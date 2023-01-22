料理功夫／步步高升 XO醬炒蘿蔔糕

XO醬炒蘿蔔糕

蘿蔔糕是我們家喜歡的傳統米食糕點，媽咪在我小時候從未製作過。但是，我舅媽製作的傳統客家蘿蔔糕，那種在來米磨製出來的米香，確實讓我想念，興起我自己想製作。

說起自己做蘿蔔糕已經有3年多了，這幾個月更是找到了水磨的在來米粉，價錢貴了些，口感很貼近傳統的手工蘿蔔糕味道，讓我這半路出家新手都驕傲起來，這可是媽咪都完全沒做過的糕點。

材料（3人份）：

自製或現買蘿蔔糕250克、市售XO醬3大匙（可依個人口感調整）、醬油1大匙、胡蘿蔔切絲15克、洋蔥絲15克、青蔥段些許、橄欖油適量。

XO醬炒蘿蔔糕配料 XO醬

作法：

1.蘿蔔糕切塊狀（大約2×2）或個人口感切，不拘泥。

2.平底鍋放入適量橄欖油，油溫熱後放置蘿蔔糕塊，用中火慢煎，接著翻面，非常需要有耐心一塊塊翻，否則會燒焦，撈起備用。

3.把胡蘿蔔切絲、洋蔥絲、青蔥段翻炒，接著放入XO醬、醬油，半熟後把做法2蘿蔔糕塊倒入輕輕拌炒，配料變軟即可盛盤。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。