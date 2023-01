娛樂／萌兔報喜 動畫迎新春

「彼得兔」費盡心思與男主角爭奪漂亮鄰居的喜愛。(取材自IMDb)

長耳朵、大門牙、蹦蹦跳跳地兔子是許多動畫裡的討喜角色,以下精選幾部兔子為主角的影視作品,皆可以在Netflix、Disney+、Apple TV、亞馬遜等串流平台找到,和大家一起迎接兔年的到來!

彼得兔

2018年上映的3D真人動畫電影 「彼得兔」(Peter Rabbit)由威爾古勒(Will Gluck)執導,根據碧雅翠絲波特(Beatrix Potter)的同名兒童圖畫小說 改編而成。劇組找來英國喜劇演員詹姆斯柯登(James Corden)、瑪格羅比(Margot Robbie)等人配音;「真愛每一天」(About Time)男星多姆納爾格里森(Domhnall Gleeson)、澳洲女星蘿絲拜恩(Rose Byrne)真人演出。

故事講述冒險大王彼得兔帶領一眾小夥伴,與小麥叔侄兩人鬥智鬥勇,為爭奪菜園主權和美麗鄰居的喜愛,人類與動物各顯神通的爆笑故事。

「彼得兔」原班人馬在三年後推出續作「彼得兔兔」(Peter Rabbit 2: The Runaway,又譯「彼得兔2:逃跑計畫」)。新一集故事圍繞在淘氣的彼得兔「離家出走」後的瘋狂冒險。

威探闖通關

「威探闖通關」(Who Framed Roger Rabbit,又譯「誰陷害了兔子羅傑」)是1988年的美國奇幻喜劇,根據格瑞沃夫(Gary K. Wolf)的同名小說改編,由真人演員和動畫角色共同出演,營造兩者直接互動的神奇世界。迪士尼公司1981年買下小說電影改編版權,請來史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)擔任執行製片人。

「威探闖通關」講述「動畫城」卡通巨星兔子羅傑懷疑妻子傑茜卡有外遇,委託好萊私人偵探艾迪調查老婆是否和老闆艾克姆暗通款曲,沒想到艾克姆遭人謀殺,羅傑成了頭號嫌疑犯,只能請求私人偵探找到真兇。

該片1988年發行後口碑與票房俱佳,引起人們對美國動畫黃金時代的關注,催化現代動畫高速發展,隔年一舉獲得4項奧斯卡金像獎。

「威探闖通關」在美國動畫史上扮演重要角色。(取材自IMDb)

怪物奇兵

常和「威探闖通關」並列討論的真人動畫喜劇還有1996年的「怪物奇兵」(Space Jam,又譯「空中大灌籃」),由喬皮特卡(Joe Pytka)執導,麥可喬丹 (Michael Jordan)主演。

「怪物奇兵」故事從遙遠的太空中開始,外星人要和包括兔巴哥(Bugs Bunny,又譯賓尼兔、兔寶寶)、傻大貓(Sylvester the Cat)、崔弟(Tweety Bird)等「樂一通」(Looney Tunes)卡通明星比賽籃球,沒想到外星人利用特殊能力作弊、偷走五位NBA明星的球技,這些卡通人物只好找來已轉職棒球的麥可喬丹協助。

曾被評為「全世界最受觀眾歡迎的兔子」的「兔巴哥」是華納兄弟動畫公司的招牌角色,華納自1930年發行首部動畫「樂一通」後風靡世界已70餘年。

「怪物奇兵」於2021年推出續集「怪物奇兵 全新世代」(Space Jam: A New Legacy,又譯「空中大灌籃:新傳奇」),同時在HBO Max上線,主角從麥可喬丹換成小皇帝詹姆斯(LeBron James)。

「怪物奇兵」由麥可喬丹主演。(取材自IMDb)

「怪物奇兵 全新世代」主角換成湖人球星詹姆斯。(取材自IMDb)

瘋狂兔子全面侵略

法國Ubisoft影視公司與Netflix合作,將其熱門動畫「瘋狂兔子全面侵略」(Rabbids Invasion)以20多種語言播出,目前已播出4季。

「瘋狂兔子全面侵略」由遊戲改編,每集18分鐘,各由3個獨立短篇故事構成,描述精力旺盛的瘋狂兔子入侵地球,乘著黃色潛水艇四處冒險並對抗邪惡敵人,沿途雞飛狗跳、好不熱鬧。

「瘋狂兔子全面侵略」電影海報。(取材自IMDb)

動物方城市

迪士尼影業2016年出品的動畫「動物方城市」(Zootopia,又譯「瘋狂動物城」),講述鄉下少女兔子茱蒂前往城市展開尋夢之旅,後與狐狸尼克組成搭檔,並破獲一樁動物界大案的故事。該片被選為2016美國電影學會十佳電影,隔年橫掃金球獎最佳動畫電影、奧斯卡金像獎最佳動畫片獎。

「動物方城市」在今年11月推出外傳影集「動物方城市+」,由6個全新故事組成,原版電影中的人氣角色包含兔警官茱蒂、愛吃甜食的獵豹洪金豹、北極鼩鼱露露以及超慢動作讓人笑翻的樹獺等經典角色都會登場。

「動物方城市」主角是一隻懷抱夢想的兔子警官。(取材自IMDb)

寵物當家

寵物當家(The Secret Life of Pets,又譯「愛寵大機密」)2016年由環球影業出品,故事設定在紐約,描述各類寵物們趁著主人不在家時,形形色色的冒險故事。

雖然故事主角是小狗,但該片的大反派是一隻外表可愛但內心奸詐的兔子「雪球」。

該片當年首映周末開出了1.04億美元的票房佳績,位居當周冠軍,並在2019推出續集。但續作評價褒貶不一,全球票房4.46億美元,不到前作的一半。

「寵物當家」電影海報。(取材自IMDb)

酷狗寶貝之魔兔詛咒

以「落跑雞」(Chicken Run,又譯「小雞快跑」)、「笑笑羊」(Shaun the Sheep,又譯「小羊肖恩」)聞名的英國阿德曼動畫(Aardman Animations)和夢工廠(DreamWorks)2005年合作推出「酷狗寶貝之魔兔詛咒」(Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit,又譯「超級無敵掌門狗:人兔的詛咒」)定格動畫,講述發明家華萊士和寵物狗合作拯救被兔子困擾的小鎮,但他們很快就發現事情沒有想像中簡單。

「酷狗寶貝之魔兔詛咒」劇照。(取材自豆瓣電影)

(娛樂新聞組/整理)