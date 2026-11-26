市集主召集人徐珮荏展示「冬藏小達人護照」和「暖陽」貼紙。孩子每完成一關可獲一張貼紙，集滿四張即可到指定攤位兌換獎品。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州中文學校聯合會12月6日將舉辦文創市集，讓孩子用中文賣書、闖關與上台分享故事，並藉由惜福、環保與共讀活動促進社區交流。

北加州 中文學校聯合會將於12月6日在金山灣區 僑教中心舉辦「冬藏惜福文化創意市集」。孩子將自己做海報、替商品定價，練習用中文招呼客人；民眾可到「銀行」換代幣，再到攤位買書、挑玩具。

「冬天不冬眠。」聯合會會長廖琇菁說，籌辦市集的起點，是看到有些家庭把讀過的中文書丟掉，另一些家庭卻還得花錢買書。她希望讓好書交到下一位讀者手中，也讓孩子在布置攤位、介紹商品和叫賣時練習中文。各校攤位收入將回到各自的學校，家長也可趁逛市集認識各校特色。

金山灣區僑教中心主任王偉讚肯定籌備團隊把惜福與環保融入市集，讓中文書繼續在社區流通。僑教中心當天也將共襄盛舉，民眾可在「中文好書分享區」免費選書帶回家。

市集主召集人徐珮荏介紹活動的亮點，包括到「銀行」換代幣、拿「護照」闖關、走藍毯練台步，以及由孩子上台說故事。

市集特地設立「聯合會銀行」，由「行長」和「副行長」協助兌換以一元為單位的實體代幣。家長可掃描海報上的QR碼預購，再憑購買紀錄到場兌換，讓孩子自己數代幣、到攤位付錢。

主辦方將準備約40至50本「冬藏小達人護照」。孩子先寫下自己的中文名字，再製作中文書籤、找姓氏、在書裡數黑熊，最後從台步體驗和說故事活動中擇一參加。每完成一關可貼上一張「暖陽」貼紙，集滿四張即可到指定攤位兌換獎品。

活動也規畫「美姿美儀秀一秀」，將由指導老師汪偉甄（Felice Wang）帶領孩子走藍毯、練習台步。她說，希望從站姿、走姿等日常細節出發，讓孩子練習大方上台，也讓親子一起學習生活禮儀。她還將與雙胞胎女兒一同設攤，以奶茶、可樂等飲品為例，介紹熱量與含糖量，分享健康飲食觀念。

「說故事時間」則由孩子上台分享自己喜歡的故事。徐珮荏說，希望藉此鼓勵孩子閱讀中文書，也讓台下的小朋友觀摩同齡人怎麼把故事說得生動。

聯合會副會長伍美珠說，從向客人介紹一本書，到上台把故事說給其他孩子聽，都是練習開口、與人面對面交流的機會。她邀請社區民眾帶著孩子來逛攤、闖關，一起「走出AI，與人互動」。

美姿美儀指導老師汪偉甄（右）與北加州中文學校聯合會會長廖琇菁（左）示範走台步。汪偉甄將在市集的「美姿美儀秀一秀」活動中帶領孩子走藍毯、練台步。（記者王湘涵/攝影）

市集傳單（左）與「冬藏小達人護照」（右）。市集免費入場，民眾可掃描傳單下方右側QR碼登記，每人一張入場券。（記者王湘涵/攝影）

北加州中文學校聯合會將於12月6日在金山灣區僑教中心舉辦「冬藏惜福文化創意市集」。（記者王湘涵/攝影）