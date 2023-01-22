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新年理財／有10萬元積蓄 不想賠錢需做好5件事

胡玉立
你的積蓄終於累積到10萬元或更多時，要確保自己不會賠錢。（Getty Images）
你的積蓄終於累積到10萬元或更多時，要確保自己不會賠錢。（Getty Images）

辛苦了一輩子，你的積蓄終於累積到10萬元或更多時；現在的優先事項，從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。要持盈保泰，有些事情需要先想清楚。

1. 徵求第二意見

擁有愈多儲蓄，搞砸的可能性後果愈大；你的儲蓄需要受到關注。Vanguard研究發現，假設有50萬元投資是你自己管理，25年內會增長到170萬元；與專業人士合作，25年內會增長到超過340萬元。

顯然，從專業人士那裡獲得第二意見不會有什麼壞處。

即使你在選擇投資方面不需要幫助，他們也可以幫助你制定計畫、最大化社會保障、保護資產，確保你走在正確的道路上，讓你高枕無憂。

儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。（取自pexel...
儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。（取自pexels）

2. 用黃金保護資產

若你大部分積蓄都投入股市，就會很清楚股市有漲有跌；你無法控制股市或世界經濟，但可以透過擁有其他形式財富來抵消不確定性。最古老、最普遍的對沖工具是黃金；幾千年來一直被用來抵禦各種風險。但也別過火，大多數專業人士建議只將投資組合10%投入黃金。Goldco是值得考慮的公司之一，提供從貴金屬IRA到直接購買貴金屬硬幣條塊。

最古老、最普遍的黃金一直被用來抵禦各種風險，多數專業人士建議只將投資組合10%投...
最古老、最普遍的黃金一直被用來抵禦各種風險，多數專業人士建議只將投資組合10%投入黃金。（路透）

3.規畫長期護理費用

根據衛服部數據，年滿65歲者有70%可能需要某種長期護理。聯邦醫療保險(Medicare)並不給付長期護理。即使你已滿40歲，仍有可能在坊間找到長期護理 (Long Term Care，LTC) 保險；GoldenCare為大多數人承保LTC保險。

年滿65歲者有70%可能需要某種長期護理。（Getty Images）
年滿65歲者有70%可能需要某種長期護理。（Getty Images）

4.考慮居家修繕保險

即使已為房屋和汽車買了火災和盜竊等保險，仍值得考慮安排維修保險。American Home Shield公司是消費者權益保護組織 (Consumer Advocate) 家庭修繕第一選擇；其計畫幾乎涵蓋所有可能出錯的地方如：加熱和冷卻系統、電氣系統、管道系統、廚房及洗衣用具等。

居家維護和修繕，比如電氣系統、管道系統等都需花錢。（Getty Images）
居家維護和修繕，比如電氣系統、管道系統等都需花錢。（Getty Images）

5.人壽保險守護家人

人壽保險是好主意，如果發生最壞的情況，失去收入，家人可能無法維生；這就是人壽保險存在的原因。這種財政支持可能至關重要，有助支付葬禮、托兒、上學、還債等費用。Policygenius已幫助超過3000萬人獲得人壽保險。

保護自己和你愛的人，可考慮買人壽保險 。（Getty Images）
保護自己和你愛的人，可考慮買人壽保險 。（Getty Images）

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