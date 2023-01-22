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料理功夫／玉兔開運 芋頭臘腸飯

許怡靜
芋頭臘腸飯
芋頭臘腸飯

年菜各有吉祥寓意，春節期間也是芋頭飄香的季節，煮一鍋芋頭臘腸飯，簡單美味，又有護育（芋）子孫的濃濃吉祥意。

材料：

芋頭半個、臘腸3根、香菇數朵、小紅蔥頭3個、米2杯、白芝麻、蔥花少許。

調味料：

適量蠔油、醬油、香油、少許糖、白胡椒粉混合。

芋頭臘腸飯食材
芋頭臘腸飯食材

作法：

1.香菇略泡後切粒，臘腸切片，芋頭去皮切小塊，小紅蔥頭切碎。

2.起油鍋，將小紅蔥頭爆香，倒入香菇、臘腸和芋頭，翻炒片刻。

3.把洗好的米放入電鍋中，放入一般煮飯的水量，把上述材料平鋪在上頭，外鍋放一杯水。按鍵煮飯。

把洗好的米放入電鍋中，將食材平鋪在上頭。
把洗好的米放入電鍋中，將食材平鋪在上頭。

4.鍵頭跳上，再燜煮10分鐘，撒上混合的調味料，白芝麻、蔥花，攪拌均勻即可上桌。

小叮嚀：

芋頭正是季節，不要切太小塊，可以放入米中同煮，綿密不會粉散。

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