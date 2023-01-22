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老是「心動」莫輕忽 恐是心律不整

蔡怡真
部分心房顫動患者因症狀不明顯被忽略，長久下來可能造成心臟衰竭。 (Getty Images)
部分心房顫動患者因症狀不明顯被忽略，長久下來可能造成心臟衰竭。 (Getty Images)

看到心儀的人心跳加速，這種「小鹿亂撞」的戀愛感覺，若太頻繁及不規則的出現，恐怕就不是心動而是心律不整，其中又以心房顫動最為常見。

心房顫動常因症狀不明顯而被忽略，長久下來不僅可能造成心臟衰竭，中風風險更是一般人五倍，死亡風險則為兩倍。究竟要怎麼發現是否有心房顫動呢？台北榮總心律不整治療暨研究中心主任羅力瑋表示，出現不規則心跳可能是心房顫動最初的症狀。

不規則的心跳，有些人在喝咖啡或飲酒時最明顯，天氣變化或睡眠不足時也容易出現，但並非所有人都會因此感到不適；有些人會因為喘及胸悶就診，也有部分症狀不明顯的患者，得經由健檢或常規的心電圖檢查才發現，卻早已成了慢性心房顫動患者。

羅力瑋表示，過去曾遇到一名症狀不明顯的心房顫動患者，以為自己心跳很正常，直到接受電燒療法治療後才跟醫師說，「原來這才是正常心跳」，原來患者一直把不規則心跳當成是正常狀況。

細胞老化 不正常放電

心房顫動是心房細胞老化造成不正常放電，在左心房與肺靜脈交接處有四個放電點，在治療上用高溫的能量來燒灼放電處，就是電燒療法。

台北榮總團隊電燒療法在台中榮總院長陳適安帶領下，累計5000例病例，經驗豐富，並和國際交流電燒治療上的最新科技與治療方式。

羅力瑋解釋，早年國際一直認為左心房與肺靜脈交接處只有四個放電點，但陳適安認為，東方人還有非肺靜脈的不正常放電病灶；後來證實，台灣人約有四成患者還有其他的放電點，因此，十餘年前在電燒時，就會在手術當中再尋找其他放電區域，不僅使電燒治療更進一步，更被國際稱為「台北方法」。

近年電燒手術的輔助系統持續升級，使成功率再提高一成。羅力瑋指出，傳統電燒在將電燒導管放入心臟異常放電病灶燒灼時，會搭配Ｘ光照射及3D定位系統，現在則將心臟內超音波探頭搭配電燒導管進到心房病灶處，再搭配3D定位系統及高密度診斷導管，使醫師更快精準執行電燒，也能減少Ｘ光輻射，成功率高達八到九成，更降低民眾對輻射的擔憂。

透過穿戴裝置若發現心跳不規律或異常，應提高警覺盡早就診。（圖：台灣北榮提供）
透過穿戴裝置若發現心跳不規律或異常，應提高警覺盡早就診。（圖：台灣北榮提供）

穿戴裝置 可監控心跳

羅力瑋表示，心房顫動平均發病年齡為70歲，年紀愈大發生率愈高，80歲長者約達兩成。近期醫療科技進步，有愈來愈多的穿戴裝置推出，若是發現心跳不規律或出現異常，應提高警覺盡早就診，在疾病更嚴重前及早燒除後患，讓自己有個品質良好的老年生活。

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