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料理功夫／福兔迎祥 核桃紅豆年糕

劉若華
核桃紅豆年糕
核桃紅豆年糕

年糕是華人傳統的賀年食品，因此過年吃年糕，更具年味。此款核桃紅豆年糕清甜不膩口，連平時思之都令人垂涎，相信大家也會喜愛！祝大家食後步步高升、年高長壽。

材料：

紅豆4/5量米杯、糯米粉2又1/3杯、水1/2杯(調製年糕糊用)、龍舌蘭糖漿3/4杯、鹽少許、原味核桃碎1/2杯(調製年糕糊用)、派盤1個(22.2公分×2.9公分)、烘焙用噴油少量、原味核桃碎1/3杯(綴飾年糕表層用)。

龍舌蘭糖漿
龍舌蘭糖漿

作法：

1.紅豆泡水於電鍋的內鍋12小時，之後瀝乾將內鍋放入電鍋內，注入水至內鍋1.5的刻度，外鍋則注入2又1/2量米杯的水，蓋上鍋蓋，按下開關煮至開關跳起，續燜至涼，此時的紅豆應呈現半沙、半顆粒狀。

2.糯米粉過篩於容器內，加入水1/2杯、龍舌蘭糖漿和少許提味用的鹽，攪拌直到均勻且無粉粒為止，

3.接著與1/2杯的核桃碎一起倒入電鍋內鍋和已放涼的紅豆輕緩拌勻，此為核桃紅豆年糕糊。

4.派盤沖乾淨擦乾，噴刷一點油於表面，倒入年糕糊，稍微晃動派盤使年糕糊內可能會有的氣泡消失。

5.備一蒸鍋的水大火煮滾，移入派盤，蓋上蒸鍋蓋但留個小縫隙讓水氣散發，轉中火蒸30分鐘至一根筷子自年糕的正中央插入，再抽出無生的年糕糊即可熄火，燜數分鐘後移出派盤，靜置一旁退溫。

6.年糕退溫且表面不潮濕後，於表面噴抹薄油，最後撒上1/3杯的核桃碎，依自己偏好的口感靜置半天至1天，甜蜜但不甜膩的核桃紅豆年糕即完成。

小叮嚀：

1.食譜中使用電鍋的部份，使用的量杯為量米杯，非使用電鍋部份的量杯為一般烹飪用的量杯。

2.紅豆煮好後仍會有少量的湯汁，可以用來代替部份調製年糕糊的水。

3.攪拌年糕糊時動作須輕緩，切勿使用電動攪拌器，以維持紅豆半沙半顆粒和核桃碎大小的原貌與口感。

4.派盤噴點油可防止年糕沾黏，且切塊後可以容易脫模取出。

5.年糕蒸好後掀鍋蓋時，盡可能避免讓水滴落在年糕上，出鍋後的年糕才會好看。

6.若使用一般砂糖代替液體的龍舌蘭糖漿，調製年糕糊所需的水量會比本食譜所建議的量多一些，且砂糖須先以熱水溶解，然後放涼方可與糯米粉攪拌；可於調製年糕糊時嚐試味道，以決定砂糖之用量。

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