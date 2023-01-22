封面故事／睜大眼小心詐…詐騙電話這樣辨別、阻擋

多數「不需要的電話」來自詐騙者，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。（取自pexels）

很多人都有這樣的經驗，當拿起電話聽到：「我們一直在努力與你聯繫，了解你車子的延長保修期。」這是一則預先錄製的語音，會指示接電話的人按某個號碼或保持線上狀態。

「不要上當，這可能是一個騙局。」過去八年，聯邦通信委員會（Federal Communications Commission, FCC） 消費者服務中心接到超過200萬起消費者投訴，「不需要的電話」（unwanted calls）是這些投訴的最大來源。根據「今日美國」的一項分析，向FCC投訴的報告中至少有55%是因為「不需要的電話」所引起的，包括電話行銷和AI 機器人。

FCC資料庫顯示消費者在過去八年中，向FCC申訴的80萬8342次「不需要的電話」，但這些僅占所有投訴的60%。除去重複的電話號碼，FCC資料庫收錄了55萬個這類號碼。被列在資料庫中並不一定意味著來電者不懷好意，且FCC不會調查或解決這些個人投訴，僅使用它們來協助FCC執法和制定政策。更多不受歡迎的電話報告由聯邦貿易委員會 （FTC） 保存，該委員會設有「請勿來電登記處」（Do Not Call Registry），並接受投訴。

謊稱公部門、保險公司

電腦科學系副教授拉吉布·哈珊（Ragib Hasan）說，大多數「不需要的電話」來自詐騙 者，宣稱代表國稅局、國土安全部和各公司，或者銷售汽車維修等非必須的服務。

自2015年以來，FCC每年平均收到17萬1223起騷擾電話投訴，這些投訴主要來自推銷汽車保單的AI語音機器人。據FCC網站稱，這些電話通常包含有關使用者汽車和維修的具體資訊，使電話乍聽之下沒有問題。

FCC收到的投訴，還有涉及訴訟和刑事指控的詐騙電話、社會安全號碼網路釣魚，以及與保險或醫療保健相關的電話。

許多AI機器人打的電話來自海外。2021年，Industry Traceback Group（ITG）稱，65%的語音服務公司被認定為非法使用AI機器人，多來自海外。普林斯頓大學電腦科學系助理教授梅耶（Jonathan Mayer） 說，詐騙電話通常來自海外，並透過不法的電信服務傳送資訊。

逾60%由語音機器人撥出

除了FCC之外，聯邦貿易委員會也受理不受歡迎電話的投訴，但兩家機構的投訴都只是冰山一角。哈珊說，大多數人從不向FCC或FTC的請勿來電登記處投訴違規行為；他們要麼不知道投訴流程，要麼覺得很麻煩。

聯邦貿易委員會對詐騙電話的追蹤顯示，從2021年1月到2022年第三季，共收到了近23萬件電話欺詐報告、金錢損失近5.9億美元。

FTC的請勿來電登記處允許用戶登記他們的號碼，以阻止來自各公司的銷售電話。 該號碼在註冊31天後，使用者可以提報不需要的銷售電話。從2021年10月到 2022年9月，平均每10萬名登記者投訴935起，其中超過60%是機器人撥打的電話。

YouMail是一家提供機器人來電攔截軟體的公司，它設了一個Robocall指數，來統計每個月機器人撥打的數量。僅在12月，就提報了43億通機器人語音電話，這相當於每天撥打1.366億次電話，等於平均每人接到13次電話。

安裝App阻擋不明來電

FCC的一份提醒清單告訴人們：如果你接聽電話，而來電者（或錄音）要求你按下一個按鈕以停止接聽電話，你就應該立刻掛斷電話。

以合法管道來阻止這些「不需要的電話」的方法，除了將名字添加到FTC的「請勿來電」登記表中，專家還建議可利用一些App，例如YouMail和RoboKiller。

專家說，語音的電話推介不會隨機發送給人們。YouMail執行長奎立西（Alex Quilici）說，這些行動是非常有針對性的，醫療保險 的機器人詐騙電話會針對65歲以上的人，學生貸款詐騙者往往給25至45歲的人打電話；有時他們甚至有購買特定醫療設備民眾的名單。

專家們認為，詐騙者可能會透過在網路搜索，或搜尋具有共同特質的人名單來找出潛在受害者。他們傾向以弱勢群體為目標，利用心理技巧來操弄他們的不安全感並進行詐騙。

佛羅里達州網路安全公司CyberSecure IT Solutions執行長瓦喬（Christian Wartchow） 表示，詐騙電話多鎖定弱勢族群，他們每周都會發現大量年長者接到冒充亞馬遜（Amazon）或Spectrum，來竊取受害人個資。

FCC積極執法、催生法案

多年來，FCC一直在努力打擊「不需要的電話」，對明顯非法的來電顯示和機器人語音電話行銷採取積極的執法行動。此外，也要求電信服務商實施各種形式的來電驗證，封鎖非法的電話。

2017年，FCC授權語音服務提供者阻止某些看似來自「無效、未分配或未使用的號碼」。兩年後，TRACED法案獲得通過，要求電信服務商提交一份機器人電話防堵計畫，並且驗證每次通話的來電顯示資訊，必須與來電者的真實電話號碼相符。

奎立西說，FCC做了很多工作，「我們已看到詐騙電話有所下降，這雖然很好，但威脅仍然很大，因為詐騙者越來越聰明，撥打對象也更有針對性」。他說，消費者需要採取必要措施來保護自己。