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理財百科／以舊換新 6大賣場給優惠

舟境
亞馬遜、目標百貨 (Target)、沃爾瑪和百思買都提供消費者「以舊換新」的計畫。（取自Shutterstock）
亞馬遜、目標百貨 (Target)、沃爾瑪和百思買都提供消費者「以舊換新」的計畫。（取自Shutterstock）

新的一年，家中如有未用過或舊的電子產品、影音遊戲甚至汽車座椅，可將這些物品換成禮品卡或優惠券等。多家零售賣場提供消費者「以舊換新」的計畫 (trade-in programs)，讓家中舊物也可以變現。以下是各家賣場的詳細資訊。

1.亞馬遜(Amazon)：

將舊的電子產品和設備（例如Kindle電子閱讀器、平板電腦、串流媒體播放器、藍牙喇叭和耳機、家庭安全裝置、無線路由器、手機和電子遊戲機）透過亞馬遜的以舊換新計畫，可獲得一張亞馬遜禮卡。儘管狀況良好的電子產品可獲得較高的獎勵，但即使是無法使用的，也可能有資格換來一張禮卡。

2.蘋果(Apple)：

符合條件的電子裝置，可透過Apple以舊換新計畫換取下次購買的抵用額度，或是獲得Apple禮卡。這項計畫適用於iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Android和其他Apple裝置。根據舊物品的年份和狀況，也許能獲得一大筆錢。例如，如果拿iPhone 12 Pro Max以舊換新，最高可以折現790美元。

3.百思買(Best Buy)：

百思買的以舊換新計畫範圍廣泛，接受各式各樣的電子設備，包括手機、平板電腦、電子閱讀器、智慧手表，以及相機、視頻遊戲、電視等。以舊換新前，先上百思買網站，輸入要換物品的詳細資訊，將自動收到以舊換新的優惠；再將物品帶到百思買賣場或以郵寄方式寄出物品，便可獲得一張電子禮卡。

4.遊戲驛站(GameStop)：

遊戲驛站的以舊換新計畫，提供現金或購物積分兩種方式。該零售商接受智慧手機、平板電腦、穿戴式裝置、耳機、遊戲機、影音遊戲和遙控器。先上網搜索您的物品可獲得的優惠，然後帶到附近的GameStop換取店內購物積分或是現金。PowerUp獎勵專業會員，還可獲得10%的額外價值。

5.目標百貨(Target)：

Target賣場接受並回收所有類型的汽車座椅，包括兒童座椅、可改裝的座椅、汽車座椅底座以及安全帶或加高座椅。即使這些物品已損壞或超過使用期限，透過以舊換新計畫，還是可獲得購買新的這類商品和嬰兒家居裝備的20%優惠。Target汽車座椅以舊換新活動持續到4月30日。

6.沃爾瑪(Walmart)：

沃爾瑪接受手機、平板電腦、遊戲機、語音喇叭、筆記型電腦和穿戴式裝置。只要在該計畫網頁選擇要以舊換新的物品種類，並回答幾個問題，即可獲得該項優惠。接著可以FedEx免費寄出物品，沃爾瑪在收到並評估價值後，便會寄出電子禮卡。

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