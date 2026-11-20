交通部觀光署推出「HeyHey Taipei」轉機旅遊主題網站，整合網紅影片、過境半日遊路線及航空資訊，協助北美旅客輕鬆規畫台北轉機與停留行程。(觀光署提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣鎖定北美轉機客推廣過境半日遊，結合免費導覽、航空資訊與創作者影片，鼓勵旅客在轉機空檔體驗台灣城市與文化魅力。

不少北美旅客會在台灣轉機再前往其他國家進行下一段旅程，轉機過程除了等待，其實還能過境停留半日，走出機場探索台灣。

桃園國際機場 是連結北美與亞洲的重要航空樞紐。2025年桃園機場轉機旅客約669萬人次，其中北美轉機旅客約占四成，顯示北美往返亞洲的龐大旅運需求。

為鼓勵國際轉機旅客入境觀光 ，交通部觀光署持續推動「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，提供符合資格的旅客免費專人導覽及自主探索選擇。從淡水老街的歷史街區、台北城市地標到桃園特色夜市，不同遊程展現台灣文化、美食與地方生活的多樣風貌，讓轉機旅客即使只有短暫停留，也能找到適合自己的探索方式。

此外，交通部觀光署瞄準北美往返亞洲的轉機旅客，推出「HeyHey Taipei」轉機旅遊主題網站（網址：https://www.sotaiwaneasy.com/heyheytaipei）美西時間2026年11月16日正式上線。網站裡面有觀光署免費過境半日遊服務及航空航線資訊，還有北美旅遊創作者的台灣實地體驗影片，以「台灣百Ways」的多元旅遊精神，邀請國際旅客把握轉機或延伸停留的機會探索台灣。

菲律賓裔美國創作者Vanessa（@vanessaxcamille）以美食與購物探索台灣充滿活力的城市生活，從特色料理到熱鬧街區，感受台灣多元飲食文化與生活魅力。居住在西雅圖的印度裔創作者Aish（@thebrowngirleats）則與先生共同展開雙人旅行，在便利的交通與友善的旅遊環境中，自在探索城市，發現台灣適合放慢腳步、共享旅行時光的浪漫一面。 西雅圖創作者Conner (@findmeinseattle) 走訪台北宮廟，體驗在地傳統文化， 展現轉機旅客也能把握短暫停留時間，深入感受台灣的文化魅力。(觀光署提供)

除了創作者體驗影片，HeyHey Taipei網站也整理中華航空、長榮航空、星宇航空及達美航空等飛航台灣的航空資訊，協助北美旅客了解經台灣轉機及安排延伸停留的航程選擇。旅客亦可參考航空公司提供的相關停留方案，依個人行程規畫適合的台灣旅行方式，相關票務條件及費用依各航空公司公告為準。

針對轉機時間較短的旅客，網站結合觀光署免費過境半日遊服務，介紹專人導覽與自主探索的不同選擇，並引導旅客至官方網站查詢最新行程及預約資訊。符合資格的旅客可依官方規定運用相關交通及觀光消費優惠。

交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，台灣的魅力，在於不同旅客都能找到屬於自己的旅行方式，台灣不只有一種玩法，每一次造訪，都能發現不一樣的精彩。

交通部觀光署「過境半日遊」提供轉機旅客免費專人導覽、接駁專車及自由行路線 ，讓旅客善用轉機空檔，輕鬆探索台灣、體驗在地風情。(觀光署提供)