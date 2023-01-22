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每周一書／民國的痛苦 看懂王國維的絕望

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《民國的痛苦》書封。(紐約世界書局提供)
《民國的痛苦》書封。(紐約世界書局提供)

法國思想家西蒙・韋伊(Simone Weil)曾說：「人是藉著痛苦認識智慧，而不是透過享樂。」

是什麼樣的時代，讓有思想的人不願活著？

1927年，國學大師王國維在北京頤和園投湖自盡，留下遺言：「五十之年，只欠一死。經此事變，義無再辱。」身為民國初年最具聲望的學者，王國維突如其來的死亡，為當代中國知識界帶來極大震撼，對他的自殺動機，歷來更是爭論不絕、眾說紛紜。有人宣稱他是以遺老身分殉清、或為中國文化衰微而死，卻也有人認為他是經濟現實的因素而走上絕路。

但人的死亡，能夠如此輕易歸結嗎？一位知識分子選擇告別人世，原因又真會如此單純？我們究竟該如何看待王國維之死？又該如何在歷史之中，理解人的痛苦？

在《民國的痛苦》一書中，作者李建民重新探訪這個謎團，試圖理解王國維的生平、性格與他所處的時代，以詩意與富有情感的文筆，描繪王國維生前內心的幽憤、苦悶與哀傷，他所面臨的生活磨難、他與恩師羅振玉之間的矛盾糾結，還有對政治與外在環境日益增加的疏離與危亡之感。

作者也指出，王氏死於1927年並非偶然，這是令許多人徬徨而無奈的時刻，在動盪不安、悲觀煩悶的氣氛中，知識分子一個又一個離去。絕望的1927，是集體自殺的年代，王國維不過是最具代表性之一人。

痛苦的故事是人的故事，也是歷史研究的不朽課題。透過王國維的死亡抉擇，本書呈現人性的複雜與歷史的暴虐，也反覆對「我們到底為何而活」這樣的根本問題，發出最深層的哲學叩問。

人類痛苦史是歷史研究中不朽課題。痛苦與死，相知相惜。作者李建民表示，他所敘述的不是一個清末民初學者的痛苦；痛苦是每一個人的體驗。

作者李建民這本專書探究王國維的痛苦生存狀態（ipseity）及其生命最後發明的研究方法「二重證據法」 之間的關係。二重證據法如何是一種厚概念（thick notion）？歷史如何透過對證據的省思重新被塑造與轉化？

 

不知死的不可知，人如何活下去？「但若從來不思考這個問題，則是對於思考的放棄。」這本書是對人類永恆史的迴向思考。 

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

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