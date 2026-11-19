裴洛西民主研究所首位訪問學人 敲定前英相梅伊
柏克萊加大新成立的裴洛西民主研究所，首位訪問學人找來前英相梅伊，她將授課、演講並協助校方推動人權研究。
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柏克萊加大新成立的裴洛西民主研究所，首位訪問學人找來前英相梅伊，她將授課、演講並協助校方推動人權研究。
柏克萊加大(UC Berkeley)新成立「裴洛西民主研究所」(Nancy Pelosi Institute for Representative Democracy)，是這位前眾議院議長在明年1月自國會退休後的去處，將迎來首位訪問學人。這位訪問學者與長期擔任民主黨領袖的裴洛西，在政治立場恰好對立：她是英國前首相、保守黨首位女性黨魁梅伊(Theresa May)。
「舊金山紀事報」報導，柏克萊加大政治系主任史特勞斯(Scott Straus)表示，梅伊曾於 2016 年至 2019 年間擔任英國首相，並主導英國退出歐盟進程。她將在柏克萊校園停留兩周、分別於2月與4月各一周，共同講授一門關於人權與人口販運的課程。
梅伊也將參與由史特勞斯與政治科學與公共政策副教授Cecilia Mo教授共同開設的政治學課程，探討目前世界秩序追求國際問責所面臨的挑戰，重點將放在人權標準及打擊人口販運政策，特別針對婦女與兒童。
據報導，梅伊將從研究所領取酬金，但校方拒絕透露具體金額。史特勞斯透露，邀請梅伊的提議，由裴洛西提出。裴洛西與梅伊應該交情不錯，她們有良好的互動。
史特勞斯指出，除了教學，梅伊還將發表一場大型公開演講。現尚不確定具體主題，但推測應該會與全球性挑戰有關。此外，梅伊也預計將現身一門由裴洛西與政治學教授席克勒(Eric Schickler)共同講授的國會相關課程。
校方也希望借重梅伊在人權領域的專業，協助籌備一個暫名為「全球尊嚴」（Global Dignity）的實驗室。
梅伊聲明，很榮幸能擔任裴洛西研究所的首位訪問學人。她期待與裴洛西共事，分享美英兩國的經驗，並啟發下一代領導人。
裴洛西指出，梅伊的到訪，將激勵新一代學生推動變革，並協助尋求解決方案。
史特勞斯與柏克萊加大校長萊恩斯(Rich Lyons)表示，梅伊的保守派領導風格，與柏克萊這座長期作為進步派政治重鎮的校園，存在鮮明對比。
首位訪問學人是英國前首相梅伊。這項安排由裴洛西提出，雙方互動良好，也凸顯研究所希望邀請具國際影響力的政治人物加入。 梅伊將在柏克萊停留兩周，分別於2月與4月各1周，參與人權與人口販運課程、講授政治學課程，並發表一場大型公開演講。 校方認為梅伊的保守派領導風格與柏克萊的進步派傳統形成鮮明對比，同時她在人權議題上的經驗，也有助於籌備相關研究實驗室。
精華 FAQ
首位訪問學人是英國前首相梅伊。這項安排由裴洛西提出，雙方互動良好，也凸顯研究所希望邀請具國際影響力的政治人物加入。
梅伊將在柏克萊停留兩周，分別於2月與4月各1周，參與人權與人口販運課程、講授政治學課程，並發表一場大型公開演講。
校方認為梅伊的保守派領導風格與柏克萊的進步派傳統形成鮮明對比，同時她在人權議題上的經驗，也有助於籌備相關研究實驗室。
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