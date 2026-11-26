感恩節午餐的桌上擺著秋葉裝飾和小學生的著色紙做餐墊，桌牌也向贊助餐點的卡斯楚谷扶輪社致謝。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 卡斯楚谷扶輪社與Spectrum Community Services舉辦感恩節長者午餐，透過志工與現場表演，讓兩地長者免費享用餐點並感受節日溫暖。

10歲男孩穿著自己挑選的西裝，參加志工初體驗。84歲的Carol近幾年兩側髖部都曾骨折，卻仍不缺席一年一度的感恩節 服務。卡斯楚谷扶輪社（Rotary Club of Castro Valley）25日攜手Spectrum Community Services，在卡斯楚谷及海沃兩處長者中心舉辦感恩節午餐活動。烤火雞、手工蔓越莓果醬、四季豆及馬鈴薯泥皆為新鮮製作，飯後還有甜派，搭配現場樂器演奏，讓長者提前享用一頓溫馨的感恩節午餐。

Spectrum活動專員麥道格（Meryn MacDougall）表示，當天8處據點共提供820份感恩節餐點，廚房團隊提前一周備餐，以火雞骨熬製高湯、自製肉汁醬。該機構平日每周五天為60歲以上長者提供午餐，建議每餐捐助5元，但不會因無法支付而拒絕供餐。此次卡斯楚谷及海沃兩處長者中心分別有40人及75人登記用餐，扶輪社贊助每人5元，讓長者免費享用感恩節大餐。

84歲志工Carol笑說，她服務的許多長者才70多歲，反而比她年輕。自己從小未曾與祖父母相處，總覺得生命中缺了些什麼。30多歲開始在海沃的長者中心擔任志工。丈夫離世後，再次感受到生命中空缺，於是加入扶輪社。疫情期間，她主動提出服務長者的計畫，即使無法室內聚餐，仍在戶外發放餐點。

Carol分享，自己胸前的火雞胸針Tommy，每年感恩節都會陪她出席活動。她說，一名叫Queenie的長者每年都期待見到Tommy，疫情期間還曾騎著電動代步車到停車場，從她手中接過感恩節午餐。如今Queenie已不便出門，讓她十分不捨，今年雖未能見面，她依舊戴著Tommy。

餐桌上小學生的著色紙餐墊，也是Carol的用心。她說，就像自己小時候一樣，有些孩子沒有祖父母陪伴，而在座的長者也可能沒有孫子女，她希望透過畫作，讓用餐多一份溫暖。

現場最年幼的志工是10歲的Brick，他穿著一身酒紅色西裝與家人一同前來，負責餐後收拾工作。被問及為何想擔任志工，他簡單地回答「想幫忙」，也說能為長者服務很開心。

第二次參加活動的長者Becky稱讚今年的餐點比去年更好吃，她說：「我喜歡和大家在一起，不然一個人的時候，會覺得有點難過。」主辦方表示，聚餐不只是提供營養，更重要的是人與人之間的連結，對一些長者而言，這甚至是他們早上換好衣服、走出家門的理由。

許多長者圍坐共享感恩節午餐。（記者王湘涵╱攝影）

84歲志工Carol（左二）在25日的感恩節午餐活動中參與服務，將餐點端到長者面前。（記者王湘涵╱攝影）

84歲志工Carol戴著名為Tommy的火雞胸針，參與感恩節午餐服務。（記者王湘涵╱攝影）

Spectrum Community Services活動專員麥道格（Meryn MacDougall）25日出席在卡斯楚谷長者中心舉辦的感恩節午餐。她表示，當天該機構在八處據點共提供820份感恩節餐點。（記者王湘涵╱攝影）

參與感恩節午餐服務的卡斯楚谷扶輪社志工合影。穿酒紅色西裝的10歲Brick（前排左側）首次擔任志工，84歲的Carol（前排中央）也到場服務。（記者王湘涵╱攝影）