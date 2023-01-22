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報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023癸卯年運勢 喜兔迎春 平安順心

雨揚居士
12生肖。(Getty Images)
12生肖。(Getty Images)

生肖安太歲提醒

2023癸卯年由皮時大將軍輪值太歲星君，生肖屬「兔」者今年值太歲，亦即「犯太歲」；生肖屬「雞」者為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖屬「鼠」、「馬」者則為偏沖太歲。以上四個生肖在癸卯兔年的運勢較為多變，建議在農曆正月十五日前，到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安健康，福運連綿。

沉穩鼠 謹慎應對

鼠朋友今年雖有吉星「太陰」入駐，但也有多顆凶星來搗亂，所以待人處事務必更加謹慎，只要以積極正面的心態面對各種挑戰，就能安穩度過難關。此外，今年也是紅鸞星動年，想追求幸福的鼠朋友可以好好把握機會，覓得良緣喔！

工作財運

職場運欠佳，在挑選合作對象時要審慎評估，以免後續出現紛爭而難以收拾。財運陷入瓶頸，投資方面須嚴格審視標的，切莫貿然投入資金，以免錢財有去無回，使財務出現漏洞。

愛情婚姻

單身的鼠朋友有望在今年遇見心目中的理想對象，開展甜蜜愛戀。已婚的鼠朋友在面臨重大決策時，總能成為伴侶的依靠，不論在實際面或心靈層面都能給予另一半滿滿的支持，幸福洋溢。

學習人際

由於競爭者眾多，加上自身得失心過重，導致鼠朋友備感壓力，甚至可能會在重大考試或考核中表現失常，須盡快調整心態，才能提升競爭力。人際往來上須謹言慎行，避免衝動行事或說錯話，以免落人口實。

家庭健康

家運不穩，容易與同住家人發生爭執，起因可能是生活習慣不同，也或許是價值觀差異，須互相體諒及配合，才能相安無事。健康方面須留意血光之災，使用各種器具時要多加小心，以免傷及自己。

耐心牛 潛心沉澱

牛朋友在新的一年將迎來諸多挑戰，不管是工作或感情，都有可能出現不盡人意的情況。遇到困難時，要適時地調整心情，切勿一直沉浸在低迷的情緒當中，只要持續精進自我，就能發揮自身特長，順利克服難關，安然度過這一年。

工作財運

職場運勢受阻，行事容易有綁手綁腳的感覺，須保持耐心，切勿讓負面情緒影響表現，才能讓工作順利開展。財運不佳，突如其來的開支增加，例如醫療費用、家具損壞等，須維持良好的儲蓄習慣，才能度過此難關。

愛情婚姻

感情運勢順遂，單身的牛朋友有機會在今年遇到心靈相通的對象，不需過多的言語就能理解彼此內心的想法，務必要好好把握良緣。有伴的牛朋友可多向伴侶表達感謝之情，能令對方更願意為你付出，感情更加緊密喔！

學習人際

功名運有待加強，即便牛朋友已經付出相當多的時間和心力，但考試結果恐怕還是難以如你所願。此外，請用心經營職場人脈，與主管、同事維持友好的關係，在未來的職場晉升上，才會得到他們的助力。

家庭健康

家庭關係和諧，忙碌的牛朋友時常空出時間陪伴家人聚餐和出遊，讓家中氣氛相當歡樂。健康運須多加注意，盡量避免進出磁場混亂的場所，例如醫院或喪家，以免沾染晦氣，影響健康好運。

活躍虎 收穫豐碩

由於「太陽」吉星照耀，虎朋友的工作表現將會令人眼睛為之一亮，只要在機會來臨時毛遂自薦，展現出自我價值，就能開創嶄新佳績。若要參加重大考試或是升遷考核，也能獲得好成績，讓虎朋友更上一層樓！

工作財運

事業好運到！想要創業的虎朋友，可善用你與眾不同的行銷手法和商品，在市場上一枝獨秀，闖出屬於自己的一片天。財運上漲，可透過辛勤工作累積財富，讓你開心賺、快樂富，獲取豐厚的正財收入。

愛情婚姻

桃花運極佳，不過單身的虎朋友在選擇對象時，應擦亮雙眼，深入了解心儀對象的人品，再決定是否進一步交往。有伴的虎朋友因忙於工作而沒有足夠的時間經營感情，建議趁休假日多陪陪伴侶，以免感情降溫。

學習人際

因有吉星守護，虎朋友在應試方面將大有可為，而過去考試失利的虎朋友，今年不妨再試一次，將有機會翻轉成績喔！虎朋友做事認真負責，在職場上頗受歡迎，有望受眾人推舉而成為團隊領導人喔！

家庭健康

家庭氛圍不若以往般熱絡，與家人之間的關係也較為疏離，可多安排家庭旅遊，藉以凝聚全家人的心。健康運佳，不過虎朋友須克服惰性、勤做運動，以及維持正常的生活作息，才能為自己開啟健康好運年。

冷靜兔 寬心以對

今年適逢兔朋友的太歲本命年，在原先計畫好的未來藍圖上，將面臨劇烈的變動，讓兔朋友疲於應付。不過只要放寬心，冷靜面對，且凡事三思而後行，就能轉危為安，平安度過太歲年。

工作財運

兔朋友雖會在工作上碰上不少困難，但仍可把握機會毛遂自薦，提出別出心裁的想法，讓自身才華不被埋沒。財運因「金匱星」入駐，將使兔朋友收穫不少正財進帳，不過仍須注意節制開銷，避免財來財去，留不住錢財的情況。

愛情婚姻

單身的兔朋友忙於事業，無暇兼顧感情生活，和心儀對象間的聯繫頻率也逐漸降低，導致戀情無緣展開。有伴的兔朋友跟伴侶相處時，容易出現爭執與摩擦，可向長輩請教婚姻之中的相處之道，有助於維繫感情。

學習人際

考運不盡理想，對於想要考取功名的兔朋友來說阻礙較多，必須做好全方位的準備，才有助考取理想成績。人際關係容易因溝通不良而出現誤會，須注意不要鑽牛角尖，應敞開心房，把話說開，才能和諧相處。

家庭健康

家運不穩，家人間可能會因為財務問題而出現爭吵，建議理性討論，才能找出最佳解決方法。由於工作繁忙，使得兔朋友的健康亮起紅燈，須注意工作壓力所造成的健康問題，以免身心俱疲，使健康福運漸漸流失。

充實龍 向外拓展

癸卯年對於龍朋友來說是相當忙碌的一年，但跟去年相比之下，凶星的破壞力減少，行事上會順利許多，只要不畏艱難，目標將能逐一實踐。不過，仍要注意「病符」入侵，建議將自己照顧好，避免因生病而影響表現。

工作財運

龍朋友在兔年有許多展現才華的機會找上門，只要你有所準備，將原有的實力盡情發揮，就能在職場上有一番作為，也讓收入翻倍成長。若想開拓更多財源，可善用自身的優勢與資源，找尋合適的兼職工作，為自己開創多元財脈。

愛情婚姻

愛情進展順遂，單身的龍朋友如遇見心儀的對象，應勇敢地把情意表達出來，才能讓對方明白你的心意，進而順利交往。有伴的龍朋友可攜伴參加各類型的藝文活動，愜意地享受兩人世界，留下美好的回憶。

學習人際

功名運稍弱，容易被外在因素所影響，讓龍朋友無法定下心來念書，建議更換舒適安靜的讀書場所，才能更專注於學習，取得好成績。此外，藉由到各地出差、實習，可認識許多新朋友，多與他們交流意見，將使你獲益良多。

家庭健康

健康運勢低迷，出門在外應注意個人衛生，切勿沒洗手就進食，小心細菌汙染引發食物中毒，導致身體出現不適的症狀。當你身體微恙時，能收到親友的關心和照顧，不僅讓心裡暖洋洋，彼此的關係也更加緊密。

穩健蛇 步步為營

受到諸多凶星影響，蛇朋友將面臨新的考驗，雖然令人緊張，但不必過於擔憂，做重大決策前只要審慎思考，就能減少失誤，取得成功。尤其在財務方面應謹慎規畫，才能避免潛在的危機發生。

工作財運

蛇朋友只要抱持著敬業的精神，將工作做得盡善盡美，呈現出的成果就會在水準之上，定能受到主管的器重，成為高層管理者。財運上有些動盪，建議蛇朋友將重心放在求取正財，才是穩妥的理財之道。

愛情婚姻

感情方面較為平淡，蛇朋友的事業心較重，容易忽略了身邊的優質對象，建議多跟往來的客戶交流，分享生活的點滴，也許會譜出一段戀曲。有伴的蛇朋友可多花些時間陪伴另一半，會讓對方備感窩心。

學習人際

正在準備考試的考生，可從解題書或考古題中掌握考試重點，切勿在冷門的題目上耗費太多時間，才能將學習效率最大化，避免錯失基本分數。此外，為了提高學習力，也可與朋友們組成讀書會，讓人際關係和學業都能更上層樓。

家庭健康

北漂或外宿的蛇朋友只能在重要節日時返鄉，雖然心中惦記著家人，但卻無法及時給予陪伴，建議多利用電話或視訊來彌補距離的缺憾。提醒你，可別仗著年輕或體力好就經常熬夜，小心身體健康亮紅燈。

福氣馬 滿滿助力

在吉星眷顧下，即使遇到對自己不利的局面，也會有貴人出面相助，讓大事化小、小事化無，目標得以順利實現。雖然有貴人撐腰，但切勿得意忘形，在待人處事上須更謙卑，否則恐會引來小人破壞好運。

工作財運

去年延宕或受阻的工作項目，因為有前輩幫忙居中協調，將有望促成合作，讓你深受高層青睞，獲得更多表現機會。此外，還能靠著其他專長與技能，與親友一起開創副業，替自己賺取第二份收入。

愛情婚姻

感情運佳美，單身的馬朋友透過參與活動，將能認識暢談無阻的對象，彼此間互動熱絡，可望先從朋友做起，慢慢地培養感情。已婚的馬朋友勿把家人當成垃圾桶，回家前須調整好心情，避免影響家庭氛圍。

學習人際

學習路上容易遇到各種挫折和阻礙，讓馬朋友開始自暴自棄，幸好身邊有良師益友的鞭策，讓你重拾信心，繼續朝著目標前進。若聽到他人的冷嘲熱諷， 別太放在心上，只要堅持做對的事情，終能取得成功，讓所有人對你刮目相看。

家庭健康

關係再緊密的家人，仍需要各自獨立的空間，應學習尊重對方，別事事打破砂鍋問到底，以免因過度探究隱私而造成對方反感。在繁忙的生活中，三餐飲食要規律，保持身體健康，才有能力帶給家人幸福的生活。

豐收羊 嶄露鋒芒

和去年的鴻運相比，今年的運勢依舊勢不可當，不僅預定的目標能夠逐一按照計畫完成，還有大出風頭的機會，一定要好好把握。無論是事業或財富，可憑藉精確又大膽的決策，創造無限的可能。

工作財運

職場能見度增加，你所提出的專案構思常被主管接納採用，不僅提高你的自信心，還能激勵你拿出最好的表現，有望成為職場的明日新星。財運穩健成長，可多拜訪客戶，有利於訂單成交，收穫豐沛獎金。

愛情婚姻

愛情運平順，單身的羊朋友將在商業場合上認識許多業界的優秀同好，彼此互相交流打氣，相談甚歡，有望因此展開一段珍貴的情誼。有伴的羊朋友可在出差時挑選禮物贈予伴侶，以行動來表達心中的愛意，讓彼此感情升溫。

學習人際

功名運相當不錯，你能將各項考試科目融會貫通，並將所學靈活運用於解決問題上，只要勤奮不懈，就能從眾多考生中脫穎而出，金榜題名。在職場人際方面，若有機會加入優秀的團隊，可從前輩身上汲取經驗，讓實力大幅成長。

家庭健康

家人是你的精神支柱，不妨多騰出時間來陪伴親人，帶著他們一起去泡溫泉、出外踏青，讓他們感受到溫暖及關心。此外，請多注意自身安全，在使用刀具時，不要分心滑手機，以免一個不留神而誤傷到自己。

自信猴 如有神助

在「紫微」、「龍德」兩大吉星眷顧下，猴朋友得以擺脫低潮，迎來一波好運，只要善於把握機會，勇敢追求自己所愛，自然能幸福滿願，事事順遂。當身處順境時，切勿得意忘形，應保持謙虛，才能守住好運。

工作財運

事業上大放異彩，猴朋友將所學到的知識、技術與經驗充分運用在工作上，呈現出極佳的成果，讓你在公司聲名大噪，年薪和職位也隨之提升。除了正財運暢旺之外，投資獲利也相當豐沛，讓荷包進帳滿滿。

愛情婚姻

感情方面也越來越順利，單身的猴朋友善於結交新朋友，可望在活動場合上遇見靈魂伴侶，展開一段美好情緣。有伴的猴朋友經常接收到另一半的關心，無論是言語或實際行動，都能讓你感受到踏實的幸福。

學習人際

功名運勢看漲，透過專家的精闢講解，能夠快速釐清盲點，增進自我能力，並在開放性討論的過程中，產生出新的火花與想法。人際互動頻繁，養成不打斷別人說話的好習慣，耐心傾聽，自然就會更受歡迎。

家庭健康

親情沒有隔夜仇，無論發生任何爭執，都別用冷戰來抗議，應坐下來好好溝通，自然能化解矛盾，同時更加瞭解對方的心聲。身體狀況不錯，建議養成慢跑或快走的習慣，不僅能鍛鍊心肺功能，還能強身健體。

低調雞 謹慎應戰

適逢正沖太歲年，讓雞朋友各方面的運勢都不如往年順遂，不僅行事阻礙變多，各種突發狀況也接連不斷，令你身心俱疲。但在「月空」吉星的幫助下，只要收斂鋒芒、謹慎應對，就能一一化解艱辛考驗，免於危難。

工作財運

職場競爭力下滑，因身兼多項專案，讓雞朋友時常加班趕進度，導致隔天精神不濟，只能交出不盡理想的成果。守財能力不佳，雞朋友雖然有賺錢的能力，但在財務用度上卻容易過於放縱，讓辛苦賺來的錢財不翼而飛。

愛情婚姻

桃花能量稍弱，單身的雞朋友將心力放在工作上，沒有多餘的時間去認識新朋友，可能會讓美好戀情與你擦身而過，應多加留意身邊的有緣人。有伴的雞朋友容易因小事與伴侶爭吵，切記不要將分手掛在嘴邊，以免雙方感情出現裂痕。

學習人際

學習障礙增多，讓雞朋友的考試成績不如人意，建議加強不擅長的考科與題型，並多向師長尋求協助，就能在課業上有顯著的進步。人緣好運流失，建議雞朋友放軟身段，以笑臉迎人，方有助改善人際關係。

家庭健康

家庭和樂歡欣，在逢年過節時，雞朋友可以多準備精緻禮盒、糕點，為長輩贈與祝福，就能令家中成員的關係更加親密。身體狀況大致良好，可養成早點就寢的好習慣，就能天天神采奕奕、活力滿滿。

順風狗 得貴多助

在諸多吉星的加持下，狗朋友能得各方貴人相助，就連往日對你稍有微詞的對手，也會被你的正面能量所感染，化為你前行上的助力。只要多拓展人際關係，前途自然順風順水、行事無往不利喔！

工作財運

想轉換跑道的狗朋友，可透過親友引薦，讓你進入心儀的公司任職；擔任受薪職員的狗朋友，也可得高層青睞，發揮出超乎常人的實力。財運平穩，只要勤跑業務，就能以良好的人際關係開啟財富契機，收穫優渥的獎金入帳。

愛情婚姻

感情甜蜜繽紛，單身的狗朋友可多參與朋友聚會，將有望遇見令你心動的好對象，發展幸福戀情；有伴的狗朋友將體貼入微的性格發揮在日常生活中，讓伴侶更能感受到你對他的重視與愛意，戀情也能更加長久。

學習人際

學習思路清晰，只要替自己設立課業目標，每天記錄學習狀況，並且持之以恆地進行，定能看見自我成長！人際關係順遂，在應對進退上總是秉持著謙虛有禮的態度，讓你無論身處何地都十分受人愛戴。

家庭健康

家庭狀況平穩，偶有小摩擦產生，但只要拉下臉面、把話說開，就能更了解彼此，家庭關係也更加和睦。身體狀況大致良好，可在每日飯後健走散步，就能幫助消化，活絡健康好運。

衝刺豬 鴻圖大展

延續去年的吉祥好運，豬朋友今年依舊被眾多吉星環繞，讓你無論是在職場、錢場或是考場上，都能有所建樹，甚至能因亮眼的表現，得到眾人的愛戴，順利開創出屬於自己不凡成就。

工作財運

長期在主管身邊擔任左右手的豬朋友，在經手的專案裡能展現出不可取代的價值，讓主管對你非常滿意，升遷之路自然指日可待。「金匱」吉星照臨，讓豬朋友的財運蒸蒸日上，甚至有望獲得金主投資，讓你順利開展強勢副業。

愛情婚姻

戀情幸福美滿，單身的豬朋友可多和親友出門旅遊，將有望在旅途中遇見與你契合的對象，順利告別單身生活。有伴的豬朋友可多帶伴侶參與家庭聚會，讓另一半融入你的生活，感情也能更加長久。

學習人際

豬朋友上課時總是認真聽講、勤作筆記，對於不懂之處也會即時提問，只要繼續保持下去，就能讓你的成績突飛猛進。人緣興旺的豬朋友，身邊總是圍繞著良師益友，讓你在同儕與師長的激勵下，發揮出超常的實力，考取令你滿意的成果。

家庭健康

家庭關係不太緊密，習慣待在房間的豬朋友，每天可以空出一些時間，到客廳和親友們交流，藉以活絡家人間的感情。腸胃狀況稍弱，切記晚餐不宜食用過於油膩或高熱量的飲食，以免腸胃不適，導致腹痛或脹氣的情況產生。

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