聖荷西富蘭克林－麥金利聯合學區要推動蓋新學校計畫。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西富蘭克林－麥金利聯合學區通過接受通訊山捐地，規劃砸9300萬元建新校，但資金來源與是否排擠既有校園修繕，成為最大爭議。

聖荷西 富蘭克林－麥金利聯合學區 （Franklin-McKinley School District）面臨招生人數下滑、財政壓力及校園維修需求，仍決定推動一項造價預估高達9300萬元的新校計畫。學區委員會日前以三比二表決，接受開發商捐贈的逾七畝土地，準備在通訊山（Communications Hill）興建新學校。反對者則質疑，在去年已關閉三所學校的情況下，學區是否應優先改善既有校園。

這項計畫的最大爭議在於資金。學區不僅須支付約480萬元土地整備及相關工程費用，還必須在2028年前承諾投入8000萬元興建學校，否則將失去這塊土地。學區目前計畫仰賴既有及未來的公債措施籌措經費。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，教育委員會當天以三比二通過接受土地，主席黃鳳（Hong Ha Hoang，音譯）及桑切斯（Steven Sanchez）投下反對票。

支持者認為，興建學校原本就是通訊山開發計畫的一部分，學區應履行多年來的承諾；反對者則指出，學區學生人數持續下降，既有校園也有大量設施需要維修，新校未必是當前最迫切的投資。

黃風表示，這所學校最初被納入開發構想已是30多年前，學區如今的情況早已不同。她理解通訊山居民多年來爭取社區學校的訴求，但身為學區委員，必須考量所有學生及校園的需求。她指出，學區正面臨招生下滑及財政挑戰，既有校園也需要翻修，因此在承諾投入巨額資金前，應先評估新校計畫可能犧牲哪些既有校園的改善機會。

根據規畫，通訊山整體開發面積約500畝，1992年獲聖荷西市議會批准，計畫興建4700戶住宅、6萬7500平方呎商業空間、逾140萬平方呎工業園區，並配置消防局及學校等公共設施。目前約有2500戶住宅建成。市府規定，開發商須繳交影響費，或透過捐地、興建設施等方式履行對學區的義務。

支持新校的學區委員羅德里格斯（Rudy Rodriguez）認為，新校能吸引通訊山家庭留在學區就讀，並創造教師及教職員職缺。他也擔心，若公立學校遲遲未建，當地可能出現特許學校或私立學校，進一步分走學生。

一邊是居民等待多年的社區學校，一邊是學區既有校園亟待改善的現實。這項計畫雖已跨過土地接受的關卡，但學區能否在2028年前籌得所需資金，仍是新校能否真正落成的關鍵。