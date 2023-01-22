星座／1月22日至1月28日 天秤座好運相隨 射手座財富上升
1月22日到1月28日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
擬定任何計畫都不適合，如果想讓這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做，雖然得過且過，但只要是認真對待生活就可以了。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
無論你是希望確定戀愛關係，還是希望工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路放長線釣大魚。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
處女座
總運指數：★★★★★
平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運暗藏轉機。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★★★☆
好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意，情緒低潮聽聽音樂會輕鬆許多。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★★★☆
愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大，個人財富可望上升。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過私人時間減少，需要多用言語去關心另一半。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
雙魚座
總運指數：★☆☆☆☆
存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，所付出的勞苦也要小心會被淹沒。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
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