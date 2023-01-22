星座／1月22日至1月28日 天秤座好運相隨 射手座財富上升

1月22日到1月28日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合，如果想讓這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做，雖然得過且過，但只要是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望確定戀愛關係，還是希望工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路放長線釣大魚。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

處女座

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運暗藏轉機。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意，情緒低潮聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大，個人財富可望上升。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過私人時間減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

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