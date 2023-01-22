封面故事／退休婦識破網路交友騙局 歸納6步驟

現代中老年人亦喜歡通過網路結交朋友，圖為一名退休女士正在使用社交網站。（Getty Images）

這是一個真實的網路交友詐騙故事。故事中的A女從雙方往來通訊中，識破對方有詭異詐騙的可能，但A女決定將計就計，一探網路交友詐騙究竟。

鋪墊到位後，詐騙者就會編造各種藉口，讓受害者花錢。(本報檔案照)

當然，最後對方沒有得逞，方得知如下之推理及結論，僅供大家參考。（網路世界複雜，詐騙手段多端，絕不鼓勵親身體驗。──編者註）

社交帳號送甜言蜜語

退休 的A女，偶爾會在社交媒體上發表她和朋友餐敘等活動的照片。好友的點讚和回應，讓她享受到朋友們隔空的互動及溫馨。

2022年11月中，A女突然發現某名陌生梁君，連續數日、每天發送了十多個點贊以及回應，博得了她的關注，梁君後來並進一步要求A女加為好友。

A女謹慎地進入梁君的個人資料查驗之後，決定應允這名自稱受過醫學 教育、乍看又有溫暖笑容的梁君，所提出的交友要求，一探時下流行網路交友的究竟，如有可能親身體驗「網路詐騙」事件，那就更有趣了。A女在回應交友的首則互動訊息中，開宗明義地告訴對方：自己是個退休的老女人，「請不要對我抱任何幻想」。卻得到一連串讚美的回應：

「我的朋友，妳看起來仍然很漂亮，我認為妳是一個誠實善良的女人，我希望我們能成為好朋友，並隨著時間的推移保持真誠的對話，我們將看到未來的發展。」

「在我們這個年齡段，美貌並不重要，真正重要的是有一個真誠和誠實的朋友，彼此有一顆純潔善良的心，這就是我的友誼類型，希望和妳一樣。」

「我希望我們真的可以像好朋友一樣深入了解彼此。妳要知道，我想和妳擁有的是真誠和誠實的友誼。因為我真的把妳看作一個誠實的女人。」

「如果方便的話，我希望妳能告訴我，更多關於妳的信息；我也會告訴妳，妳想知道的關於我的一切，讓我們作為好朋友更好地彼此了解。」

「我是一個很正直的男人，我看妳是個好女人，我渴望和妳有真正的友誼。妳不用擔心年齡，年齡不能成為我們友誼的障礙。年齡只是一個數字，我也不再年輕了，我是一個老人，目前正在為退休工作，所以我會退休安穩下來享受退休生活，就像妳一樣。」

擔心自己未來可能陷入詐騙的糖衣陷阱，A女特別把和梁君網路交友往來互動的情況，主動告知兩名閨密好友夫婦，請他們幫忙提醒把關。

交流中逐漸露出馬腳

接著，A女不動聲色地和梁君交流。A女發覺很多矛盾的蛛絲馬跡，例如：對文字敏感的A女發現，梁君的回覆訊息中，很多晨昏定省的溫馨發文、甚至其中錯誤的標點符號，都是既定的段落。不但重複使用，沒有更正，也沒有變化。

此外，梁君的文字敘述口氣前後不一，也讓A女發覺對方可能不只一人，「他們」可能在做商討推敲後，才回覆A女的提問，所以文字語法前後不一。甚至在A女以中文丶英文交叉提問之後，總會在兩、三分鐘或更長的時間之後，對方才回覆。

甚至，A女主動要求FaceTime時對方爽快答應，但告知A女「當地傳輸效果很差」。而出現在畫面上的，並非正常的FaceTime全景畫面，而是用照片加工的假像錄影播放；不但影像和聲音脫節，而且聲音斷斷續續，口齒模糊不清，根本沒有梁君自稱在美國行醫數十年的「華裔美人」流利英語。而且，影片僅播放幾秒鐘就斷線。

此外，梁君再三要求A女，為了他的工作安全，請A女切勿將此交往關係告知任何朋友，希望A女保密。

老年人應多多社交，接觸外界的人和事，充實生活並增強辨別能力。(新華社)

破解網路詐騙6步驟

綜合不到一個月的交友訊息往來，A女將對方使用的交友詐騙技巧歸納如下，提供讀者警惕參考。

第一步—晨昏定省。讓你陷入溫馨氛圍，感受到對方貼心的溫暖。

第二步—甜言蜜語。讓你陶醉擁抱溫情，感受到深入其境的愛意。

第三步—描繪未來。讓你期待未來甜蜜，感受到陷入幻想的憧憬。

第四步—提出要求。告知他目前身處險境，通訊效果奇差，需要A女提供電郵，幫忙將申請提早退休的申請書，透過A女轉呈給休假中心。

第五步—受拒反目。A女拒絕梁君要求後，對方痛斥A女無情無義、沒心沒肺，事後致歉並再說些甜言蜜語。

第六步—詐騙現形。梁君告知A女，上級已批准他的提早退休申請，但因其身處工作環境通訊極差，要求從A女的電腦或手機上網，進入梁君的美國銀行帳號，代為轉帳至工其作單位，支付申請提早退休的工作違約金，以求脫身。

到了這一步，A女果斷回覆：請自行在社交網路另找涉獵對象代為幫忙。ByeBye！

A女估計，梁君會給一個假網站，顯示他的假帳戶有很多錢，但卻轉不了帳。然後要求A女先幫他墊付。

走到這個節骨眼，A女不敢再陪他繼續演戲，只好趕緊落幕收場。離場後的A女想到，電影裡面的男女主角常常因為演戲而假戲真作，不無道理。所以A女還是給了自己掌聲，佩服自己快刀斬亂麻的「自制力」及「果斷力」。

此劇結束後，A女感嘆地對筆者表示：「我對這位演對手戲的梁君深感抱歉，相信他可能會被詐騙集團 的上司清算處罰，因為他沒有達標。」