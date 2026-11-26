AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區台灣商會舉辦第26屆感恩節晚宴，結合義診、餐食與衣物捐贈，服務逾500人，並獲地方官員及僑界表揚。

舊金山灣區 台灣商會（TCCSFBA）24日在佛利蒙Centerville長老教會舉辦第26屆台灣感恩節 社區晚宴，結合免費牙齒健康義診、感恩節餐食、保暖衣物捐贈及多元文化表演，當天服務超過500名民眾，動員40多名義工參與。這項延續四分之一世紀的社區公益活動，不僅為有需要的家庭送上節日溫暖，也透過不同世代共同投入服務，展現台灣僑界長期回饋美國當地社區的精神。

今年活動除了疫情 後恢復室內堂食，也安排追頒「2026年度最佳社區服務獎」給已故太鼓藝術家Terry Eustice；並於晚宴中呈獻僑務委員會銀質獎牌，肯定商會長期投入僑教及公益事務的貢獻。

這項感恩節社區服務的緣起可追溯至1998年。商會創會會長John Hsieh（謝鎮寬）當年受到韓裔社區大型公益活動啟發，希望將感恩與關懷的精神帶進阿拉米達縣南部，從服務遊民及庇護所居民開始，逐步發展成為年度社區慈善活動。

1999年，活動首次在Centerville長老教會舉行，之後逐年延續，成為灣區台灣僑界具有代表性的感恩節公益傳統。疫情期間暫停兩年，主辦單位仍持續以不同方式發放餐盒和保暖衣物關懷社區。今年恢復室內用餐。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚均到場支持，並與志工一同為民眾打菜服務。薩爾萬感謝台灣商會多年來持續舉辦這項活動，肯定商會對地方社區的長期付出。

當天主辦單位安排牙齒健康愛心義診，傍晚4時起提供感恩節晚餐，讓有需要的民眾免費享用節日餐食；活動另有800件保暖衣物捐贈。本次並募集愛心捐款逾8000元，感謝社區及各界善心人士踴躍支持。