報稅季／基礎篇 9成納稅人 適用標準扣除額

報稅之前，如果你是列舉扣除額，要把相關的收據都找出來。（Getty Images）

2022稅年的申報從2023年1月23日開始， 4月18日截止（旅居海外為6月15日），可申請延期至10月16日，但欠稅款要在4月18日前付清，逾期將生成利息，甚者會帶來罰款。

●稅率：2022年有七種稅率，分別為10%、12%、22%、24%、32%、35%和37%。對於應稅收入（Taxable Income）：

個人超過53萬9900美元（夫妻合報超過64萬7850美元）納稅人的最高稅率為37%；

個人超過21萬5950美元（夫妻合報超過43萬1900美元）的稅率為35%；

個人超過17萬0050美元（夫妻合報超過34萬0100美元）的稅率為32%；

個人超過8萬9075美元（夫妻合報超過17萬8150美元）的稅率為24%；

個人超過4萬1775美元（夫妻合報超過8萬3550美元）的稅率為22%；

個人超過1萬0275美元（夫妻合報超過2萬0550美元）的稅率為12%；

個人收入為1萬0275美元或以下（夫妻合報為2萬0550美元）的最低稅率為10%。

●標準扣除（Standard Deduction）：夫妻合報或合格寡婦╱鰥夫為2萬5900美元，單身或夫妻分報為1萬2950美元，戶主為1萬9400美元。國稅局稱預計，約90%的納稅人將用標準扣除額。

●逐項扣除（Itemized Deductions）：2022稅年對逐項扣除沒有限制，因為該限制也已被TJCA取消。醫療和牙科費用只能扣除實際費用超過調整後收入（AGI）7.5%的部分，可扣減的醫療費用包括但不僅限於納稅人為自己、配偶和被扶養人支付的醫療保險、就診費、住院費、藥費、器材費等，看病的住宿費用和交通（上半年為每哩0.18美元，下半年0.22美元）亦可計入。

TJCA限制了州及地方稅款的扣除（SALT扣除），州及地方的所得稅或銷售稅、房地產稅、個人資產稅等的總和至多只能扣減1萬美元。自住和第二套房的房貸利息仍然可扣除，但用於扣減利息開支，而購買、建造、或改善住家的房貸總額不得超過75萬美元，房屋淨值貸款 總額不得超過10萬美元（只可用於買房或房屋修繕）。

2022稅年不再允許採用標準扣除在稅表上抵扣最高300美元（夫妻合報600美元）的慈善捐贈，只有採用逐項扣除才能扣除慈善捐贈。一般慈善捐贈扣減上限是調整後收入（AGI）60%（非現金為50%），對家庭基金會和一些增值物品則不超過當年AGI30%，在當年因扣減上限而未用完的超額可以結轉到下一年使用（五年為限）。

TJCA只允許納稅人扣減天災造成的財產損失(如地震、颶風、車禍、盜竊等)。 TJCA不允許在聯邦層面抵扣員工未報銷的工作相關開支，但有部分州在州稅層面予以扣除。

●AGI調整項目：學生貸款利息的2500美元扣除在MAGI達到7萬0000美元（夫妻合報14萬5000美元）時逐步取消，至8萬5000美元（夫妻合報 17萬5000美元）時殆盡。符合條件的教師可以就教學費用抵扣300美元（夫妻同為教師為600美元）。

●長期資本利得稅率：如果個人應納稅所得不超過4萬1675美元、夫妻合報不超過8萬3350美元、戶主不超過5萬5800美元，則稅率為0%；個人收入在4萬1675美元至45萬9750美元之間、夫妻合報8萬3350美元至51萬7200美元、戶主5萬5800美元至48萬8500美元之間，則稅率為15%；個人收入超過45萬9750美元、夫妻合報超過51萬7200美元、戶主超過48萬8500美元，則稅率為20%。

●QBI扣除：應稅收入（Taxable Income）門檻是單身17萬0050～22萬0050美元，夫妻34萬0100～44萬0100美元。根據收入水平分三段，個人不超過17萬0050美元、夫妻合報不超過34萬0100美元，所有行業均為20%全額扣除。

如果單個人大於22萬0050美元、夫妻合報大於44萬0100美元，普通行業QBI扣除取(1)50%W-2工資和(2)25%W-2工資加上2.5%合格資產初始買價的兩者較大值，而特定服務行業不予扣除。如果個人收入介於17萬0050～22萬0050美元之間、夫妻34萬0100～44萬0100美元之間，則QBI扣除逐步抵減。

●學貸減免：白登政府提出為年收入在12萬5000美元或以下的家庭豁免1萬美元的學生貸款債務，為佩爾助學金（Pell Grant）獲得者取消高達2萬美元的債務。債務清償通常被視為應稅收入但《美國救助計畫法》規定，2021年至2025年期間免除學生貸款債務不計入聯邦應稅收入。但部分州不允許豁免，因此可能在州層面還需要計入收入上稅。

●1099K表：任何銷售毛收入超過600美元且交易次數不限的商品（即使是單筆交易）的人都將收到新修訂的1099-K 表格。600美元是基於未調整銷售總額計算的，未調整銷售總額是指總銷售額，沒有計入各種費用或退款，是買家支付的訂單金額，即使後來退款也不受影響。如果今年收到超過600美元的第三方結算組織付款（如Zelle、Paypal）也會收到1099-K。但通過第三方從親友那裡收到的作為禮物或個人開支報銷的錢不徵稅。

●退休計畫：401(k)、403(b)、大多數457計畫和聯邦政府節儉儲蓄 計畫的員工供款限額2萬0500美元，50歲及以上的追加額為6500美元。個人退休帳戶（IRA）的供款限額6000美元，追加額為1000美元。 SIMPLE供款限額為1萬4000美元，追加額為3000美元。 SEP供款限額取員工工資/收益的25%或6萬1000美元的小值，追加額為1000美元。個人或戶主向羅斯IRA的供款限額，從收入12萬9000美元開始減少至14萬4000美元殆盡，夫妻合報從20萬4000美元減少至21萬4000美元殆盡，增加到 21萬8000美元至 22萬8000美元之間。

●儲蓄帳戶：彈性儲蓄帳戶畫（FSA）供款上限為2500美元（家庭5000美元）。健康儲蓄賬戶（HSA）供款上限為3650美元（家庭7300美元），追加額為1000美元。

●獎勵折舊：2022年是最後一年可以利用100%獎勵折舊（Bonus Depreciation），而2023年開始，獎勵折舊將開始逐步減少，每年下降20%，直至2027年「殆盡」。符合獎勵折舊條件的財產包括回收期（recovery period）在 20年或以下的可折舊資產。合格的改進財產（qualified improvement property）也被包括為「合格財產」以用於獎利折舊。

●補助優惠：2022稅年沒有新的紓困金 ，因此納稅人不應期望在2023年的退稅中獲得額外的紓困金付款。對於失業金也不再提供豁免額。2022稅年也沒有提前支付的兒童稅補助，部分稅收抵免恢復到2019年的水平，這意味著受影響的納稅人可能會收到比上一稅年少得多的退稅。

例如那些在2021年獲得3600美元兒童退稅優惠的家庭，2022稅年將只獲得2000美元。兒童和家屬護理抵稅的費用從2021年的8000美元恢到2022年最高3000美元。恢復退休帳戶的RMD提取，不再允許10萬美元疫情相關取款免罰。

對於擁有三個或更多合格子女的符合條件的納稅人，2022稅年的低收入所得稅抵免（EITC）額最高為 6935美元。兒童稅收抵免恢復為每個符合條件的兒童2000美元，個人收入20萬美元（夫妻合報40萬美元）時逐步減少至殆盡。兒童和家屬護理抵稅的費用從2021年的8000美元恢到2022年最高3000美元。

終身學習抵免（Lifetime Learning Credit）從MAGI超過8萬美元（夫妻合報16萬美元）逐步抵減。

2022稅年納稅人仍能獲得暫時擴大保費稅收抵免（Premium Tax Credit）的資格。

●高收入附加稅：替代性最低稅（AMT）免稅額為7萬5900美元（夫妻合報11萬8100美元），並從53萬9900美元（夫妻107萬9800美元）開始逐步抵減。個人MAGI超過20萬美元（夫妻合報25萬美元），需要額外支付3.8%的淨投資收入附加稅和0.9%的醫療保險附加稅。

●贈遺稅：死者遺產的基本免稅額度為1206萬美元，年度贈與稅免額度為1萬6000美元。

●外國收入：2022稅年外國所得收入抵免額（Foreign Earned Income Exclusion）為11萬2000美元。（作者為註冊會計師）