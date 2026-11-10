加州「超級通勤族」 用時間換生活品質

單程超過90分鐘的通勤時間很長，但對灣區一些超級通勤族來說很值得。搭火車轉乘也是混合通勤方式之一。(取自Amtrak臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 加州超級通勤族因房價高漲與混合辦公而持續增加，戴維斯等地居民透過火車、公車與自行車往返灣區，在時間、成本與生活品質間取得平衡。

加州 的超長通勤(supercommuting)，通常指單程超過90分鐘的通勤，已有數十年歷史，並隨城市中心住房成本的飆升而穩步增長。根據美國人口普查數據，在全美範圍內，加州各城市中單程通勤時間在90分鐘及以上的人數最多。

SFGATE媒體報導，從中谷地區(Central Valley)前往灣區 的通勤趨勢，自2000年代初開始興起，直到新冠疫情 爆發，才被迫中斷。隨後在疫情初期，民眾紛紛搬離灣區，引發一場大遷徙。有些人認為，這場遷徙反而推動本已在迅速擴張的超級區域(megaregion)，其從舊金山一路延伸至沙加緬度郊區，甚至遠及佛萊斯諾。

時至今日，通勤模式仍在不斷調整與穩定發展，混合辦公模式改變人們每周在辦公室工作的時間表。然而，對戴維斯地區的一部分工作者而言，各種交通工具混合通勤方式兼具各方面優勢。

史特伯格(Nicole Sturzenberger)早上6時58分搭乘火車；她會根據當天的天氣情況，選擇騎自行車或開車前往車站。她從戴維斯搭火車前往艾姆瑞維爾的車程大約需要1小時20分鐘。抵達後，她會換乘公車前往辦公室。她帶了自行車，便會直接騎車前往，通常約於9時時抵達工作地點。

自2018年起，她陸續地往返於兩地之間。 先前曾居住在舊金山，後來為了工作搬到戴維斯。當新工作機會吸引她重返灣區工作時，最終決定繼續留在戴維斯。她選擇不搬遷的原因有很多，其中最重要的一點是她非常喜歡戴維斯，認為這裡是養育孩子的好地方。

火車上提供Wi-Fi，因此她常坐在車廂內的桌旁，為一天工作做準備，同時享用早晨咖啡。 她說，這種通勤方式從未為她帶來負擔。即便遇到突發狀況，那些經常搭乘這條路線的乘客也會互相照應。

最近有一次列車嚴重延誤，遇到了另外兩名同樣被困住且目的地一致的乘客，於是大家決定共乘Uber返回戴維斯。 正好展現火車「國會走廊」(Capitol Corridor)線路上的乘客文化。「國會走廊」是美鐵(Amtrak)旗下的一條鐵路線，從奧班(Auburn)一直延伸至聖荷西(San Jose)，其中，沙加緬度到屋崙(奧克蘭)之間的路段最忙碌。這條鐵路線沿途風景優美，甚至被當作一種火車旅遊來推廣。

從戴維斯搭火車到舊金山的美鐵車票，來回一趟約56元。但若把油費、過路費以及車輛磨損等成本考慮在內，再加上在火車上工作所節省的時間，搭火車反而更划算。 火車時光的幾個小時裡，可以真正做到專注投入。