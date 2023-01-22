娛樂／萌兔報喜 動畫迎新春

「彼得兔」費盡心思與男主角爭奪漂亮鄰居的喜愛。（取材自IMDb）

長耳朵、大門牙、蹦蹦跳跳地兔子是許多動畫裡的討喜角色，以下精選幾部兔子為主角的影視作品，皆可以在Netflix、Disney+、Apple TV、亞馬遜等串流平台找到，和大家一起迎接兔年的到來！

彼得兔

2018年上映的3D真人動畫電影 「彼得兔」（Peter Rabbit）由威爾古勒（Will Gluck）執導，根據碧雅翠絲波特（Beatrix Potter）的同名兒童圖畫小說 改編而成。劇組找來英國喜劇演員詹姆斯柯登（James Corden）、瑪格羅比（Margot Robbie）等人配音；「真愛每一天」（About Time）男星多姆納爾格里森（Domhnall Gleeson）、澳洲女星蘿絲拜恩（Rose Byrne）真人演出。

故事講述冒險大王彼得兔帶領一眾小夥伴，與小麥叔侄兩人鬥智鬥勇，為爭奪菜園主權和美麗鄰居的喜愛，人類與動物各顯神通的爆笑故事。

「彼得兔」原班人馬在三年後推出續作「彼得兔兔」（Peter Rabbit 2: The Runaway，又譯「彼得兔2：逃跑計畫」）。新一集故事圍繞在淘氣的彼得兔「離家出走」後的瘋狂冒險。

威探闖通關

「威探闖通關」（Who Framed Roger Rabbit，又譯「誰陷害了兔子羅傑」）是1988年的美國奇幻喜劇，根據格瑞沃夫（Gary K. Wolf）的同名小說改編，由真人演員和動畫角色共同出演，營造兩者直接互動的神奇世界。迪士尼公司1981年買下小說電影改編版權，請來史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）擔任執行製片人。

「威探闖通關」講述「動畫城」卡通巨星兔子羅傑懷疑妻子傑茜卡有外遇，委託好萊私人偵探艾迪調查老婆是否和老闆艾克姆暗通款曲，沒想到艾克姆遭人謀殺，羅傑成了頭號嫌疑犯，只能請求私人偵探找到真兇。

該片1988年發行後口碑與票房俱佳，引起人們對美國動畫黃金時代的關注，催化現代動畫高速發展，隔年一舉獲得4項奧斯卡金像獎。

「威探闖通關」在美國動畫史上扮演重要角色。（取材自IMDb）

怪物奇兵

常和「威探闖通關」並列討論的真人動畫喜劇還有1996年的「怪物奇兵」（Space Jam，又譯「空中大灌籃」），由喬皮特卡（Joe Pytka）執導，麥可喬丹 （Michael Jordan）主演。

「怪物奇兵」故事從遙遠的太空中開始，外星人要和包括兔巴哥（Bugs Bunny，又譯賓尼兔、兔寶寶）、傻大貓（Sylvester the Cat）、崔弟（Tweety Bird）等「樂一通」（Looney Tunes）卡通明星比賽籃球，沒想到外星人利用特殊能力作弊、偷走五位NBA明星的球技，這些卡通人物只好找來已轉職棒球的麥可喬丹協助。

曾被評為「全世界最受觀眾歡迎的兔子」的「兔巴哥」是華納兄弟動畫公司的招牌角色，華納自1930年發行首部動畫「樂一通」後風靡世界已70餘年。

「怪物奇兵」於2021年推出續集「怪物奇兵 全新世代」（Space Jam: A New Legacy，又譯「空中大灌籃：新傳奇」），同時在HBO Max上線，主角從麥可喬丹換成小皇帝詹姆斯（LeBron James）。

「怪物奇兵」由麥可喬丹主演。（取材自IMDb）

「怪物奇兵 全新世代」主角換成湖人球星詹姆斯。（取材自IMDb）

瘋狂兔子全面侵略

法國Ubisoft影視公司與Netflix合作，將其熱門動畫「瘋狂兔子全面侵略」（Rabbids Invasion）以20多種語言播出，目前已播出4季。

「瘋狂兔子全面侵略」由遊戲改編，每集18分鐘，各由3個獨立短篇故事構成，描述精力旺盛的瘋狂兔子入侵地球，乘著黃色潛水艇四處冒險並對抗邪惡敵人，沿途雞飛狗跳、好不熱鬧。

「瘋狂兔子全面侵略」電影海報。（取材自IMDb）

動物方城市

迪士尼影業2016年出品的動畫「動物方城市」（Zootopia，又譯「瘋狂動物城」），講述鄉下少女兔子茱蒂前往城市展開尋夢之旅，後與狐狸尼克組成搭檔，並破獲一樁動物界大案的故事。該片被選為2016美國電影學會十佳電影，隔年橫掃金球獎最佳動畫電影、奧斯卡金像獎最佳動畫片獎。

「動物方城市」在今年11月推出外傳影集「動物方城市+」，由6個全新故事組成，原版電影中的人氣角色包含兔警官茱蒂、愛吃甜食的獵豹洪金豹、北極鼩鼱露露以及超慢動作讓人笑翻的樹獺等經典角色都會登場。

「動物方城市」主角是一隻懷抱夢想的兔子警官。（取材自IMDb）

寵物當家

寵物當家（The Secret Life of Pets，又譯「愛寵大機密」）2016年由環球影業出品，故事設定在紐約，描述各類寵物們趁著主人不在家時，形形色色的冒險故事。

雖然故事主角是小狗，但該片的大反派是一隻外表可愛但內心奸詐的兔子「雪球」。

該片當年首映周末開出了1.04億美元的票房佳績，位居當周冠軍，並在2019推出續集。但續作評價褒貶不一，全球票房4.46億美元，不到前作的一半。

「寵物當家」電影海報。（取材自IMDb）

酷狗寶貝之魔兔詛咒

以「落跑雞」（Chicken Run，又譯「小雞快跑」）、「笑笑羊」（Shaun the Sheep，又譯「小羊肖恩」）聞名的英國阿德曼動畫（Aardman Animations）和夢工廠（DreamWorks）2005年合作推出「酷狗寶貝之魔兔詛咒」（Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit，又譯「超級無敵掌門狗：人兔的詛咒」）定格動畫，講述發明家華萊士和寵物狗合作拯救被兔子困擾的小鎮，但他們很快就發現事情沒有想像中簡單。

「酷狗寶貝之魔兔詛咒」劇照。（取材自豆瓣電影）

（娛樂新聞組／整理）