柏克萊加大新成立「裴洛西民主研究所」，將迎來首位訪問學人，她是英國前首相、保守黨首位女性黨魁梅伊。圖為裴洛西。(圖取自Speaker Emerita Nancy Pelosi﻿臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊加大新成立的裴洛西民主研究所，首位訪問學人找來前英相梅伊，她將授課、演講並協助校方推動人權研究。

柏克萊加大 (UC Berkeley)新成立「裴洛西 民主研究所」(Nancy Pelosi Institute for Representative Democracy)，是這位前眾議院議長在明年1月自國會退休後的去處，將迎來首位訪問學人。這位訪問學者與長期擔任民主黨 領袖的裴洛西，在政治立場恰好對立：她是英國前首相、保守黨首位女性黨魁梅伊(Theresa May)。

「舊金山紀事報」報導，柏克萊加大政治系主任史特勞斯(Scott Straus)表示，梅伊曾於 2016 年至 2019 年間擔任英國首相，並主導英國退出歐盟進程。她將在柏克萊校園停留兩周、分別於2月與4月各一周，共同講授一門關於人權與人口販運的課程。

梅伊也將參與由史特勞斯與政治科學與公共政策副教授Cecilia Mo教授共同開設的政治學課程，探討目前世界秩序追求國際問責所面臨的挑戰，重點將放在人權標準及打擊人口販運政策，特別針對婦女與兒童。

據報導，梅伊將從研究所領取酬金，但校方拒絕透露具體金額。史特勞斯透露，邀請梅伊的提議，由裴洛西提出。裴洛西與梅伊應該交情不錯，她們有良好的互動。

史特勞斯指出，除了教學，梅伊還將發表一場大型公開演講。現尚不確定具體主題，但推測應該會與全球性挑戰有關。此外，梅伊也預計將現身一門由裴洛西與政治學教授席克勒(Eric Schickler)共同講授的國會相關課程。

校方也希望借重梅伊在人權領域的專業，協助籌備一個暫名為「全球尊嚴」（Global Dignity）的實驗室。

梅伊聲明，很榮幸能擔任裴洛西研究所的首位訪問學人。她期待與裴洛西共事，分享美英兩國的經驗，並啟發下一代領導人。

裴洛西指出，梅伊的到訪，將激勵新一代學生推動變革，並協助尋求解決方案。

史特勞斯與柏克萊加大校長萊恩斯(Rich Lyons)表示，梅伊的保守派領導風格，與柏克萊這座長期作為進步派政治重鎮的校園，存在鮮明對比。

柏克萊加大新成立「裴洛西民主研究所」，將迎來首位訪問學人，她是英國前首相、保守黨首位女性黨魁梅伊。（維基）