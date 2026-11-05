女武神奪冠遊行 40萬人擠爆金山

舊金山市舉行盛大的冠軍遊行，市府表示超40萬球迷到場，從渡輪大廈開始的內河碼頭大道化為紫色海洋。（記者王子涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金州女武神在WNBA總決賽第7戰奪冠後，於舊金山舉行冠軍遊行，吸引約40萬人參與，球員與市長及多位政要共同慶祝。

金州女武神（Golden State Valkyries）在WNBA總決賽第七場決勝戰獲勝，創隊第二年便奪下總冠軍，締造歷史。4日中午，球隊在舊金山 市舉行盛大的冠軍遊行，市府估計約40萬球迷到場，從渡輪大廈出發的遊行隊伍沿內河碼頭大道前進，沿途化為紫色海洋。

女武神主教練中瀨情緒高昂，她跳下巴士，沿著護欄向球迷打招呼、合影自拍。她還跳上遊行隊伍最後方的屋崙 消防局花車，一邊自拍，一邊朝人群大喊：「Let's Go！」

球員威廉斯（Gabby Williams）無疑是球隊奪冠功臣，第七場下半場她神準的三分遠投，為球隊奠定了勝利。她和土耳其 中鋒史托克斯（Kiah Stokes）也跳下巴士，在街上跳舞。媒體蜂擁而上，隨後一些球迷也越過護欄圍了過去。威廉斯之後沿著人群奔跑，與球迷擊掌。

台裔小將陳紫柔因其率真、好玩的性格，本賽季被主教練中瀨稱為「能量兔」（Energizer Bunny）。在遊行隊伍中，她也玩得最盡興，她將整瓶香檳倒進球迷的嘴裡，甚至在大巴上將啤酒扔給球迷共飲。

在球隊從屋崙坐船抵達舊金山渡輪碼頭後，進行了簡短的開幕儀式。威廉斯敲響女武神大鼓、為遊行揭幕，市長羅偉（Daniel Lurie）站在她身旁，身穿一件背後印有46號的淡紫色定制襯衫式外套。女武神沒有球員穿46號，但羅偉是舊金山第46任市長。

羅偉說：「今天是舊金山美好的一天。我要說，陽光正照耀著我們的城市，也照耀著我們的國家，以及金州女武神。我非常驕傲，能擔任金州女武神家鄉、也是全球女子運動之都的市長。這支球隊正在崛起，這座城市也正在崛起。女武神加油，舊金山加油！」

眾多民選官員也隨隊慶祝，包括前聯邦眾議長裴洛西、聯邦參議員謝安達、以及競逐裴洛西議席、選戰尚未宣布勝負的州參議員威善高、州眾議員楊馳馬、屋崙市長芭芭拉李、加州主計長郭嫻、以及前一晚才慶祝贏得州財長選舉的副州長康伊蓮。

女武神主力波頓。（記者王子涵/攝影）

灣區當地高中行進樂隊參與遊行。（記者王子涵/攝影）

舊金山消防局長。（記者王子涵/攝影）

球員威廉斯（Gabby Williams）無疑是球隊奪冠功臣，第七場下半場她神準的三分遠投，為球隊奠定了勝利。（記者王子涵/攝影）

金州女武神、金州勇士老闆拉科布及其夫人。（記者王子涵/攝影）

女武神中鋒史托克斯（Kiah Stokes）季後賽發揮尤其出色，她對亞特蘭大夢對主力瑞絲的防守是女武神最終獲勝的因素之一。（記者王子涵/攝影）

舊金山市舉行盛大的冠軍遊行，市府表示超40萬球迷到場，從渡輪大廈開始的內河碼頭大道化為紫色海洋。（記者王子涵/攝影）

台裔小將陳紫柔玩得盡興，她將整瓶香檳倒進球迷的嘴裡，甚至在大巴上將啤酒扔給球迷共飲。（記者王子涵/攝影）