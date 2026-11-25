駐舊金山台北經濟文化辦事處公告，12月1日起調整領務服務網路預約時間；圖為經文處領務大廳。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 駐舊金山台北經文處調整領務預約制度，自每月1日上午9時開放下月名額，並提醒民眾備妥文件、依規定付款與取消預約。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處公告，12月1日起調整領務服務網路預約時間，每月1日開放預約下月名額，例如，12月1日上午9時起開放預約2027年1月全月名額，2027年1月1日上午9時起開放預約2027年2月全月名額；預約網站為www.tecosf.com。

經文處表示，辦理文件民眾請直接至經文處，地址為345 4th Street, San Francisco, CA 94107。預約名額額滿即不再受理，經文處每天另外受理15名現場取號(walk-in)案件，請民眾事先到網站閱覽相關資訊並準備齊全之證件及文件，以利順利完成。民眾可上網查詢是否預約成功，網址https://www.tecosf.com/checkappointment/。

另外，已預約成功的民眾若因故取消預約，務必點選確認預約信件中的連結網址，辦理取消預約作業。經文處表示，現場僅提供收件服務，不辦理發件服務，並限預約本人親自辦理，不接受代辦。

經文處表示，請民眾備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票(cashier check)或匯票(money order)支付，抬頭請寫TECO，也可用Zelle支付。現場恕不找零、不接受個人支票與信用卡，若文件不全，無法收件。

經文處表示，各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考經文處官網：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。如有疑問，電郵[email protected]或致電415-362-7681洽詢。