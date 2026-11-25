兩名美國公民在屋崙遭ICE逮捕後獲釋，旁觀民眾也遭殃。屋崙市長芭芭拉李發表聲明，強烈譴責 ICE 探員的行為。(Mayor Barbara Lee臉書)

AI摘要 文章摘要整理： ICE在東屋崙執行針對性逮捕時，引發與社區民眾衝突，並錯逮2名美國公民後於當晚釋放，市長也公開譴責其執法行為。

根據市府官員與倡議人士的說法，移民 及海關執法局(ICE )探員22日在東屋崙 (奧克蘭)執行一項針對性執法行動時，逮捕兩名美國公民、其中包括一名青少年，並對旁觀民眾使用煙霧彈、胡椒噴霧及肢體暴力。

舊金山紀事報報導，在這場混亂的衝突中，有兩人因受傷被送往醫院。倡議人士指出，隨著近期灣區的逮捕行動激增，聯邦探員對旁觀民眾採取更具攻擊性手段的情況也更頻繁。

事件發生於22日上午約 11 時。當時，社區民眾聚集在第 87 大道與 E 街附近，觀察六輛形跡可疑的車輛，這些車輛先前曾涉及 ICE 的執法行動。

非營利組織「阿拉米達縣移民法律教育夥伴關係」表示，這些車輛當時似乎正在為執法行動做準備。社區民眾到場是為見證過程、聲援鄰居，並記錄現場情況。局勢在下午 1 時 20 分左右升高，當時聯邦探員投擲煙霧彈，並命令居民舉雙手。

「Centro Legal de la Raza」組織執行主任貝蘭嘉(Monique Berlanga)表示，遭逮捕的兩人分別為 17 歲少年與 21 歲男子，他們皆居住在 ICE 探員集結的東屋崙社區。兩人隨後被帶往位於舊金山 Sansome 街 ICE 處理中心，並於22日晚間 獲釋。

屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)於22日晚間發表聲明，強烈譴責 ICE 探員在與社區民眾發生衝突時行為。

ICE 發言人24日聲明，探員是為逮捕埃雷拉( Serafin Purelo-Herrera)。這名來自墨西哥的屋崙居民有犯罪前科，先前曾被驅逐出境。ICE 表示，探員22日在執行針對性逮捕行動時試圖將他拘捕，但埃雷拉據稱開車逃逸，過程還擦撞一輛 ICE 公務車。

ICE 表示，探員隨後前往他位在屋崙住處；當探員離開該住處時，與社區民眾爆發衝突。ICE 指稱，有居民向探員及其車輛投擲石塊。ICE表示逮捕兩名滋事者，其中一人承認曾在車輛張貼反 ICE 文宣，另一名被捕者則被指控向公務車輛投擲啤酒瓶。