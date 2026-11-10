理查森灣流浪船民遭勒令驅逐 嗆「寧願死在這」

理查森灣是馬連縣的一個淺灣，周圍的陸地上是全國居住成本最昂貴的地方之一。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山北方理查森灣的船民社群正被清除，最後的住戶威克利夫拒絕離開，稱寧願死在水上也不回到陸地。

數十年來有幾十名「船民」一直免費居住在舊金山 以北一個海灣裡，他們自稱害怕在陸地上生活，但現在遭到被驅逐的命運。

聖荷西 信使報報導，威克利夫（Chad Wycliffe）住在海灣中，可以飽覽舊金山天際線的壯麗景色，還有海浪聲伴他入眠。他家周圍環繞著山丘，山丘上點綴著價值數百萬元的豪宅，碼頭裡停泊著豪華遊艇。最棒的一點是：他不用付房租。

他的家是一艘有著半個世紀歷史的帆船，褪色的船身下長滿了藤壺。現年45歲的威克利夫，人生近一半的時間都住在水上。他最初搬到理查森灣（Richardson Bay）時還是個叛逆的少年，被開闊水域的刺激所吸引。在那裡，一群自稱為「錨泊者」（anchor outs）的水手、流亡者和藝術家生活在距離普通社會不到1哩——卻彷彿置身於另一個世界——的船上。

對這些人來說，這片海灣是避難所。然而，在官員和一些馬連縣居民看來，這些船隻更像是漂浮的流浪漢營地。現在，這個社區作為灣區 最後的反文化遺蹟之一，幾乎已經被拆除殆盡。

威克利夫是最後的堅持者之一。「他們很難找到如何讓我離開這裡的辦法」，他說，「他們必須殺了我。」

理查森灣是馬連縣的一個淺灣，周圍的陸地上是全國居住成本最昂貴的地方之一。它周圍環繞著海濱城市，其中包括蘇沙利度這個前造船小鎮，此地現在擁有一條畫廊長路、鋪著白色桌布的餐廳和禮品店，出售印有「Keep Sausalito Salty」口號的小飾品和T恤。

威克利夫堅持要繼續在水上生活。當官員命令他離開時，他曾申請了住房，但沒有找到任何他覺得能容納他和他的兩隻狗的房子。於是，威克利夫搬到離岸更遠的海域，遠離了當地官員的管轄範圍。

在開闊的海面上巨浪滔天，使得他的小艇和帆船之間的通行變得異常危險。一旦落水，他可能就會獨自一人置身於黑暗冰冷的海域。但他看不到任何可行的替代方案。

威克利夫害怕自己回到陸地後會變成什麼樣子。「我這樣生活了太久，真的不知道該怎麼過別種生活了。這麼說很奇怪，因為人們會覺得住在這裡更危險。也許吧，但我寧願死在這裡。」