大仁說財經／2023年經濟衰退? 取決三因素

能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

全球經濟經歷了艱難的一年，數十年首見的高通膨削弱了疫情 封鎖後的支出，並促使央行 以前所未有的速度提高借貸成本試圖控制。

他們抑制物價上揚的手法可能正在奏效，但很可能會在2023 年付出相當大的代價。

經濟與商業研究中心主任兼預測主管紐費爾德(Kay Daniel Neufeld)表示：「由於利率上升以應對更高的通膨，全球經濟2023年可能會面臨衰退。」

並非所有人都同意全球經濟正在走向衰退。然而，在2022年急劇放緩之後，預計成長將進一步下滑，這是有可能的。

國際貨幣基金(IMF) 10月預測，2023年全球經濟增速將降至2.7%，若剔除全球金融危機和疫情最嚴重階段不計，這將是2001年以來全球經濟最疲軟的一年。

去年11月，IMF警告，自發布該預測以來，前景變得更加「黯淡」。

全球經濟衰退是否會成為現實，可能取決於三個因素：央行接下來的行動、中國剛開始的重新開放後果，以及能源價格。 以下是這些變數如何決定未來一年的情況。

1.壓低通膨 升息不會停

IMF指稱通貨膨脹是「當前和未來榮景最直接的威脅」。即使隨著能源價格回落和利率上升對經濟的影響，美國和歐洲的利率開始下降，但央行們已明確表示不打算很快停止升息，即使更願意接受較小幅度的升息。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)於12月時表示，「我們沒有轉向；也沒有動搖。」

央行行長們每次會議都依最新數據進行評估。他們強調不知道需要將利率提高到多高，或者需要將高利率保持多久，才能讓通膨率回到接近2%並保持在該水平。如果物價繼續上漲超過他們的期望，央行可能會比當前更加激進，給全球經濟帶來進一步壓力。

Fed主席鮑爾在12月會議後表示，「我們認為我們將不得不在一段時間內維持限制性政策立場。」

2.中國解封 考驗才開始

近三年來，中國政府經由集中隔離、大規模檢測和嚴格的接觸者追踪來限制新冠疫情傳播。現在，在全國各地抗議嚴格限制措施後，它突然取消了這些措施。

這個全球第二大經濟體即將重新開放可能會刺激經濟成長；但它也可能帶來風險。

摩根大通經濟和政策研究主管卡斯曼(Bruce Kasman)表示：「中國目前的低迷狀態顯示提振的潛力很大。」「然而，最近的經驗還證明，當開放過早且醫療系統不堪重負時，通常會出現重大挫折。」

目前，一波最新疫情感染正在席捲中國，但到目前為止，北京方面正在推進放寬規定的計畫。在12月的最後一周，它宣布將從1月初開始取消對國際入境者的檢疫要求，這是朝著重新開放邊境邁出的重要一步。與此同時，其他國家擔心最新變種病毒的發展，正對來自中國的旅客實施限制。

3.能源價高 短期仍無解

俄羅斯總統普丁在烏克蘭的戰爭繼續增加預測的不確定性，尤其是對於歐洲國家來說，它們正在逐漸擺脫對俄羅斯能源的依賴，但仍可能面臨短缺。

國際能源署(IEA)的一份報告發現，如果俄羅斯切斷對該地區的所有天然氣出口且天氣轉冷，歐洲可能在2023年面臨天然氣短缺。

另一個不確定因素：隨著中國經濟回升，中國對能源的需求可能會激增。

畢馬威(KPMG)首席經濟學家史旺克(Diane Swonk)表示，「它們是相互牽聯的。」「過去能源價格較低的一個原因是因為中國異常疲軟。」

經濟合作發展組織(OECD)表示，如果能源供應短缺推高價格，或者如果歐洲政府需要在今冬和明年實施配給以降低對天然氣和電力的需求，則其最新一輪經濟預測可能需要修改。

預測高失業 前景悲觀

無論世界是否陷入衰退，未來12個月都可能很艱難。

花旗私人銀行歐洲、中東和非洲投資戰略和經濟主管孟紐特(Guillaume Menuet)說，「經濟背景仍然充滿挑戰。」

他的團隊預測，除了2020年新冠疫情和2007-2008年的金融危機之外，全球將經歷過去40年來最慢的經濟成長。

即使能避免全球經濟衰退，許多國家仍可能忍受伴隨著失業率痛苦上升的經濟低迷，不過經濟學家對經濟衰退可能持續的嚴重程度和持續多久持不同意見。

IMF在10月時表示：「最糟的情況尚未到來，對許多人來說，2023年將感覺像是一場衰退。」並指出經濟放緩「將是全面的」，並可能「重新打開疫情後僅部分治癒的經濟傷口」。