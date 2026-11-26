聖塔克拉拉一歲幼兒死亡後，父母起訴桑尼維爾一家家庭托兒所過失致死。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉一對夫妻指控桑尼維爾愛麗絲家庭日托中心疏忽，致其1歲兒子被發現半昏迷後隔日死亡，案件已提起過失致死訴訟。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，上個月，一對來自聖塔克拉拉的夫婦的一歲兒子在桑尼維爾一家托兒所被發現處於半昏迷狀態，並於次日死亡，隨後這對夫婦對該托兒所提起了過失致死訴訟。

陳況吉（音譯，Kuangji Chen）和蔡文（音譯，Wen Cai）上周向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，指控「愛麗絲家庭日托中心」（Alice Family Daycare）對他們兒子尼科（音譯，Niko Cai Chen）於10月31日的死亡負有責任。

訴狀指控該日托中心員工「行為存在過失、疏忽和魯莽，且漠視尼科的安全」。

桑尼維爾公共安全局發言人詹森（Paige Johnson）稱，10月30日下午5點07分，接獲一名嬰兒突發醫療緊急情況的報警後，急救人員被派往位於Prescott大道1281號的該日托中心。

詹森表示，警員在後臥室的軟墊地板上發現了這名兒童，當時他處於半昏迷狀態且呼吸困難。隨後，孩子被緊急送往當地創傷中心。

據聖塔克拉拉縣法醫辦公室稱，該男童於次日（10月31日）死亡，其死因尚待確定。

本案原告還指控「愛麗絲家庭日托中心」的經營者「放任危險狀況」在日托中心存在。

「作為被告過失行為的直接且合法的後果，尼科遭受了導致其死亡的嚴重傷害，」訴狀中寫道。

在加州社會服務廳（California Department of Social Services）網站上，「愛麗絲家庭日托中心」並未被列為持牌兒童保育中心；該資料庫中也未顯示任何位於Prescott大道1281號的持牌日托機構。

「愛麗絲家庭日托中心」是在加州註冊的企業，徐丹明（音譯，Danming Xu）被列為該公司的註冊代理人。該公司登記的地址位於佛利蒙市，與一家名為「Mastermind College FinAid & Tax Planning Group」的公司地址相同；據其網站介紹，該公司致力於幫助家長為子女申請大學助學金。

陳愛華（音譯，Aihua Chen）被列為「愛麗絲家庭日托中心」的前任註冊代理人。信使報多次嘗試聯繫徐丹明和陳愛華均未成功。