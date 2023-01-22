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移民專頁／綠卡無法申請已婚子女移民

李亞倫律師主答
永久居民無法為已婚子女申請移民，美國公民則可以為已婚子女申請移民。（Getty Images）
永久居民無法為已婚子女申請移民，美國公民則可以為已婚子女申請移民。（Getty Images）

李亞倫律師主答

讀者問：

我出生於1977年，我父親出生於1950年代。他在巴拿馬運河為美國政府工作了20多年，退休後獲得了綠卡。然後，我們在2007年搬到美國，他為我提交了 I-130 和 I-485 申請。我那時已婚並已成年，我的案子被拒絕了。

父親第一次為我申請時，他是永久居民﹐那位律師是一個沒有經驗的新手，知道我不符合要求，但仍然要我提交申請並向我收取數千元。我父親在2016年入籍美國公民後，沒有為我提交另一份申請，因為我還在等待第一份申請的回覆。但是，我父親最終於2021年去世，幾個月後，我終於收到了我第一份申請被拒絕的回覆。

我父親去世後，我不確定是否能夠重新提交另一份申請。我確實有批准的 I-130 表格。我可以做什麼呢？

答：

你描述的實際情況讓我感到困惑，因為你說申請被拒絕，你沒有提交另一份申請，但你確實有一張批准的 I-130表格。混淆之處在於你說你的父親為你申請時，你是已婚子女，而他只有綠卡，所以那份申請是一個不符合資格的申請。

儘管如此，假設你的 I-130 申請在你父親去世之前的某個時間獲得批准，並且你當時人在美國，那麼該申請可能是你申請永久居民（綠卡）的資料。由於我對你的事實尚不清楚，我建議你諮詢一位移民律師來了解你的整個情況，並讓他與你一起探討可能採取的任何步驟。

編按：

I-130：正式名稱為外籍親屬移民申請，是遞交給美國公民及移民服務局的一種文件。美國公民或美國永久居民可以通過遞交這種文件，為外籍親屬申請美國的移民身分。

親屬移民類：第一優先(公民的成年未婚子女)；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)；第三優先(公民已婚子女)；第四優先(成年公民的兄弟姊妹)。

移民 綠卡 美國公民

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