了來自文藝界的鼎力支持，但柯能堡對此卻有自己的看法。「正所謂有權力的地方，必定就會有權力的濫用。這場女權運動本身沒有任何問題，但問題在於會有人將它政治化，某些人會把它當作武器，會用極端的做法，把它推到一個荒謬毫無道理的高度。但這也沒什麼新鮮的，古往今來一直都有這樣的事情，明明是好事情，卻被人錯誤的使用，被人用來黨同伐異，用來公報私仇，結果就是弄得社會上許多人敢怒不敢言。」

而其2022年上映的「未來犯罪」劇本據說20多年前就已成型，而且2021年影片開拍時，他也未做任何與時俱進的修改，基本保持原樣。「未來犯罪」敘述人類因不斷演化，已達成體內可以長成全新器官的新常態，那時候的人類不會感到任何痛楚。

「未來犯罪」繼續「人體恐怖」風格（取材自IMDb）

「未來犯罪」主角是由維果莫天森（Viggo Mortensen）和蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）飾演的一對行為藝術家夫婦，他們表演的「行為藝術」是在舞台上公開摘除老公身上新生出來的人體器官，因此引來全國器官管理局（National Organ Registry）的注意。

大衛柯能堡說：「1998年我剛開始寫這個劇本的時候，故事情節裡還有許多純屬幻想的成分，但時至今日，這種人體血液內微塑料粒子無處不在的問題，幾乎都已經不是什麼新聞了。」

血腥嚇走觀眾 幸好男主很懂他

柯能堡在「未來犯罪」首登場的坎城影展就預言，影片放映時，肯定會有觀眾受不了而半途離場的。結果，坎城的放映現場確實有十幾二十人選擇提早退場，但大多數觀眾還是堅持到影片完場，並給出了長達六、七分鐘的起立鼓掌喝彩。柯能堡過去曾說：「坎城的觀眾，其實是一個很奇怪的觀眾群體。有很多人來這裡看電影，純粹就是衝著能走上紅毯過過癮，有些人也不是什麼影迷，也不熟悉我以往的電影，所以中途走掉也很正常。反正當年的「超速性追緝」（Crash，又譯「慾望號快車」）放到一半走掉的人就很多。」

「超速性追緝」電影海報。（取材自IMDb）

時隔多年，顯然老導演還是對當年的情況耿耿於懷。1996年，柯能堡的「超速性追緝」也曾到坎城參賽，放映現場響起不小的噓聲，半途退場的人也不在少數。最終，該片拿到當年的坎城評審團特別獎，但據評審團主席科波拉透露，評委內部的意見分歧相當大，有不止一位強烈反對頒發任何獎項給這部將車禍與性愛緊密聯繫在一起的怪咖作品。

去年的坎城，同樣將汽車與性並置的「鈦」一舉拿下金棕櫚大獎，而「未來犯罪」主角維果莫天森接受「好萊塢記者」採訪時表示，「『鈦』只有膚淺的震撼價值和突破常規的畫面，在深層次還有故事性以及真正意義上的人物性格探索上根本比不上『超速性追緝』。」

替柯能堡鳴不平的莫天森，至今已與其合作6次，兩人初次相遇是在2001年的坎城，當時莫天森跟隨「魔戒」劇組過來宣傳，兩人在宣傳派對上一見如故，當場拍板以後一定要合作拍片。果然，4年後他們帶著「暴力效應」（A History of Violence，又譯「暴力史」）再次來到坎城，在紅毯上留下了一張深情接吻的宣傳照。

維果莫天森（左）在2005年坎城影展上親吻導演大衛柯能堡，他們的電影「暴力效應」當年角逐最高獎項金棕櫚獎。（Getty Images）

作為導演，柯能堡其實不太喜歡解釋自己的電影，甚至就連女主角蕾雅瑟杜都說，關於角色的動機和內心想法，導演並未多做解釋和指導；相反，老導演倒是用了大量時間在拍攝間隙與她聊人生、談生活。「我絕大多數的電影，結局都相當開放。」柯能堡解釋說，「故事都沒有什麼清清楚楚的結局。」

時隔多年問世的「捍衛戰士2」（Top Gun，又譯「壯志凌雲」）是去年的大賣片，坊間長期以來都有一種說法，當年好萊塢曾找過柯能堡執導「捍衛戰士」，但他卻拒絕了這樣的好機會。對此，他表示其中多少有些誤會；「很多人都問過我這個問題，『捍衛戰士』確實曾經找過我去拍，我覺得很榮幸，但也僅此而已。我從沒想過執導這樣的電影，我相當喜歡機械、戰鬥機，但那些美國軍隊什麼的，我就完全提不起興趣。」

「未來犯罪」導演大衛柯能堡（右）在拍攝期間沒有提供太多角色建議給女主角蕾雅瑟杜（左），讓她自由發揮。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）