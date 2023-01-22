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娛樂／感受年味 賀歲片應景

娛樂新聞組
「嚦咕嚦咕新年財」劇照。（取材自豆瓣電影）
「嚦咕嚦咕新年財」劇照。（取材自豆瓣電影）

農曆新年期間除了和家人團聚、大吃大喝之外，觀賞賀歲電影更是必備行程，以下幾部中港台經典賀歲片與過年主題電影，上映多年仍歷久不衰，農曆年正是找出來複習的大好時機。

嚦咕嚦咕新年財

農曆年間與親戚「決戰四方城」打麻將是許多家庭的春節娛樂，不少賀歲片都以賭博、麻將為題材，其中最經典的就屬2002年上映的「嚦咕嚦咕新年財」。

該片演出陣容豪華，由香港名導杜琪峯執導，主演包括劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪、應采兒等人，戲中以麻將比喻人生，「麻將大俠」劉德華憑高超技藝和高尚賭品贏得比賽，一句「牌品好，自然人品好」成就該片經典。

家有囍事

賀歲喜劇片經典「家有囍事」1992年於香港上映，由一票巨星張國榮、周星馳、黃百鳴、張曼玉、吳君如及毛舜筠領銜主演，總票房4899萬港元，刷新了當時香港票房紀錄。故事描述與父母同住的常家三兄弟，大哥黃百鳴家庭有事業有成，因一次酒後被妻子發現外遇鬧出家庭革命；二哥張國榮個性陰柔，和「男人婆」親戚梁無雙是歡喜冤家；老三周星馳重性不重愛，故事一路發展下去，鬧出了不少笑話，最後大團圓結局收場。

該片為無厘頭喜劇片，當中不乏令人摸不著頭腦但又惹人發笑的對白。這些對白在粵語社會文化中影響深遠，成為開玩笑常用的名段。

「家有囍事」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「家有囍事」電影海報。（取材自豆瓣電影）

過年

中國導演黃健中1991年上映的作品，由老戲骨李保田、趙麗蓉、葛優等主演的黑色悲喜劇。講述中國改革開放後，住在北方小城的程家，大年初一共有十三口人圍著吃團圓飯，子女們有的是官僚、有的是平民、有的是商人，各自有各自的長處和思想，原本是歡樂團聚，結果因為思想不同在宴會上大打出手，不歡而散。

該片改編自舞台劇「大年初一」，以春節為背景，獲得第4屆東京國際電影節評委會特別獎、第15屆大眾電影百花獎最佳故事片獎等國內外獎項，是中國第一部同期立體聲故事片。

「過年」劇照。（取材自豆瓣電影）
「過年」劇照。（取材自豆瓣電影）

舌尖上的新年

「舌尖上的新年」是一部「尋找年味」的電影，劇組在中國35個地點尋訪60多種美食，最終保留43種年節佳餚，充滿舊日的習俗和年味，有看過的觀眾強烈建議吃飽飯後再看。

該片是央視「舌尖上的中國」的衍生作，這部2016年上映的紀錄片以4K超高清解析度畫質攝製，確保觀眾看清食材的每一個細節。

「舌尖上的新年」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「舌尖上的新年」電影海報。（取材自豆瓣電影）

天下無賊

中國導演馮小剛2004年歲末上映的賀歲片，男星王寶強從這部戲中嶄露頭角，片中他飾演的角色「傻根」傻得天真可愛，還讓「傻根」一詞變成當時流行語，用來諷刺不諳世事、魯鈍愚蠢的年輕人。

「天下無賊」故事圍繞著春節返鄉的列車進行，各路高手在火車上「過招」，全片輕鬆詼諧，充分還原春運返鄉的景象。那刺激的場面也讓觀眾直呼過癮。

「天下無賊」劇照。（取材自豆瓣電影）
「天下無賊」劇照。（取材自豆瓣電影）

大尾鱸鰻

已故台灣綜藝天王豬哥亮自2011年至2017年皆會在春節檔期推出過年賀歲片，並皆拿下破億台幣票房（1億台幣約327萬美元），也讓他有「破億票房天王」的封號。

該系列以2013年上映的「大尾鱸鰻」最具代表，故事發生在1980年代的台灣，豬哥亮飾演的朱大德本是平凡的攝影師，和女兒相依為命，到城市發展的他，沒想到誤打誤撞之下竟然成為了黑社會老大，衍生出一系列荒腔走板的故事。

「大尾鱸鰻」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「大尾鱸鰻」電影海報。（取材自豆瓣電影）

（娛樂新聞組／整理）

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