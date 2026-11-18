圖為被搶的小狗Kiki。（聖荷西警察局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西一名民眾在公車站等車時遭兩名男子搶狗並毆打，警方透過車牌辨識系統迅速鎖定嫌犯，隔日逮人並成功找回愛犬Kiki。

聖荷西 發生一起暴力搶狗案。一名民眾11日上午帶著愛犬Kiki在公車站等車，竟遭兩名男子盯上，其中一人下車試圖搶狗，遭主人拒絕後，竟以拳頭連續毆打對方，最後強行奪走狗隻，駕車逃逸。聖荷西警方透過車牌辨識系統追查，隔日逮捕兩名嫌犯，並在搜索住所時成功尋回Kiki。

聖荷西警察局表示，案件發生於11日上午約11時59分，地點位於Lundy Avenue與Berryessa Road附近。受害者當時帶著愛犬在公車站等候，一輛車突然停在路上，一名男子隨即下車，試圖抓走受害者的狗。

受害者不願交出愛犬，嫌犯便多次以握緊的拳頭毆打受害者，並趁機從對方懷中搶走Kiki，隨後返回車內逃離現場。警方接獲報案趕抵時，嫌犯已經離開。

警方即時情報中心（RTIC）隨即協助調查，利用自動車牌辨識系統（ALPR）資料庫，找出一輛可能涉案的車輛，以及兩名與該車有關的潛在嫌犯。

警方搶劫犯罪組偵探接手調查後，確認馬丁內斯（Julian Martinez）及瓦斯奎茲（Didier Vasquez）涉嫌參與案件，並取得兩人的逮捕令及相關住所的搜索令。警方12日在特別行動大隊、暴力犯罪 執法小組（VCET）及市中心服務小組（DSU）協助下，在聖荷西找到並逮捕兩名嫌犯。偵探隨後搜索兩人的相關住所，成功尋回Kiki，並安全救出。

警方表示，兩名嫌犯均被送往聖塔克拉拉縣監獄，罪名為搶劫。