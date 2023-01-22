封面故事／我寫信給花旗銀行總裁 她調查後還我被盜款

偽造支票盜竊普通民眾的銀行帳戶，已成為金融系統的一大漏洞。 (本報檔案照)

支票 在美國使用得非常普遍，有時銀行對支票簽名及審核處理不夠嚴格，讓不法之徒有機可乘，利用假造支票魚目混珠，或者偷取他人支票塗改金額後盜取現金。據報導，每年被不法盜取的金額在10億美元以上，對銀行和一般民眾造成重大損失，是個令人相當頭痛的問題。

被假造支票盜領現金

不久之前，有不法之徒趁我在國外疏於查核銀行支票帳戶之際，在一個半月內連續用三張偽造的支票，從我帳戶內取走了5000多美元。我發現後向銀行通報申訴要求賠償，但被銀行以追訴期限已過為由拒絕，直到我寫信向銀行的總裁求助，這件事才得到平反。

美國花旗銀行（Citibank） 是美國資產排名第四的商業銀行，市值將近2兆美元，在全美共有700多家分行，我在該銀行有一個支票帳戶，平時都有定時查核資金進出情況的習慣，從未發生過問題。

但是幾個月前，我人在國外時，欲從手機App進入我的帳戶，因密碼不符無法登入，當時心想可能是國際網路的問題，也不以為意。

待回到美國後，前往我開戶的當地花旗銀行查詢，才赫然發現有人在這段期間，用三張偽造支票取走了我的支票帳戶內共5000多元；而我在該銀行並未列印紙本支票，所以並非歹徒竊取我的支票塗改使用，而是銀行被歹徒用假造支票矇混過關。

分行銀行經理將這些支票打印出來後，發現這三張偽造支票幾可亂真，但支票上我的地址被印錯，簽名方式也和我的筆法完全不同。其中一張支票開票 人居然不是我的名字，銀行居然也讓其兌現。

銀行經理瞭解事情原委後安慰我說，這很明顯是歹徒假造支票盗領事件，銀行查明後會將被盜領的金額還給我，請我放心。

接著他協助我填寫了數份要求銀行調查處理的文件，表示處理最長可能需要90天，要我耐心回家等候消息。

不法之徒利用假造支票，從民眾的支票帳戶盜取現金。（作者提供）

要求賠償被銀行拒絕

大約兩個月後，我收到花旗銀行反詐欺 部門 （Fraud Prevention Dept） 寄來一封信，拒絕了我訴求賠償的要求，原因是他們曾通知我確認這三張支票，但都沒有得到回覆；另外我在戶頭被盜領後30天內未提出申訴，已超過追訴賠償期，因而據此拒絕我的求償要求。

我回想，當時人在國外，並未收到過銀行電話或電郵要求確認支票的通知，因此無從得知帳戶有異常的情況，等我回到美國後已超過了該行規定的30天期限。

收到這封花旗銀行的信後，心中頗為沮喪懊惱，不但遭受金錢損失，投訴又遭拒绝。正在不知如何是好之際，突然想起曾經看過一本書上說，一般公司承辦人員都是按規章辦事，無權改變既定規則；但是如果直接向公司的高層請求協助，由於他們權限較大，可視情況做彈性處理，可能會有轉機。

支票盜竊、作案層出不窮，民眾被迫選擇網路支付工具降低風險。（Getty Images）

勇於維權向銀行究責

心想當下只有一試，於是上網查詢，查到花旗銀行的總裁（President & CEO）Jane Fraser女士及她的的聯絡地址。

由於是第一次寫信給美國第四大銀行的總裁，心理不禁有些忐忑，不知對方是否會理睬，但想到自己是無辜受害者且有充足的理由，便覺坦然，隨即著手寫信。

信件一開始，我便要求她改變該行反詐欺部門的決定，返回我被歹徒用假支票盗取的金錢；原因是如果銀行當時有盡到詳細查核（Dual Diligence）的責任，這三張支票不會被矇混過關，而我的損失也可以被避免。

接著我在信上表示，盜領事件發生那段期間我人在國外，從未收到銀行任何形式的通知，因此無從得知支票户頭異常情況，回國發現後已超過30天期限，這種情況亦非我能控制。

接著我並附上這三張偽造支票的印本，證明支票地址印錯、簽名不符，及其中一張支票非由我户頭開出等，銀行未善盡查核責任的疏忽之處。

養成定期查對銀行帳戶的習慣有助防盜，若有異常應立即與銀行聯繫。(取自citibank官網)

我在花旗銀行網頁上查到該銀行的「創行宗旨」（Mission Statement），便引用其中的一段話：花旗銀行承諾作為客戶值得信賴的同伴，提供優質、負責的服務，一切的決定以客人的利益及價值為依歸。

因此我希望她能堅守這些原則，維護客戶的權益，歸還我被歹徒詐取的金錢。

最後我在信中表示，如無法得到令我滿意的結果，我將不排除將這件事情訴諸小額法庭，請求法院作公正的裁決。

我將這封信用掛號寄到花旗銀行位於紐約的總行，並將副本分送該行的首席法律顧問（General Counsel）及位於華府監管銀行的部門，目的是通知其他相關部門，以收相互溝通負責的作用。

花旗銀行總裁Jane Fraser收到民眾的信後，重啓調查歸還被盜取的金額。（作者提供）

當天即獲回覆、重調查

花旗銀行的效率很快，就在這封信寄到花旗銀行的當天，該行的高層行政處理部門（Executive Response Team）立即發了一封電郵給我，表示他們很重視這件事，定會審慎處理，將在15天內給我答覆。

在近十天後，他們打來電話，說明已取消原本拒絕賠償的決定，並對此案重啓調查。

約三周後，終於迎來好消息，花旗銀行批准我的上訴，歸還我被盜取的款項，讓我獲得遲來但滿意的結果。

從這次事件中我得到的經驗是：

1. 至少每周一次核對銀行支票戶頭金錢進出情況，如有異常立即和銀行聯絡。

2. 如果遇到無法從電子網路進入帳戶時，可能是帳戶已經被歹徒駭入，此時必須立即通知銀行，切勿拖延。

3. 儘量少用支票，多用網路付款方式。

4. 如果必須郵寄支票，最好能到郵局投遞，減少歹徒從一般郵箱竊取支票的機會。

5. 如遭遇不公平待遇，應尋求各種補救途徑，例如直接向高層投訴，為自己爭取權益和公道。